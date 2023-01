Derfor takket Elin Tvedt nei til TV – frem til nå

Nå avslører 48-åringen at hun måtte gjøre en rekke forberedelser før reality-debuten.

For mange er den tidligere værmelderen og programlederen Elin Tvedt (48) et kjent fjes – og ledet blant annet «71° nord» i fem sesonger.

Så sluttet hun i TV-bransjen i 2016, og forsvant fra skjermen. Nå, syv år senere, gjør hun sitt TV-comeback når hun skal drifte Steinsjøen gård med 11 andre deltakere.

Til tross for at det var nå hun følte seg klar for skjermen igjen, avslører 48-åringen hva som var spesielt krevende med reisen tilbake til 1923.

– En psykisk studie

I etterkant av innspillingen, beskriver Tvedt hele oppholdet som en slags psykisk studie:

– Jeg har jo vært på den andre siden, siden jeg har ledet «71° nord» i mange år. Det tok noen dager der før jeg klarte å omstille meg til at det ikke lenger var jeg som hadde kontroll, og at jeg nå var på den andre siden, forteller hun til TV 2 og fortsetter:

PROGRAMLEDER: I mange år var Elin Tvedt programleder for «71° nord». Her avbildet i 2002. Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Det var litt uvant, men det gikk seg fort til. Det var en spennende opplevelse, og det er nesten en psykisk studie i seg selv å være der inne.

FARMEN KJENDIS: Dette er gjengen som skal ta over Steinsjøen gård i seks uker. Foto: Espen Solli/TV 2

Til tross for at det har vært en god stund siden hun sist var på skjermen, avslører Tvedt at hun gjentatte ganger har blitt spurt om å komme tilbake.

Det har hun takket nei til hver gang, av én grunn:

– Det har ikke passet helt tidsmessig, og så var det viktig med et godt konsept for meg.

I tillegg hadde hun akkurat lest en bok om sin farfars familie, som driftet en gård. Dette gav henne enda mer inspirasjon til å takke ja.

– Den handlet om at de hadde klart å bygge opp en gård langt opp i gokk. Den boka gikk fra 1922 til 2022, og det er om hvordan de bygget og drev gård frem til i dag, forteller hun og fortsetter:

– Nå kunne jeg prøve gårdsarbeid akkurat i den perioden han hadde prøvd!

Reality-bobla

Det er en kjent sak at så straks kameraene skrus på, glir mange lett inn i den beryktede «reality-bobla».

– Det var jeg spent på, men jeg var nok aller mest spent på hvordan jeg skulle reagere når man er rundt så forskjellige mennesker. Jeg tenkte: «Klarer jeg å beholde fatningen, blir jeg irritert?», alle de tingene der.

I tillegg har hun ledd av folk som klager på at det blir stor dramatikk ut av små ting, men det fikk hun selv føle inne på gården.

– Det er lettere å forstå nå. Du har bare de folka rundt deg, og du har ingen mobil eller lignende, så dette blir hele livet ditt.

BEKJENTE: Elin Tvedt forklarer at hun kjente til Trond Moi fra før. Foto: Espen Solli/TV 2

Da hun entret gården var Trond Moi (53) den første deltakeren hun møtte på, og hun var i ekstase over at de hadde en kokk. I tillegg var han en av de få deltakerne hun hadde et forhold til fra før.

– Jeg kjente veldig få, og jeg og Trond har felles venner, så vi har vært på fester sammen. Jeg ble så glad da jeg skjønte at vi hadde en kokk. Det var redningen – da kunne jeg slappe av og senke skuldrene, forteller Tvedt før hun understreker lattermildt:

– Jeg bare håpet på at han ville lage mat, da.

Mye drama

Hun legger ikke skjul på at hun har sett på Farmen lenge, og trodde at de alltid klippet til det verste dramaet, og spisset det. Men da hun ankom gården, skjønte hun raskt at det var det stikk motsatte.

– Det blir så mye drama, og de har måttet moderere det. Så du kommer fort inn i den bobla der.

Hun forberedte seg lenge på å være borte fra sine to barn, som er spente på å se reality-debuten til mammaen.

– Jeg gledet meg til å legge vekk mobilen og bare være til stede. Men selvfølgelig gruet jeg meg til å ikke ha kontakt med de nærmeste i familien. Jeg prøvde å grue meg ferdig på forhånd. Jeg tenkte gjennom dette scenarioet og prøvde å se for meg hvordan dette kom til å bli, forteller hun og fortsetter:

– Da jeg kom inn der hadde jeg jobbet meg gjennom det, så det gikk bedre enn jeg trodde. Man kommer inn i den berømte bobla og jeg prøvde nok å tenke minst mulig på dem, siden jeg ikke fikk gjort noe med det.

TO BARN: Elin Tvedt forberedte seg lenge på å være borte fra familien. Foto: Vidar Ruud/NTB

Hun har ikke avslørt noe for barna sine enda, som ikke vet noe om hvordan det har gått på gården i 1923.

– Jeg er spent selv på hvilke historier de skal følge, hva andre har sagt om meg, hva jeg har sagt om andre, for det er jo ikke alt jeg husker så lenge etter.

– Vi har tullet litt med at vi må ha masse fester nå før det vises, før vi blir uvenner, forteller 48-åringen lattermildt.

Farmen kjendis har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag 10. januar.