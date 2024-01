Diagnosene gjorde livet surt: – Ble deprimert

De grønne øynene blir blanke, og det kritthvite smilet er borte. Cristian Brennhovd gynger urolig på stolen, og retter rastløst på capsen.

– Mitt aller første minne? Jeg liker ikke sånne spørsmål.

– Jeg blir rørt når jeg tenker på det.

Han stopper litt opp. Det gjør han sjelden.

Senere i intervjuet skal Cristian svare om sitt første minne, om den krevende skoletiden, diagnoser, adopsjonen, operasjoner, hard festing og den bunnløse ensomheten.

Men akkurat nå sitter han med tårer i øynene og sliter med å finne de rette ordene.

SATT UT: Cristian Brennhovd må stoppe opp når han blir stilt et personlig spørsmål. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det har bare vært så mye i det siste. Så mange som skal ha tak i meg hit og dit. Derfor blingser jeg på tidspunkt også, sier han unnskyldende.

Portrettintervjuet med TV 2 skulle egentlig ha vært gjort fire dager tidligere. Den dagen – klokken 05.17 om morgenen – ba Cristian om å få utsette avtalen, etter en fuktig natt på byen.

Så – flere dager senere – møter han ikke opp til ny avtalt tid, og beklager seg på sms:

«Fakk du jeg så feil på datoen. Har time hos fillers om 45 min».

Tre timer og 15 minutter etter avtalt tidspunkt, hopper han ut av en taxi foran TV 2-bygget i Oslo.

NYFYLT: – Jeg føler meg helt stiv i ansiktet, sier Cristian, som kom forsinket til intervjuet fra en fillers-time. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Med sitt blendahvite smil, kjøpt for 89.000 kroner i Tyrkia, et operert og ny-innsprøytet ansikt og en caps med teksten «king», er han selve posterboyen på en mannlig realitydeltaker anno 2024.



Kontrasten er derfor stor til 1924, tidsepoken han lever i inne på Li gård i «Farmen kjendis».

– For meg var det som en godt betalt «rehab». Det var godt å komme til et sted som var stille, men jeg ble grinete på grunn av matmangelen, sier han om deltakelsen i TV 2-programmet.

OMDISKUTERT: Mange har meninger om Cristian Brennhovd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Adoptert

Livet til Cristian startet så langt unna det norske bondelandet som det er mulig å komme, nemlig i den støyende storbyen Bogotá.

På tampen av 90-tallet ble han født i Colombia, av det som mest sannsynlig var fattige og svært unge foreldre. Seks måneder gammel ble den lille babyen overtatt av bemidlede foreldre fra Bærum.

– Mine foreldre har alltid vært nøye med å si at jeg er adoptert. De har gjort det til noe helt naturlig for meg å vite. Det er en litt «tricky» sak å si til en unge, for som barn vet man jo ikke hva det er, og tenker: «Hvorfor er ikke dere mine foreldre?».

Cristian forklarer at han, til tross for sin nåværende solariumsbrune hudtone, aldri har fått spørsmål om han opprinnelig er fra et annet land.

Tvert imot.

– I barnehagen gikk jeg rundt og sa: «Jeg er adoptert fra Colombia». De som jobbet der, sa: «Det tror vi ikke på». De skjønte ikke hvorfor denne lille ungen køddet om det. «Har det klikket for Cristian?», men det stemte jo.

MERKELIG: – Det er sjukt at jeg er fra Colombia, på den andre siden av jorda. Det er merkelig. Jeg klarer ikke å se for meg det, egentlig, sier Cristian Brennhovd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

At han er adoptert har føltes uvirkelig for 24-åringen selv også, men med årene har tankene blitt trukket mer og mer i retning av det genetiske opphavet på den andre siden av Atlanteren.

– Jeg har jo foreldre i Colombia som mest sannsynlig lever ennå. Det er rart å tenke på at mammaen min der vet om meg. Hun lurer nok på hvor faen det barnet hun fødte for 24 år siden er nå. Det barnet er i Norge, det.

– Hva tenker du om å oppsøke din biologiske familie?

– Det hadde vært kult å prøve å finne dem, bare å se hvordan de ser ut. Det hadde sikkert vært et kult TV-program; «Cristian finner sine foreldre». Ingen har gjort noe sånt før med en realitydeltaker. Plutselig får man se en helt annen side av meg, med tårevåte øyeblikk.

