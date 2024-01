Åpner om tunge år: – Har slitt mye

I nærmere ti år har komiker og musiker Egil Andreas Skurdal (29) slitt med hørselen. Øresus, dårlig hørsel, slitte trommehinner og lydoverfølsomhet har preget 29-åringens hverdag.

– Det er bare kaos, sier han og flirer med sin smittende latter.

Denne vinteren pryder den livlige bygutten fra Sagene i Oslo TV-skjermen i beste sendetid på TV 2. Det er stor stas. Samtidig føles det som han er tilbake til første skoledag.

– Det er veldig få ting som kommer ut, som er fullstendig gærent her – og det er jeg veldig glad for. Jeg har ikke vært så mye på sånn type TV, så for meg er dette litt første skoledag-stemning. Men det trives jeg med, altså.

GLEDE: Egil Skurdal er takknemlig for at han fikk en ny sjanse til å delta i «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu

Trakk seg grunnet skade

Skurdal blir lett revet med når han snakker om «Farmen kjendis»-opplevelsen. Å dra 100 år tilbake i tid har han nemlig hatt lyst til i flere år.

29-åringen skulle i utgangspunktet være med i 2021, da fisker og snekker Isak Dreyer (30) stakk av med seieren. Grunnet hørselsproblemer måtte han trekke seg i siste liten.



– Jeg måtte trekke meg fem dager før. Så kastet de inn Niklas Baarli. Det er en tid for alt, og da var det tydeligvis ikke ment at jeg skulle være med den gangen.

Å få muligheten på ny, setter han stor pris på. Selv har han vært en ivrig «Farmen»-seer i mange år. Men å se seg selv på skjermen, må han venne seg til.

TILVENNING: – Jeg er veldig glad for å ha møtt disse menneskene. Det er en så rar reise. Jeg sliter med å sette ord på det. Man har sett på det i alle år, og plutselig er det du som er teasen til neste episode. Det er gøy altså, men jeg må venne meg til den tilværelsen. Foto: TV 2

Fikk sammenbrudd

Til vanlig jobber Skurdal som komiker og musiker. En hverdag som kan være krevende og slitsom.

– Man er ganske selvsentrert som menneske når man driver som selvstendig næringsdrivende. Man må promotere seg selv hele tiden.

29-åringen stupte inn i «Farmen kjendis»-tilværelsen med hud og hår. Han var dog ikke forberedt på hvor overveldende livet anno 1924 skulle bli.

– Jeg tror jeg var en av de første som fikk det litt over seg der inne. Mest fordi jeg går så hardt ut med å være sånn: «Hallo!» Rett i show-Egil. Det er kameraer overalt, og du møter tolv nye mennesker som du blir ganske fort knytta til. Det er ikke veldig ofte man møter mennesker man skal være så nære på.

SAMMENBRUDD: Følelsene tok tidvis overhånd for Egil Skurdal. Foto: TV 2

– I tillegg er det lite mat, og du vet ikke hva klokka er, så det er vanskelig å skjønne hvordan jeg skal porsjonere meg selv ut. Man har ikke mobil eller noe annet å koble av med, så hvis du er stressa, da er du stressa. Og det er du i tre timer.

Skurdal forteller at da han tok sin første skje med byggkornsgrøt, innså han hvor tøft oppholdet ville bli.

– Det tok meg noen dager å ta det inn. Alt jeg hadde mistet fra mitt vanlige liv. Det startet med at jeg lo, så begynte jeg å grine mens jeg lo. Jeg ble så overveldet. Det tok meg helt.

IKKE ALENE: Egil Skurdal var ikke alene i å kjenne på overveldende følelser. Det var godt å vite at de var flere som følte på det samme. Foto: TV 2

Å være strippet for teknologi, fri tilgang på mat og alt han var vant med fra 2024 ble overveldende – nærmest en identitetskrise.

– Når man ikke har de tingene som man pleier å ha i hverdagen, så blir man litt sånn: «Hvem er jeg nå? Hvis jeg ikke kan være show-Egil, hvem er jeg da?»

Sa stopp

Av yrket er Skurdal vant til å lage liv og show. Han innså raskt at å holde det gående på lik linje inne på gården, ville bli utfordrende.

