Cato Zahl Pedersen steriliserte seg – så ble han far

Med kun én klo har Paralymics-utøveren Cato Zahl Pedersen (65) imponert stort i «Farmen kjendis».

Som 14-åring ble livet hans brutalt snudd på hodet. Pedersen fikk 17.000 volt gjennom kroppen, etter at han klatret opp i en høyspentmast, og falt ni meter. Skadene var så store at han måtte amputere hele venstrearmen, og halve høyrearmen.

65-åringen har likevel klart å finne løsninger i livet. Også på gården, hvor han bidrar der han kan.

GÅRDSLIVET: Cato Zahl Pedersen er takknemlig for muligheten til å drive gård, slik de gjorde 100 år tilbake i tid. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Tilbakemeldingene har vært overveldende. Jeg får veldig mange kommentarer på at: «Cato, du er en bra mann, du står på og er passe balansert i alt som har foregått». Jeg tenker at jeg har jo nesten ikke vært på TV. Men det er positivt. Jeg var først og fremst glad for å være med og oppleve det hele – og får gode tilbakemeldinger, forteller han til TV 2.

Tilbake til røttene

Å få leve slik de gjorde for hundre år siden, verdsetter Pedersen høyt. Selv var han tenkt til å overta familiegården, men da ulykken inntraff tilbake i 1973, ble det lillebroren som fikk odelsretten.

– Jeg skulle overta gården etter bestefar. På sykehuset sier han, litt på tomannshånd: «Nå må du passe på så du ikke blir en av de som vi gjemte bort før i tiden. En sånn krøpling. Nå må du bli til noe og bruke hodet, og så får lillebror overta gården».

ARBEIDSJERN: 65-åringen stod på fra tidlig morgen til kveld med arbeidsoppgaver og ukesoppdrag. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Da gråt jeg, og så tenkte jeg: «Takk skal du ha», forteller Pedersen i det aller første programmet av årets sesong.

Bestefarens ord trykte 14 år gamle Cato til brystet. I dag kan han se tilbake på en ellevill karriere som idrettsutøver med hele 13 gull og ett sølv i Paralympics, vært på ekspedisjon til Sydpolen og besteget verdens høyeste fjell, Mount Everest.

SYDPOLEN: Cato Zahl Pedersen på ekspedisjonen «Unarmed to the South Pole», sammen med Odd Harald Hauge og Lars Ebbesen. Foto: NTB / Knut Bry

Inne på gården viet Pedersen mye tid til å tenke tilbake på sin bestefar, og gårdslivet han selv aldri fikk oppleve.

– Når man får en invitasjon til et reality-program, er det veldig mye man takker pent nei til. Men dette var interessant, spesielt fordi jeg egentlig skulle overta en gård, og har litt innsikt, forteller han til TV 2.

GOD OPPLEVELSE: – Jeg synes det var veldig fint å være der og kjenne på det, sier Cato Zahl Pedersen om «Farmen kjendis»-opplevelsen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Livet han levde på gården beskriver han som svært likt slik besteforeldrene hans levde.

– Jeg skjønner hvorfor bestefar sovna i sofaen veldig fort, sier han og ler.

– Om vi var på søndagsmiddag eller andre ting, klokka ble halv seks på en søndag, da trakk han ned rullgardina. Jeg skjønner det. Vi var jo bare der inne i noen uker i finvær, mens de drev med dette året rundt.

FNYSER AV KLAGING: Cato Zahl Pedersen fnyser av de som klaget over lite mat på gården: – Det blir så patetisk når vi er i 1924. Hvorfor kan vi ikke være litt til stede og nyte? Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Så jeg var litt i den bobla med bestefar. Jeg skulle prestere mer i å drive gården, mer enn å prestere på TV.



Fant sin plass

Blant gjengen er ikke Pedersen den som tar mest plass. For han var det viktig å fokusere på gårdsoppgavene som skulle gjøres, i tillegg til å bidra på ukesoppdrag.

– Jeg trenger ikke overgå eller prøve å presse meg inn der. Men jeg nyter den herlige gjengen. Det er en fargerik gjeng, men jeg er ikke den største fargeklatten rundt lunsj- eller middagsbordet. Jeg gjør primært en innsats ved å drive gård, og hjelper til så godt jeg kan med oppgavene.

