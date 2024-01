Avslører regelbrudd – snek seg ut av gården

SNEK SEG UT: «Farmen kjendis»-gården ble kjapt for liten for Daniel Franck. Foto: TV 2

Etter én uke på «Farmen kjendis» ble det komiker og musiker Egil Andreas Skurdal (29) som ble første deltaker til å forlate gården.

Skurdal ble valgt av realityprofil Cristian Brennhovd (24). I tradisjonen tro måtte kjempene tilbringe natten på hver sin hytte. Én av dem fikk også goden av å ha besøk.

RØK UT: Egil Skurdal tapte for Cristian Brennhovd i øksekast. Foto: Anton Soggiu

Deltakerne på gården besluttet at Skurdal skulle få besøk av youtuber Sander «Randulle» Dale (25).

Selv om det tilsynelatende så ut til at alle var enige i avgjørelsen i søndagens episode, var ikke nødvendigvis tilfellet.

– Når Egil fikk ha besøk, da slo rettferdighetssansen min inn. Bullshit. Cristian må også ha besøk, sier Daniel Franck (49) til TV 2.

BESØK: Egil Skurdal satte pris på å få besøk av Sander Austad Dale. Foto: TV 2

Ble ivrig av produksjonens beskjed

Fra øyeblikket snowboardkjøreren og kunstneren kom inn på «Farmen kjendis» merket han raskt at gården ble svært liten.

Selv om Li gård ser tilsynelatende øde og fredfullt ut på TV-skjermen, er det ikke lange avstander til 2024-sivilisasjonen. Da deltakerne fikk beskjed om hvilke områder de kunne bevege seg i, og hvor grensene gikk, tente det Franck.

– Jeg elsket gården. Jeg er veldig glad i dyr, og følte meg hjemme fra dag én. Men du må ikke fortelle meg at jeg ikke kan gå over et gjerde! Det første jeg tenkte var: «Jeg skal finne ut hvor hyttene er».

HJEMME: Daniel Franck fant til rette på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Anton Soggiu

– Jeg skulle selvfølgelig besøke Cristian. Fyre han opp. Så det var en god motivasjon for å finne ut hvor førstekjempehytta var.

Snek seg rundt som en ninja

Selv beskriver Franck seg som et endorfinvrak. Selv om ukesoppdraget og de daglige gjøremålene tok opp mye tid, gikk han også med mye tanker når stresset roet seg.

SKEPTISK: Daniel Franck var ikke helt enig i avgjørelsen om at Egil Skurdal skulle få besøk på kjempehytta. Da tok han saken i egne hender. Foto: TV 2

– Jeg søker hele tiden etter høydepunkter – bare små drypp. Man trenger ikke legge lista så høyt. Da vi fikk beskjed: «Der får dere ikke lov til å gå», da skal jeg hvert fall gjøre det. Der har du han trassige Franck. Da går Daniel og legger seg, og så våkner Franck. Franck gjør akkurat som han vil.

Å bevege seg rundt på forbudt område ga han et kick, noe han hadde savnet inne på gården.

– Det er gøy. Jeg snek meg rundt som en ninja. Du skulle sett meg i terrenget!

KAMERATER: Cristian Brennhovd og Cristian Brennhovd ble gode venner på «Farmen kjendis». Foto: TV 2

Smuglet med seg parykk

For å unngå å bli oppdaget hadde Franck smuglet med seg et ess i ermet inn på gården.

Rullet inn i en T-skjorte hadde han nemlig pakket med seg en parykk.

– Jeg tenkte: «Den her kommer til å komme godt med i en aller annen situasjon». Enten om jeg skal freake ut noen folk eller noe annet kødd. Parykk er moro. Da kan man gli inn i å være noen andre.

SPRELL: Daniel Franck var en spøkefugl inne på gården. Foto: TV 2

– Den ser veldig ekte ut. Moren min jobber med parykker, så jeg hadde tilgang til masse parykker. Alt annet er bare tull. Kort lykke. Sjokolade og sånn er kort lykke. En parykk har du mye glede av, forteller han.

Ikledd parykk og klær han ennå ikke hadde brukt på gården, la han på sprang mot kjempehytta.

– Det handler om å være litt sleip når de ikke ser deg. Man blir litt ugjenkjennelig. Hyttene ligger høyt over bakken, så det handlet om å ikke bli sett av noen andre. Jeg visste jo ikke om noen andre var i nærheten heller. Når jeg luska meg rundt vinduet til Cristian, så skvatt han jo. Han syntes det var helt hysterisk!

TRETOPP: I årets sesong er kjempehyttene plassert høyt oppe i tretoppene. Foto: TV 2

Da Cristian Brennhovd ble valgt som førstekjempe, forstod han raskt at han ikke kom til å få besøk når hans tid på kjempehytta kom.

– Det syntes jeg var trist. Utpå kvelden hørte jeg at den andre hytta hadde fått besøk. Litt irriterende, ikke sant? Jeg hørte at de skålte, så jeg tror de drakk øl og noe greier. Det var veldig god stemning der, og jeg syntes at det var ekstra surt å sitte alene og spise en halvråtten grøt, forteller Brennhovd.