MUSIKER: Egil Skurdal fant glede i å komponere en samle på gården, sammen med Sondre Mulongo Nystrøm. Til vanlig jobber han som musiker. Foto: TV 2

– Man har ikke noe sted å hvile. Jeg tror problemet for meg der inne var at jeg lader ikke med folk. Jeg lader ikke i show-element, jeg lader på utsiden. Alene.

– Når jeg ikke får tid til å lade, da har jeg egentlig ikke noe. Da går jeg på autopilot til det sier stopp. Og der sa det stopp, forteller han og humrer.

29-åringen forteller at han vanligvis er flink til å trekke seg tilbake. På gården ble det derimot vanskelig, når det nærmest ikke var noe sted å gjøre det.

– Jeg tror det var det som tok meg mest der inne, at jeg skjønte at jeg trenger ganske tydelig egentid.

UTFORDRENDE: Tiden på gården fikk Egil Skurdal til å innse at han trenger egentid for å lade batteriene. Foto: TV 2

Med dagene innså han at å levere et standup-show dagen lang, ikke gikk.

– Man lærer seg å veksle litt på det. I hele sirkuset så innser man plutselig sine egne behov. Når man hele tiden har hatt fokus på alt annet, og plutselig fokuserer man på seg selv i et sekund, sånn: «Den grøten var ikke så god, og jeg er sliten!»

– Det var en interessant opplevelse faktisk. Det har jeg egentlig tenkt mye på i ettertid.

Beste tiden på mange år

Problemer med hørselen har ført til mange tunge år for Skurdal. Tilbake i 2021 opplevde han å miste hørselen på den ene øret, etter å ha opptrådt i «Senkveld».

– Jeg har slitt mye. Jeg jobber konsekvent med lyd og musikk - så er det også min største utfordring. Så man har aldri klart å kose seg helt med det man jobber med egentlig.

TØFT: Grunnet hørselsproblematikken synes Egil Skurdal det har vært vanskelig å kose seg på scenen. Foto: Erik Edland / TV 2

Tiden på «Farmen kjendis» beskriver han som den fineste på mange år.

– Du er på jobb, på en slags måte. Men fokuset er på helt andre ting. Man skjønner kjerneverdien av hva livet er. Ting som gjør at man blir selvsentrert og tenker innover, og plutselig er man med på et konsept, der man må tenke utover.

ENKLERE KÅR: «Farmen kjendis» har lært Egil Skurdal mye: – Det handler mye om å holde motet oppe, skape gode minner, ha det hyggelig, løfte folk opp når andre er lei seg, sette av tid til seg selv. Det finnes et liv utenfor mobilen. Foto: TV 2

Følelsen av å være en del av en fellesskap beskriver han som godt å kjenne på.



– Bare å kjenne på at man er en del av noe som er større enn seg selv – det tror jeg er hovedpoenget. Man må ta vare på dyr, ta vare på andre folk. Man har et ansvar for andre enn seg selv, og det endrer alltid perspektivet på ting. For meg som verken har hund eller er trebarnsfar, så var dette hvert fall mitt første møtet med: «Vet du hva? Så lenge vi har det bra, så har jeg det bra».

RØRENDE: Egil Skurdal sier Farmen kjendis har endret ham: – Jeg har det jo stort sett alltid gøy i livet, men med bakteppet «Farmen kjendis» er, så er det absolutt en av mine bedre opplevelser de siste årene. Foto: Erik Edland / TV 2

Endret livet

Oppholdet ble mer overveldende enn hva Skurdal hadde sett for seg. Selv om innspillingen foregikk før sommeren i fjor, har han tenkt mye på det han opplevde.

NY START: – Det har vært deilig å få en slags «reboot» i livet. Bare trekke seg litt unna, og skjønne på avstand hva jeg egentlig vil være. Foto: TV 2

– Jeg sitter igjen med masse. Det har endret livet mitt litt egentlig, i form av å klare å fokusere på riktige ting.

– Jeg har blitt et mye mer roligere menneske, gladere menneske. Ikke mer strukturert, men jeg har bare skjønt at når man kommer i en sånn situasjon, så skjønner man hva man savner. Det blir veldig tydelig. Hva slags stress man vanligvis pålegger seg i hverdagen. Jeg har kommet ut som et gladere menneske, med mer selvkontroll og selvrespekt.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.