Dette er de nye «Farmen kjendis»-deltakerne

12 kjendiser er klare for å dra 100 år tilbake i tid, til Li gård i Stange kommune.

Neste år sendes den åttende sesongen av «Farmen kjendis» på TV 2, ledet av den nye programlederen, Dorthe Skappel (60).

Skappel, som selv deltok i programmet i 2022, synes det er stas å få et større innblikk i universet.

– Det er fantastisk. Jeg tror det blir en super sesong, forteller hun.

NY PROGRAMLEDER: Dorthe Skappel skal lede den åttende sesongen av «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Da hun fikk vite hvem som skulle delta i den neste sesongen, var hennes første tanke:

– «Dette er fryktelig mange sterke personligheter. Dette kan gå forrykende galt». Men nå som jeg har sett hvordan dynamikken er dem imellom, så tror jeg det skal gå veldig bra. Men jeg tror det kommer til å bli noen «klæsj», og det er vel det vi vil ha?

At det kan oppstå knuffing ser hun ikke bort ifra.

– Jeg vil ikke slenge noen under bussen, men jeg tror de unge fort kan bli litt lei av sterke kvinner i topp. Og hvor lenge tåler man at Daniel er bajas? Det kan komme noen skjæringer der. Egil er gøyal og rar, men når du er kjempesliten så er det ikke sikkert «gøyalt» og «rart» er like morsomt lenger. Det er ikke nødvendigvis sånn at det blir noen store skjæringer, men jeg tror det kan komme til å bli litt knuffing. Når du er sliten så oppstår det knuffing.

Dette er de nye Farmen kjendis-deltakere

Anne-Kat. Hærland (51), komiker og programleder

ANNE-KAT. HÆRLAND: – Jeg er ganske rolig, stødig og praktisk. I gruppa er jeg den litt vulgære tanten som har sittet inne for fyllekjøring. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

I 2019 delte Anne-Kat. Hærland (51) om sin uhelbredelig øyesykdom. Da hun vant Gullrutens hederspris i fjor, fortalte hun at det fristet mer å trekke ut neglene sine med tang. I mellomtiden har hun åpenbart endret mening.

– Jeg vet hva jeg sa, jeg er ikke senil. Når jeg blir stilt et spørsmål jeg ikke har svar på, så bare finner jeg på noe. Man skal egentlig aldri si aldri, men ting endrer seg. Plutselig høres det allikevel gøy ut med det som ikke hørtes gøy ut – eller situasjonen og omgivelsene er annerledes, forteller hun til TV 2.

Hærland legger ikke skjul på at hun har et «friskt» språk. Derfor var hun veldig spent på å møte de hun skulle tilbringe gårdslivet med, og hvordan de ville reagerer.

– Så langt har de andre vært overraskende lite krenkbare. Det var noe av det jeg var mest redd for. Jeg tenkte: «Nå kommer jeg sammen med fjorten influensere som går helt i vranglås bare jeg sier fitte». Men det gikk overraskende greit. Jeg banner ikke for å provosere noen, men det var sånn man gjorde på 80-tallet. Jeg var redd for at jeg var nødt til å forklare alle at: «Jeg mener ikke noe vondt med det». Men her er folk sjenerøse med rause mengder av det å ikke være selvhøytidelige, sier hun.

– Vi har ledd mye, og vi har også hatt veldig fint vær og tilgang på mat. Så det kan hende det endrer seg når det begynner å snu. Ofte blir folk sure når de er sultne og våte. Og hvis ikke du blir krenket den første dagen, så er det litt sent å komme trekkende med det etter en uke.



Cato Zahl Pedersen (64), tidligere idrettsutøver og eventyrer

CATO ZAHL PEDERSEN: Eventyrer ser på seg selv som en leken deltaker i «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Selv om Cato Zahl Pedersen (64) er eldst på gården, opplever han seg selv som leken og sprek.



– Når det gjelder alder, virker det å være en gjeng som er ungdommelig, herlig og ung til sinns. Jeg føler meg relativt sprek, opp mot en del av de andre deltakerne, forteller han.

I en ulykke i 1973 fikk Zahl Pedersen revet vekk begge armene. Ulykken har ikke stoppet 64-åringen, som kan skilte med 13 gull og ett sølv fra Paralympics, samt flere ekspedisjoner. Selv er han fullt klar over at han ikke kan gjøre like mye som de andre deltakerne kan.

– Jeg har ikke fordommer opp mot kjønn, legning eller hvem som skal gjøre hva. Ettersom jeg heller ikke får gjort alt, kan jeg ikke kreve at gutta bærer stein og at jentene står ved grytene. Jeg kan kanskje greie meg bedre ved grytene å røre, enn å bære stein.