BIDRAR: Cato Zahl Pedersen bidrar der han kan. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Med kun en klo ble det tidvis vanskelig for Pedersen å bidra i enkelte oppgaver av ukesoppdragene. Da tok han heller fatt på det han beskriver som de usynlige oppgavene.

– Jeg opplevde det helt greit. Det er naturlig. Det er nok å drive med. Dyrene skal mates, det skal vannes ... Det er mer den usynlige oppgaven som er gårdslivet.

– Jeg ble «sjauærn». Den som bærer og drar, henter plank, sorterer ved og henter vann. Jeg synes det funket for min del.

TOK OVER: Etter Anne-Kat. Hærland forlot gården, tok Cato Zahl Pedersen over hennes oppgaver i kjøkkenhagen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Funksjonskampen

Da TV 2 møtte Pedersen og de andre deltakerne på gården, da innspillingen gikk i gang i fjor, var 65-åringen tydelig på at det lå to hovedmotivasjoner bak deltakelsen – å få oppleve gårdslivet, og funksjonskampen.

– Det er ikke alle som kan gjøre, eller skal gjøre, alt, men hva kan jeg gjøre best for å fylle det rommet? Det handlet både om å vise for min egen del, men av alt at vi ser på perspektivet av hva vi mennesker kan gjøre hvis vi samarbeider og tar deler av oppgaver.

«FAR OG SØNN»: Sander Austad Dale og Cato Zahl Pedersen fikk et godt vennskap inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Selv om Pedersen, ifølge seg selv, ikke er den største fargeklatten i gruppen, lytter de andre med store ører når han forteller.

Rundt middagsbordet i onsdagens episode forteller han om en person som skulle bli viktig for ham, da han lå på sykehuset og hadde mistet begge armene.

– Jeg lå på enerom og så rett frem på et lesebrett i seks uker. Så kommer Else inn, en av sykepleierne som hjelper meg når jeg skal bla om. Hun kommer inn og sier: «Cato, dette er for dumt. Her flyr vi frem og tilbake som hugærne høner for å hjelpe deg med noe så trivielt som å bla om». Da sank jeg ned i madrassen, og så tenkte jeg: «Bitch, kan jeg bytte deg ut?»

– Men så tok det ikke så lang tid, så sier hun: «Men jeg skal hjelpe deg». Så ble Else den beste dama som ga meg så mye, hun var den som pushet. Hun sa: «Jeg skal hjelpe deg å finne en løsning».

IDRETTSUTØVER: Cato Zahl Pedersen konkurrerte i langrenn, alpint og friidrett. Her fra Ridderrennet for handikappede på Beitostølen tilbake i 1981. Han vant klassen for bevegelseshemmede under 25 år. Foto: NTB

For det å finne løsninger, er Pedersen nærmest ekspert på. På tross av at han kun har én klo, er ikke det noen hindring for 65-åringen. Når han blir stilt spørsmål om hva han kan og ikke kan gjøre, mener han det er feil holdning.

– Jeg opplever jo generelt at grunnholdningen til oss mennesker er at med en gang du har en skavank, er litt annerledes eller har en form for åpenbar begrensning opp mot det normale, så blir det fort at man tenker generelt begrensende.

Pedersen etterligner:

– «Oi, kan du det? Så fantastisk at du klarer det!» Det blir mer et overraskelsesmoment, mer enn at det bør jo være en forventning. «Kan du kjøre bil? Ja visst kan jeg kjøre bil». Biler kjører seg selv i dag, de. Hvis du vil, eller elsker, å kjøre bil, så finner du løsninger.

– Generelt er det en underforventning. Fortsatt, for meg som 65-åring. Jeg vil gjerne være med å fremsnakke; still forventninger og krav. «Dette kan du vel? Dette klarer du vel? Det finner vi en løsning på».

SUPER-G: Cato Zahl Pedersen konkurrerte i Paralympics på Lillehammer i 1994. Her i Super-G. Foto: Aleksander Nordahl / NTB

Inne på gården sa Pedersen ifra fra første stund at dersom han trengte hjelp, sa han ifra. Å si ifra på eget premiss er viktig for ham, men også for å fremsnakke egne evner.

– At du presenterer litt ambisjonen din selv, at man vil gjerne være med å finne løsninger. Jeg kan være med på bygging av en silo eller brygge. Jeg er ikke så god på hamring, men det er mye vinkler og beregninger, sier han og humrer.