De hvite tennene lyser opp i et stort smil.

– Ordentlig tårevåte øyeblikk, ikke bare fordi man ryker ut av en realitykonkurranse.

DYRT GLIS: –Tennene mine er kjøpt og betalt nede i Antalya i Tyrkia. De koster 89.000 kroner. Så det koster å se bra ut. Det er dyrt, sier Cristian Brennhovd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det var døden for meg

Hjemmet i Bærum ble brutt opp da Cristian var tre år gammel. Etter at foreldrene valgte å skille seg, vokste han opp i to hjem – et på Kjelsås og et på Smestad i Oslo.

Minnene fra barndommen er gode.

– Jeg tror mitt første minne må være båttur med pappa da jeg var liten. Det husker jeg veldig godt. Det var veldig hyggelig. Vi var ute i båt, og stoppet på et idyllisk sted ute i Asker for å kjøpe is og sånn.

Cristian mener selv at han må ha vært en grei, liten gutt.

– Det var vel da jeg ble eldre at jeg ble en demon, sier han, og smiler lurt.

Hver eneste dag på skolen hadde Cristian bare ett ønske; å få slippe. «Det var døden for meg», sier han om de tunge årene.

– Jeg tror at jeg ble deprimert av å gå på skolen. Det var hyggelig med venner og alt det der, men det å ikke få til noe – at hver gang du har øvd, så er det dårlig. Hver gang du prøver, så går det ikke. Det er veldig slitsomt.

SLET: – Jeg hadde også problemer med å tilpasse meg at lærere kunne si hva jeg skulle gjøre, så jeg var kanskje ikke helt stille i klasserommet heller. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Som sju- åtteåring fikk han påvist diagnosen ADHD.

– Jeg har alt! Jeg har også dysleksi. Lese- og skrivevansker. Jeg kan skrive og lese, men jeg er så dårlig på det at det er helt «insane». For å være helt ærlig, så tror jeg ikke at jeg har levert én eneste lekse i hele mitt liv. Jeg tok bare prøvene, og gjorde dem akkurat godt nok til å bestå. Det var greit nok for min del.

Lærevanskene gjorde at Cristian fikk ekstra oppfølging på skolen. Han ble hentet ut av klassen, foran alle de andre elevene.

– Da føler man seg dum, altså. Vi ble kalt for «dummegruppa». Da blir man dobbelt dum, på en måte. For meg var det veldig negativt. Jeg følte meg bare så annerledes, og det er det siste man vil kjenne på i skoletiden.

SINNSSYKT: – Det er ganske slitsomt å gå på skole i nesten 13 år, og at hver dag er kjedelig. Det er egentlig helt sinnssykt, mener Cristian Brennhovd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Veldig skuffet

I andreklasse på videregående fikk han nok, og tok valget om å droppe ut av skolen – for godt.

– Jeg gadd ikke mer. Jeg var fullstendig ferdig.

– Det er kanskje det beste jeg har gjort for livet mitt etterpå, for da slapp jeg å ha det så kjipt hele tiden.

Å fortelle til lege-faren og sykepleier-moren at han hadde sluttet på skolen, var ikke noe han gledet seg til.

– Mamma hadde vel skjønt at jeg hadde problemer med å lære, og hadde mer forståelse for det. Det var tøffere å si ifra til pappa. Han ble veldig skuffet, men tok det egentlig bra.

GIKK VIDERE: – Jeg tror bare ikke at skolen er for alle. Da må man gjøre det beste ut av det, og for meg var det å gjøre TV. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Men hva faen skal jeg gjøre?», tenkte den 17-årige og arbeidsledige Cristian.

Han begynte på PT-utdanning, men sluttet da han innså at det var fryktelig kjedelig å trene andre.

– Så begynte jeg å jobbe tilkalling i barnehage. Jeg ble utbrent ganske fort. Det var tøft, altså. Det var «killer». Da var jeg sliten, altså. Det er sykt at folk orker å jobbe i barnehage hver dag, sier han.

For pengene han tjente i barnehagen, brukte Cristian på å reise til Los Angeles. Der jobbet han som promotør for en nattklubb i to måneder, før han dro hjem til Norge – blakkere enn noensinne.