Les mer om Anne-Kat. Hærland og Cato Zahl Pedersen, og hvordan de løser utfordringene i «Farmen kjendis» her.

Emma Ellingsen (21), influenser

EMMA ELLINGSEN: – Min rolle er veldig hjelper, jeg går der det trengs. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Selv om influenser Emma Ellingsen (21) ikke nødvendigvis kan så mye om gårdsfaget, er hun svært lærevillig. Allerede før hun dro inn, fikk hun et lynkurs av sin far i både øksekast, saging og slegge.

– Pappa har vært hjelpsom og hjulpet meg mye. Forhåpentligvis får jeg bruk for den lille treningen jeg hadde, før jeg kom inn, hvisker hun.

21-åringen ønsker å lære seg mest mulig mens hun lever 100 år tilbake i tid, men har satt seg et klart mål.

– Åh, jeg orker ikke å være den første som ryker. Det hadde vært så kjipt. Jeg skal ikke ryke første uka. Det er hvert fall et mål som kommer til å bli nådd – putter jeg ut, konstaterer hun.

Sondre «Sondrey» Mulongo Nystrøm (28), artist

SONDRE «SONDREY» MULONGO NYSTRØM: – Det har vært litt av et sjokk. på et eller annet vis stavret det seg i hop. Alle er sultne og vi er litt som gribber, men det er god stemning og god moral i leieren. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

For Sondre Mulongo Nystrøm (28), bedre kjent under artistnavnet «Sondrey», er ikke gårdslivet fjernt. Onkelen hans har nemlig drevet gård, hvor Mulongo Nystrøm har både melket kyr og sanket poteter. Derfor er det noen kort han holder tett til brystet, overfor de andre deltakerne.

– Jeg vil ikke si at jeg har mye gårdserfaring, men det er ikke uvant for meg. Jeg kan snakke litt om det, men det er noen kort jeg fortsatt holder igjen. Så det er ikke alt folk vet, sier han hemmelighetsfullt.

Sander «Randulle» Dale (25), youtuber

SANDER «RANDULLE» DALE: – Den gruppa er jo altfor harmonisk. Jeg lurer på når lynet slår ned, og hvem som er ansvarlig for det. For akkurat nå klarer jeg ikke å spå det i det hele tatt. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Etter kun ett døgn på gården har youtuber Sander «Randulle» Dale (25) innsett at han, ironisk nok, hater teknologi.

– Selv om det er yrket mitt, så hater jeg det. Jeg avslutta mitt virkelige liv med å krasje MacBooken min, så jeg knuste bare all teknologi før jeg gikk inn hit – og jeg elsker det. Jeg vil være her lenge, sier han og humrer.

Cristian Brennhovd (23), TV-personlighet

CRISTIAN BRENNHOVD: – Jeg er vant med å leve «up to date» med moderne ting. Her må alt gjøres for hånd. Melke ku og kose oss. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Fra hvite strender til kubæsj. Overgangen er stor for Cristian Brennhovd (23) som bytter ut det behagelige Oslo-livet med gårdslivet anno 1924.

Det er ikke er ikke til å stikke under stol av Brennhovd er opptatt av å se bra ut. Da 23-åringen, og hans tidligere kjæreste Caroline Nitter (24), gjestet TV 2-programmet «Ærlig talt» i fjor, delte de om inngrep og kropp. Brennhovd hadde store planer før «Farmen kjendis», men prioriterte heller ferie.

– Jeg skulle ta masse botox og sånn før jeg kom inn her. Men det fikk jeg ikke gjort, fordi jeg var på ferie. Forberedelsene mine var egentlig bare å spise meg masse opp, og være masse på fylla. Feste fra meg, rase fra meg. Jeg bruker jo egentlig «Farmen» som rehab. En godt betalt rehab, kaller jeg det. Det er deilig, sier han og flirer.

Egil Andreas Skurdal (27), komiker og artist

EGIL ANDREAS SKURDAL: Komiker og musiker Egil Andreas Skurdal savner klokka aller mest. – Nå har geita lagt seg, burde jeg ha lagt meg? Det er så rart. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Selv om Egil Andreas Skurdal (27) til vanlig er komiker og musiker, er ikke bonden i ham langt unna. Med gårdsrøtter på både mors- og farsside håper han å få utfolde seg i gårdslivet.

– Det er deilig å få frem bonden i meg, for den ligger latent, men det er bare ikke så mange steder den får utspille seg. Jeg har jo vært en del på gård, er veldig komfortabel med dyr, og jeg er veldig glad i å snerke – og ser på meg selv som veldig handy. Det er kanskje ikke alle som er like enige i det, men jeg liker å tenke det hvert fall. Jeg føler at at nå kan jeg få utløp. At folk kan se: «Herregud Egil, det er ikke bare skråling og skravling, liksom. Det er jo litt tæl i han også». Det hadde vært morsomt om jeg fikk fram.

