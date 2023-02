Dette er vinneren av Torpet-kjendis

Torpet kjendis går mot slutten, og med det skal vinneren kåres.

Da Aurora Gude (30) røk ut av konkurransen, tok Ingeborg Myhre (47), Erik Sæter (26) og Marit Andreassen (56) turen til Steinsjøen gård.

Under tirsdagens episode trakk derimot Andreassen seg, etter en uenighet med TV-kokken Trond Moi (53).

Dermed var det kun Myhre og Sæter som skulle kjempe om den gjeve vinner-tittelen, i en kunnskapskonkurranse.

Feil på første spørsmål

Etter tre spørsmål ble til slutt Sæter vinneren av Torpet kjendis 2023. Myhre fikk nemlig feil på første spørsmål.

Sæter forteller at en kunnskapskonkurranse passet bra for ham. Han mener selv at han er god på å ta til seg kunnskap, og at denne grenen derfor passet ham perfekt. Likevel var det visse ting han var skeptisk til.

VANT: Det var Erik Sæter som vant Torpet kjendis. Foto: Anton Soggiu

– Hun burde vite mer om gamle ting enn meg. Hun er jo en generasjon nærmere, så jeg var litt nervøs. Jeg ble veldig overrasket over at hun ikke kunne alle svarene. Det syntes jeg var spesielt, forteller Sæter til TV 2.

I forkant hadde Sæter lagt en plan om å ta et realt skippertak før en eventuell kunnskapskonkurranse. Det fikk han dog ikke muligheten til, da deltakerne fikk den overraskende beskjeden om å reise til Farmen kjendis-gården.

Dagene i forkant av finalen gikk derfor til arbeid, istedenfor lesing.

– Det er som å skulle ha eksamen på skolen og plutselig er den tre dager før. Jeg hadde lest i boka, men ikke nilest.

– Deilig å vinne noe

Tross nerver, gikk det veien for Sæter.

– Jeg hadde alltid troa på at dette skulle gå. Jeg var trygg i meg selv og jeg liker å konkurrere, forteller han og legger til:

– Det var deilig å faktisk vinne noe.

Sæter har nemlig deltatt på flere realitykonsepter, men ikke kommet helt i mål. Han har kommet på andreplass i Paradise Hotel to ganger, og ble slått ut av Farmen kjendis rett før finaleuken i 2019.

Nå håper han at seieren av Torpet kjendis vil gi ham en god inngang på å vinne årets sesong av Farmen kjendis.

– Det dumme ordtaket

Myhre forteller at hun trivdes de få dagene hun fikk på Steinsjøen gård.

– Jeg elsket å komme inn på Farmen. Det var kjempegøy. Torpet var veldig koselig, men jeg tror jeg hadde fått sjokk hvis jeg hadde kommet inn på Farmen med én gang. Det var veldig fint at vi fikk noen dager på Farmen, sier hun til TV 2.

– Så jeg skulle gjerne ha blitt, men det var det dumme ordtaket som jeg aldri har hørt, og nesten ikke husker enda.

FINALE: Ingeborg Myhre kom seg helt til finalen av Torpet kjendis. Foto: TV 2

I det første spørsmålet skulle finalistene fullføre et ordtak, som til slutt skulle bli: «Blind høne finner også korn». Til tross for at Myhre er glad på Sæters vegne, har hun i ettertid kjent på tapet.

– Jeg var kjempeglad for at han vant, han er jo konkurranse-menneske. Jeg har ikke så konkurranseinstinkt som det han har, påpeker hun.

Nådde et mål

48-åringen var i tillegg glad for at hun skulle vende hjem. I forkant av finalen tok hun til tårene på grunn av hjemmlengsel.

– Jeg var kjempeglad for å komme meg hjem. Da hadde jeg vært borte i fire og en halv uke. Det er ganske lenge å være borte fra barna og kjæresten.

I tillegg fikk hun fullført målet hun hadde satt seg.

– Målet mitt var å være med på hele Torpet, og det fikk jeg. Også var det en kjempebonus på slutten å få komme inn på Farmen, forteller Myhre.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Se hele sesongen av Torpet kjendis på TV 2 Play.