LØSNINGER: For Cato Zahl Pedersen er det viktig å se løsninger, heller enn begrensninger. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Møt med respekt

I 1998 ga han navnet sitt til CatoSenteret – et rehabiliteringssenter for de som trenger spesialiserte tilbud. Med senteret ønsker han å fremme muligheter – ikke begrensninger.

– Du skal ikke begynne å tenke at du ikke kan. For den som er i en situasjon som ikke ser eller ikke har armer, er veldig vant til å være i den situasjonen. «Jeg regner med at du finner en løsning på dette» – at man har en mer konstruktiv tilnærming. «Du må bare si ifra hvis jeg skal hjelpe, jeg hjelper gjerne, men jeg regner med at du har en løsning på dette». Litt mer offensivt.

– For det er ingen grunn til at de skal si: «Nei, men det greier du vel ikke?».

EKSPEDISJON: Cato Zahl Pedersen dro på ekspedisjon til Sydpolen med Lars Ebbesen (t.v.) og Odd Harald Hauge. Her fra ankomsten på Fornebu i 1995. Foto: Lise Åserud / NTB

Pedersen tror en utenforstående fort kan bli usikker dersom man ikke har et referansepunkt til hvordan man skal forholde seg til noen med begrensninger.

– Usikkerheten slår ut i at man ikke har noe særlig forventning, at man er under pari. Istedenfor å si: «Du er vant til å være synshemmet, jeg forventer at du er med, eller at du har en åpen innstilling. Dette skal vi løse».

65-åringen innrømmer at det er tungvint å ikke ha armer, men at han streber etter å finne løsninger.

– Det er det som er livet mitt. Når jeg våkner om morgenen, så tenker jeg ikke at jeg gjerne skulle hatt to armer i dag. Jeg tenker jo det beste ut ifra situasjonen jeg er i. Da er jeg på plussiden av meg selv.

IKKE PÅ MINUS: – Jeg våkner jo ikke om morgenen og er en minus, eller tenker at dette blir en vanskelig dag uten armer. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Selv en med ti fingre har jo ti tommeltotter. Jeg forventer jo at noen kan hjelpe meg med slipset, men alle kan jo ikke knyte slips, fordi man ikke har noe erfaring med det.

Ble far mot alle odds

Mot alle odds har Pedersen vunnet triumf på triumf. Tidligere i år ble han tildelt hedersprisen under Idrettsgallaen for sin innsats som parautøver og for norsk idrett.

– Det er storslått. Det var overveldende. Det er nesten litt dårlig gjort å komme på Idrettsgallaen for å dele ut en pris, og så sitter du og hører på hvem dette kan være. Det er nesten så du ikke tror på det. Det er stort å få heder, uttalte han til TV 2.



Bestefarens ord, «nå må du bli noe», tok Pedersen på ramme alvor, og ga alt som idrettsutøver.

Tidlig i 20-årene, fullt fokusert på karrieren, tok han et valg han beskriver som egosentrisk.

– Idretten tok meg. Så traff jeg kona under en treningssamling. Hun var veldig treningsinteressert. Jeg var litt for egosentrisk i idrettsbobla mi og steriliserte meg. En egosentrisk drittsekk av en idrettsutøver som tenker så kortsiktig, fortalte han i onsdagens episode til de andre deltakerne.

PÅ BESØK: «Farmen kjendis»-programleder Dorthe Skappel besøkte Cato Zahl Pedersen og kona Märtha Bertheussen før han dro hundre år tilbake i tid. Foto: TV 2

Også denne oddsen klarte 65-åringen og slå. I 1981 giftet han seg med kona Märtha Bertheussen, og i 1987 fikk de datteren Erica.

– Heldigvis, mot alle skjebner, så presser et barn seg frem, og det var utrolig flott i livet. Det er jeg fornøyd med, sier han til TV 2.

– Det er veldig sjeldent at du er sterilisert og får barn. Det er veldig sjeldent at du er funksjonshemmet og går til Sydpolen. Jeg har gjort en del, og er veldig takknemlig for det livet jeg har fått, mer enn at jeg går og ergrer meg og irriterer meg over alt jeg ikke kan gjøre, avslutter han overfor de andre deltakerne.

FAMILIE: Cato Zahl Pedersen med kona Märtha Berteussen og datteren Erica. Foto: Tor Richardsen / TV 2

