Blir forbanna på storbonden: – Skitfeig

Storbonde Ørnulf Høyer (66) tar valget om å sette jentene i faresonen under førstekjempevalget denne uken. Da går kvinnene ut i streik.

Det koker inne på Farmen kjendis om dagen, og mer opphetet stemning skal det bli.

Denne uken var det storbonden Ørnulf Høyer (66) som måtte ta valget om hvem som skulle bli førstekjempe.

Valget han til slutt landet på, skapte sterke reaksjoner fra de gjenværende damene på gården.

– Hvor mye mannsskit er det som sirkulerer oppi skolten på deg? spør Marit Andreassen (56) da hun ble valgt som førstekjempe.

– Til å flire seg i hjel av

I forkant av valget, fortalte Høyer at han opplevde å ikke kommunisere spesielt godt med personen som skulle bli valgt.

Idét navnet «Marit» kom ut av munnen hans, hadde hun et ørlite behov for en utblåsning.

FØRSTEKJEMPE: Marit Andreassen ble valgt som førstekjempe av storbonde, Ørnulf Høyer. Foto: Anton Soggiu

– At du kan være så «skitfeig» å velge en jente, når det bare er tre jenter igjen. Det er helt vanvittig, sa den utvalgte førstekjempen.

I dag forteller Høyer at han ikke forventet en slik reaksjon.

– Jeg var forberedt på at Marit skulle reagere, men ikke på en sånn måte. Hun har en aggressiv måte å være på, sier Høyer til TV 2.

Rett etter valget, tydeliggjorde Andreassen at hun ikke ønsket å hjelpe storbonden med å skaffe seg en kniv.

– Du kjeftet meg huden full i forgårs, fordi jeg ikke sleiker deg opp etter ryggen og ikke følger pipa di. Det er nesten til å flire seg i hjel av, og derfor gidder jeg ikke å skaffe deg en kniv. Det fortjener du overhodet ikke, sier Andreassen rett etter valget.

Ørnulf Høyer svarer på anklagene: – Det er helt katastrofe

Går ut i streik

Førstekjempevalget førte nemlig til en streik fra jentene sin side, da de ikke ønsket å delta i ukesoppdraget lenger.

Jentene pakket sammen sakene, gikk opp i skogen og etterlot de gjenværende deltakerne med oppdragene på gården.

– Jeg husker jeg tenkte at det var helt greit hvis de ønsket det, men jeg var også litt hoderystende: «Why»?, sier Høyer om streiken.

Han mener at valget var riktig, til tross for den sterke reaksjonen fra damene. Høyer påstår at flere av deltakerne hadde hatt problemer med skuespilleren.

– Ikke bare på vegne av meg, men på vegne av flere som hadde oppfattet det vanskelig å samarbeide med Marit. Da jeg var storbonde, var det flere som ba meg snakke med Marit om at hun skulle være mer positiv, hevder gründeren.

TV 2 har kontaktet Marit Andreassen, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Fulgte hjertet mitt

Høyer fikk god kontakt med flertallet av guttene inne på gården.

Han trakk spesielt fram at det var uaktuelt å velge Trond Moi (53) eller Jan Tore Kjær (54). Dette var ifølge storbonden, basert på deres arbeidsinnsats og integritet.

STRATEGISK: Ifølge Ørnulf Høyer, hadde det vært mer strategisk å velge en av disse guttene til førstekjempe. Foto: Anton Soggiu

Til tross for dette, var det én av deltakerne som viste støtte i Andreassen sin reaksjon på å bli valgt som førstekjempe. Det var Moi.

– Marit sin reaksjon under valget er jo bare legendarisk. Jeg synes det var så fantastisk fint at hun sa akkurat det hun følte, og jeg ler bare jeg tenker på det. Hun snakker rett fra levra og er en herlig person, sier kjendiskokken i episoden.

– Fra mitt strategiske syn, var det helt åpenbart at jeg burde tatt en gutt, for da hadde jeg vært på vei inn i finaleuken, sier Høyer om førstekjempevalget.

Likevel valgte han én av de tre resterende damene.

– Jeg fulgte hjertet mitt. Hun hadde laget mye dårlige vibrasjoner, og dét var det ikke bare jeg som mente, påstår han.