I ENGLENES BY: Cristian Brennhovd prøvde lykken i Los Angeles i et par måneder. Foto: Privat

Tilbake i Oslo fikk han seg jobb som PR-manager i utelivsbransjen. Det var fyll, fart og spenning på byen – det perfekte stedet for unge, attraktive mennesker til å bli oppdaget og spurt om deltakelse i et realityprogram.

Gjennombruddet

Vinteren 2020 satt Cristian i en bil i Brasil, på vei til innspillingen av «Ex on the Beach».

– Jeg hadde ikke vært på TV før, så jeg har aldri vært så redd før i hele mitt liv. Det gikk jo veldig fint, men det var uheldig at det ble korona rett etterpå.

«Ex on the Beach» gjorde Cristian til kjendis over natten, men det var først da smittevernrestriksjonene ble opphevet at det virkelig gikk opp for ham at folk faktisk visste hvem han var.

KONGE PÅ BYEN: – Jeg har vurdert livvakt ute på byen, men det hadde nok bare gjort vondt verre. Folk hadde nok bare blitt enda mer provosert, mener Cristian Brennhovd. Foto: Privat

På byen ville «alle» ha en bit av Cristian, og det føltes som om han endelig hadde lyktes med noe. Nå kunne han virkelig nyte smaken av suksess.

– Personlig ser jeg ikke på meg selv som en superkjent person, men man må lære seg til å trykke ned egoet litt når man har vært ute på byen et par ganger. For til slutt så tror man at man går rundt og er storkar, skjønner du?

– Det er helt sykt. Du blir påspandert alkohol. Alt blir mye lettere. Man lever et veldig raskt liv. Rett på byen, rett på nach – og så på fylla igjen dagen etterpå.

I RETTEN: I 2021 ble Cristian banket opp av noen gutter på byen. Her i forbindelse med rettssaken, der en mann ble dømt for volden. Foto: Kim Jarle Johansen / TV 2

Depresjon

Mange av Cristians venner har måttet sluttet helt å drikke. Selv er han bevisst på at festingen nokså lett kan spinne ut av kontroll.

– Det er ikke til å legge skjul på at kjendiser kanskje tar litt «drugs» og sånn også, så det blir en veldig usunn livsstil. Det har blitt mye hard festing over tid. For meg stopper det hvis jeg ser at kroppen begynner å forfalle veldig. Hvis jeg begynner å se sliten ut, da må jeg stoppe.

Særlig etter det såre og offentlige bruddet med «Ex on the Beach»-deltaker Caroline Nitter (26) i fjor, gikk Cristian inn i en destruktiv periode med festing hver dag.

– Når festen var slutt og jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, hadde jeg det så dårlig. Personlig har jeg slitt mye med at jeg har følt meg veldig ensom når jeg ikke er på fest. Når jeg ikke er rundt folk, blir jeg veldig lei meg.

Han snakker litt saktere nå.

– Jeg har hatt mange tøffe netter der jeg har tenkt: «Hva faen driver jeg med? Hvorfor føler jeg meg sånn her?».

ENSOM: Et hardt liv med mye festing har ført til mørke stunder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hvor langt nede vil du si at du har vært?

– Jeg vil kalle det en depresjon, selv om jeg ikke liker det begrepet. Jeg syntes bare dårlig om meg selv, og tenkte veldig mange negative tanker over lengre tid. Det kan jo bli ganske tøft, erkjenner han.

– Jeg er ikke så glad i å snakke med mamma og pappa om disse tingene, og så er jeg ikke glad i å gå til psykolog heller, så jeg gjør det litt vanskelig for meg selv.

LIVSLANGT MÅL: – For foreldrene mine er jeg kanskje familiens sorte får, men jeg vil heller si at jeg har fått til noe de aldri klarte – nemlig å være på TV og å bli kjent. Jeg har alltid sagt at jeg skal bli kjent, og har fått det til, har Cristian tidligere sagt til TV 2. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Råtten innvendig

Da Cristian var yngre og slet på skolen, var det tanken om at han en dag kunne bli til noe – nærmere bestemt en kjendis – som holdt motet hans oppe.