– Plutselig hørte jeg: «Dunk, dunk, dunk» opp trappen. Jeg tenkte at det kom en deltakeransvarlig fra produksjonen. Det var mørkt, så jeg ropte «hallo» og lyste mot denne personen – som skvatt til i en skremmelyd. Det viste seg at det var Daniel, som hadde på seg en parykk og en liten lue. Han så ut som en av damene som jobbet der.

Kameratene satt og pratet en stund. Underveis forteller 24-åringen at han ble paranoid.

– Jeg var redd for at Daniel skulle bli sendt hjem, eller at noen fra produksjonen plutselig skulle komme. Så jeg sa: «Daniel, du må stikke nå. Vi kan ikke være her sammen». Jeg sendte ham ut, og så Daniel løpe luskende rundt. Han er jo helt «crazy». Han levde seg inn i hvordan å være en ninja, og løp fra tue til tue, før han kom seg tilbake til gården. Det var bra jobbet å klare å snike seg ut.



Løp flere kilometer

I tillegg til å utforske hvor kjempehyttene lå, hadde Franck et behov for å vite hva som befant seg i området rundt innspillingsstedet. Ved flere anledninger la han på sprang, langt unna gården.

– Jeg var langt av sted. Jeg var sikkert et par kilometer. Alle disse forbudte områdene, de brøt jeg meg gjennom.

Franck forteller at han kunne høre andre mennesker rundt seg på turene, og så flere hus og gårder. På et tidspunkt oppdaget han en campingvogn han ønsket å utforske.

– Jeg ville sjekke om det var noe snacks jeg kunne ta med de til de andre, men den var låst. Og så løp jeg i andre retningen, forbi produksjonen. Da var jeg på hovedveien. Da tenkte jeg: «Nå løper jeg litt». Da løp jeg et godt stykke, prøvde å navigere hvor jeg var. Jeg liker det. Jeg ville få en oversikt over hvor vi faktisk var. Hvor langt unna sivilisasjonen var vi faktisk? Jeg var på ekspedisjoner flere ganger, sier han og flirer.

Brennhovd beskriver Francks påfunn som «funny», og mener 49-åringen er en mann med mye energi.

– Han har «ADHD pluss pluss», tenker jeg. Han må ha en helt sinnssyk ADHD. Han løp rundt inne på den gården hele tiden. Plutselig tok han seg en runde rundt tjernet, og løp langs gjerdet. Sånn hadde han fått kontroll på stedet, og visste hva som var i hver minste lille krok.



Franck tror Brennhovd ikke er så langt unna sannheten, hva gjelder energinivå. Inne på gården var det utfordrende å finne tid til å være alene, noe Franck var avhengig av. Derfor føltes det befriende å boltre seg i et større område.

LITE ALENETID: Å bo mange mennesker tett på hverandre ble en utfordring for 49-åringen. Foto: TV 2

– Jeg er avhengig av, og liker alenetid. Da føler jeg at jeg blir en bedre versjon av meg selv når jeg kommer tilbake. Det var befriende at jeg fikk puste og bevegd meg på et større område. Da var jeg ikke som en hund i bånd, sier han, og understreker at han ikke følte seg bundet på gården.

– Det gjorde jeg ikke, men bare frihetsfølelsen. Jeg visste jo at det ikke var lov, men hvor farlig var det? Jeg skal jo ikke gjøre innbrudd på en gård for å stjele vin, sjokolade eller peanøtter. Jeg var bare rett og slett nysgjerrig. Så syntes jeg det var litt gøy. En bil kjørte forbi, titta litt rart på meg, jeg vinka og var kjempefornøyd, sier han og ler.

TV 2: – Får ikke forhindret det

Franck forteller at produksjonen fikk vite om påfunnet hans i ettertid. Underveis fikk han god kontakt med produksjonen. Derfor tror han ikke de ble særlig overrasket over at han snek seg ut til Brennhovd.

– Jeg tror i løpet av svært kort tid ble de godt kjent med meg og hvordan jeg var. Det var ingen som var kjempeoverrasket.

IKKE OVERRASKET: Daniel Franck tror ikke produksjonen ble overrasket over påfunnene hans. Foto: Anton Soggiu

Det sier Brennhovd seg enig i:

– Jeg tror produksjonen syntes at det var litt morsomt, egentlig. Jeg vet ikke hva de sa til Daniel, men han hadde vært ute og løpt litt. Han var mye lenger unna enn bare de hyttene, tror jeg.



Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl sier at vaktholdet under innspillingen er høyt prioritert, men at vaktene er primært til stede for å ivareta deltakernes sikkerhet.

– Deltakerne får angitt de ytre avgrensningene for hvor de kan bevege seg fritt. Vakthold under innspillingen er høyt prioritert, men vaktene er primært på stedet for å ivareta deltakernes sikkerhet.

– Samtidig er oppholdet på gården i stor grad tillitsbasert, og produksjonen må stole på at deltakerne forholder seg til reglene. Det samme gjelder for kjempehyttene. Regelen er at deltakerne ikke skal besøke kjempene. Men deltakerne er ikke sperret inne, så dersom de velger å bryte de reglene vi har avtalt, så får ikke vi forhindret det. Det fikk ingen konsekvenser for Daniel, sier Dahl.

Selv tror Franck han klarte å trekke på smilebåndet hos produksjonen, som følge av hans sprell.

– Jeg tror egentlig de lo litt og tenkte at det bare var bra og moro. Jeg tror de tenkte at det var bra at vi har en sånn fyr her inne, sier han.



«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.