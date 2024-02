Derfor skjermer hun kjæresten: – Deilig

FORLOVELSE: Kristin Gjelsvik kan fortelle at hun er klar for å forlove seg på nytt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Etter ti år som kjærester, kunne Kristin Gjelsvik (37) i juli 2022 avsløre at hun og Dennis Poppe (32) hadde gått fra hverandre.

Desember samme år fortalte 37-åringen i podkasten «Baarli og Benjamin går i terapi» at hun hadde funnet tonen med en fra Tinder:

– Jeg kan jo si at jeg er på «dateren» da ... med én, sa hun den gang.

Et halvt år senere, bekreftet hun at de to var blitt et par.

– Jeg møtte plutselig på en veldig spennende mann. Det kom som lyn fra klar himmel, fortalte Gjelsvik om hvordan hun fant kjæresten, i sin egen podkasten «Singel».

Etter kun et par dater dro hun og den nye flammen på tur til København.

– Vi var fnisete og tøysete, helt fjortiser på tur - dritforelsket og klarte ikke å få fingrene vekk fra hverandre, fortalte hun videre.

Til forskjell fra hennes tidligere forhold, har hun denne gangen valgt å holde kjæresten unna rampelyset.

– Liker å holde ham litt skjult

– Vi er superseriøse, vi. Han bare kom inn i livet mitt som en ridder i skinnende rustning. Alt en kvinne kan drømme om, sier hun til TV 2 på finalefesten til «Farmen kjendis 2024», hvor hun ankom uten sin utkårede.

– Han er bare den drømmemannen - så snill, god, fin og kjekk. Han har så mange gode verdier.



Influenseren forklarer fraværet fra rampelyset med at han er av den litt mer anonyme typen.

– Jeg liker å holde ham litt skjult. Jeg må si at det er ganske deilig å holde noe superprivat. Jeg lever jo et veldig offentlig liv og deler mye av det jeg gjør i hverdagen.

– At han kan være en liten sånn hemmelighet føles veldig godt. Og så er det selvsagt litt av hensyn til familiene våre, han har jo barn fra før. Det er bare noe med det å bevare den identiteten litt skjult, enn så lenge, utdyper 37-åringen.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at han «er for fin» til å holdes skjult til det uendelige.

– Så vi får se når han dukker opp på neste premierefest av noe. Jeg hadde jo invitert han med hit, faktisk. Han hadde egentlig litt lyst, men var sånn: «Vi kan kanskje drøye det litt til». Jeg gleder meg til den dagen jeg kan ta han med meg, innrømmer hun.

UTEN SIN UTKÅREDE: Kristin Gjelsvik kom uten kjæresten på festen. Hun valgte heller å slå følge med Emilie Nereng og hennes forlovede, Michael Hansson. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Elsker Tinder

Gjelsvik synes det er deilig å ha funnet en mann som driver med noe helt annet enn det hun gjør selv.

– Vi lever to vidt forskjellige liv, men likevel er vi en supergod match.

Etter å ha møtt kjæresten på Tinder, mener 37-åringen at hun lett kunne vært en ambassadør for datingappen:

– Elsker Tinder. Tinder er best. Vi møttes der, og det var jo en «seff match», sier Gjelsvik, som mener hun har funnet mannen hun skal gifte seg med.

Når det gjelder samboerskap, forteller hun at det er fint å ta ting i et litt rolig tempo.

– Han har sine barn og jeg min sønn. Det at vi også kan leve litt separate liv og samtidig være sammen annenhver uke, det er utrolig fint. Det bevarer de nyforelskede følelsene.

– Vi har ingen hastverk, men det blir nok etter hvert, sier Gjelsvik som mener det er deilig at de ikke har noe felles ansvar.

Noen felles barn har de imidlertid ingen planer om. Dette ble tatt opp på første date, og det viste seg at ingen hadde noen særlige ønsker om flere barn.

– Jeg tenker at felles barn er helt unødvendig. Men forlovelse: I'm ready!

Hun er derimot klar på at hun ikke skal «pushe» noe som helst.

– Jeg har som sagt møtt mannen i mitt liv, han jeg skal bli gammel med. Så vi får se når han føler seg klar. Det er koselig, jeg fortjener det.

På flyttefot

Ifølge influenseren selv, har hun lite prosjekter på gang fremover. Men på privaten derimot, skjer det ting.

I januar ble det kjent at Gjelsvik holdt på med nytt boligprosjekt. Nå avslører hun at drømmeboligen befinner seg i Bærum.

– Det var en prosjektert bolig, men jeg har hatt noe å si, sier hun til TV 2.

Ifølge Gjelsvik har hun blant annet endret litt på planløsningen og gjort et par andre endringer.

– Jeg har fått meg en egen master suite, så jeg har en toppetasje som er forbeholdt «voksne only», ler hun.