Men nå som han er kjendis, vet han at oppmerksomheten ikke nødvendigvis kommer med en garanti om et lykkelig liv.

– Jeg føler at jeg har det mindre gøy nå, etter at jeg har blitt en offentlig person, sier han.

24-åringen tror at mange influensere i dag faller i en felle. At selv om de tilsynelatende lever travle og interessante liv utad – i sosiale medier – så fører de relativt lett-tjente influenser-pengene ofte til en passiv og monoton hverdag.



– Jeg kan gjøre ett samarbeid i sosiale medier, og tjene nok på det til å kunne sove bort den nesten dagen. Sånn kan man holde på til et år har gått forbi, og man tenker: «Faen. Jeg har gjort ingenting».



Cristian ønsker å formidle at det å være influenser ikke nødvendigvis er i tråd med den drømmen mange av dagens unge søker.

– Det er lett å tenke: «Så digg det er å være kjendis, og å bare kunne sitte hjemme med masse penger på konto». Men å bare sitte hjemme, er så utrolig dårlig for hodet. Du blir bare råtten innvendig.

SNAKK OM DET: – Det høres veldig klisjé ut, men det er viktig at vi gutta også blir litt flinkere til å prate om sånne vanskelige ting også, sier Cristian Brennhovd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Sover bort dagen

Livsstilen med mye festing og ingen daglig «ni til fire-jobb» å gå til, gjør at Cristian har brukt mange dager på å sove av seg rusen.

– Derfor har det vært viktig for meg at jeg må «straffe» meg selv med trening hver dag, før jeg kan gjøre noe gøy. Da unngår jeg også at hverdagene soves bort.

– Hva med å få en «vanlig» jobb?

– Jeg har tenkt på det. Problemet er bare at man gjerne må ha litt utdanning, så der stiller ikke jeg så sterkt. Men jeg kunne gjerne ha jobbet innen TV, også bak kamera.

NYOPERERT: I starten av desember fikk Cristian Brennhovd ny nese. Foto: Privat

Ved siden av å trene hver dag, har Cristian de siste årene fylt mye av hverdagen med kosmetiske inngrep og operasjoner. I starten av desember fikk han en ny nese og fettsuging av mage, rygg og hake på en klinikk i utlandet.

– Har inngrepene gitt deg bedre selvtillit?

– Nei, kropp har bare blitt litt hobby for meg. Man ser seg selv i speilet og på TV, og tenker: «Kanskje jeg bare skulle ha tweaket litt her og endret litt der?».

– Plutselig baller det på seg med operasjoner. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg bare gjorde det. Sånn er det.

INGET FORBILDE: – Hvis barn og unge er veldig lei seg fordi de ikke føler seg pene nok, så skjønner jeg at det er et problem. Men det tror jeg handler om deres psyke, ikke at jeg legger ut et bilde på Instagram hvor jeg har fikset noe på kroppen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Helt vanlig

Den siste tiden har Cristian funnet tilbake til eksen, den svenske influenseren Paulina Danielsson (30), til tross for at det tidligere nærmest har vært en krig mellom dem i sosiale medier.

Han mener at de er to gale mennesker som passer bra sammen, og at de har snakket sammen for å ha det bedre denne gangen.

– På Jodel skriver folk at de tror at det har klikket fullstendig for meg. Det har ikke det. Jeg har relativt gode verdier. Hjemme hos meg er det helt vanlig. Det er ikke sånn at jeg står og kaster glass i veggen. Jeg liker å ha det ryddig og «chill». Jeg gjør vanlige ting.

EN NY TID: Cristian Brennhovd ser for seg en framtid som er litt annerledes enn det livet han har levd til nå. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forteller at han i programmer som «Farmen kjendis» spiller bevisst på de sidene av seg selv som han vet skaper bra TV, altså at han blir mer temperamentsfull og selvsentrert enn han egentlig er.

Hva Cristians neste prosjekt blir, vet han ikke.

– Tiden framover tenker jeg at blir rolig. Jeg skal finne meg en hobby. Nå vet jeg ikke hvor lurt kampsport er, etter at jeg har operert nesen. Det kan bli et jævla dyrt slag.

Han ler en kort latter.

– Det får bli noe annet. Kanskje noe som kan få meg til å lande?