Daniel Franck (48), kunstner og snowboarder

DANIEL FRANCK: – Jeg tar det seriøst useriøst. Vi må bare leke. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Snowboarder og kunstner Daniel Franck (48) er storfornøyd med gjengen han skal tilbringe tid med på «Farmen kjendis». Etter en brå exit i «Kompani Lauritzen» grunnet skade, ser han frem til å leke med resten av gjengen i ekte gårdsstil.

– Det er veldig kule folk, en bra gruppe. Kan ikke slenge dritt om noen av dem, sier han og smiler.

Som kunstner elsker han å lage ting, men på gården vil han også prøve nye, ukjente felt.

– Jeg tenker egentlig å bare være litt apekatt, fly rundt på forskjellige ting, og finne ut av hvor jeg blir mest nyttig. Da finner man en rytme. Som gårdsarbeider tror jeg det er viktig, for da har man mer kontroll over tiden sin. Jeg tror det er veldig viktig å hvile er inne. Ikke bare fly rundt å være sprellemann 24 timer i døgnet. Da sliter du deg selv ut.

Unni Askeland (60), kunstner

UNNI ASKELAND: Kunstneren har funnet sin plass på kjøkkenet, men avviser at det ligger en strategi bak valget. – Det er liksom det jeg er god på. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

I fjor var det kokk Trond Moi (53) som stakk av med seieren. I likhet med Moi har kunstner Unni Askeland (60) også funnet sin plass på kjøkkenet.

– Hittil er det helt nydelig. Men man blir jo sliten på en rar måte, fordi alt er nytt. Men jeg er heldig som har fått ansvar for kjøkkenet, hvor jeg kan lage mat – for det er det jeg liker best av alt. Så jeg er kjempefornøyd. Jeg tenker å gjøre meg uunnværlig på kjøkkenet, og det tror jeg at jeg har klart allerede, sier hun.

Bahare Viken (30), programleder og foredragsholder

BAHARE VIKEN: – Vi har allerede blitt veldig godt kjent, og glad i hverandre – noe som er rart å si etter bare ett døgn. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Forrige sesong ble det stor ståhei, allerede første uken på «Farmen kjendis». Så langt er det kun god stemning, skal vi tro programleder og foredragsholder Bahare Viken (30).

– Man tenker jo: «Hvem er de som lager drama? Hvem er den personen som kommer til å være rar eller si noe teit?». Men foreløpig klarer jeg ikke å plukke ut noen. Jeg føler at vi bare klaffer så bra alle sammen. Jeg tror ikke konkurranseinstinktet har begynt å kicke helt inn ennå, forteller hun.

Emilie «Voe» Nereng (27), ernæringsrådgiver og influenser

EMILIE NERENG: – Jeg er i utgangspunktet konfliktsky, men i en sånn setting mener jeg at jeg klarer å være rettferdig, ha et overblikk og være litt mekler. Men hvem vet om jeg hadde klart det. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Da influenser og ernæringsrådgiver Emilie Nereng (27) fulgte med på konfliktene som oppstod i fjorårets sesong, var det én av grunnene til at hun valgte å takke ja til deltakelsen.

– Det virker ikke som at det skal bli noe sånt her, men jeg så på fjorårets «Farmen kjendis»-sesong og tenkte: «Hvordan hadde jeg reagert om jeg var med der?». Det var faktisk noe av det som fikk meg til å takke «ja» i år, fordi dette er et eneste stort sosialt eksperiment, og jeg har lyst til å se hvordan jeg takler det, sier hun og utdyper:

– Jeg blir veldig preget av negativ energi, så jeg vet at det orker jeg ikke å stå i for lenge. Jeg hater å måtte velge side og sånt. Det gidder jeg ikke. Jeg er for voksen for det.

Bjørg Thorhallsdottir (48), kunstner og forfatter

BJØRG THORHALLSDOTTIR: – Jeg håper jeg kan være her lengst mulig. Når jeg drar herfra, håper jeg at jeg er bonde-Bjørg. Foto: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Så langt nyter kunstner og forfatter Bjørg Thorhallsdottir (48) det fredelige gårdslivet uten mobiler eller andre forstyrrelser. Tross lite erfaring, ser hun ikke på det som noen hindring.

– Jeg er det man kaller bondejomfru, sier hun og ler.

På den korte tiden deltakerne har vært på gården, har hun allerede fått kjenne på mestringsfølelse.

– Jeg har blitt «Farmens» barista! Jeg har lagd sykt god kaffe. Så jeg brenner, maler og kverner kaffen, og alle elsker den. Så jeg er sjukt stolt og full av mestringsfølelse, sier hun og smiler bredt.



«Farmen kjendis» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play i 2024.