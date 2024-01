Åpner om sorgen: – Helt surrealistisk

Siden «Farmen kjendis»-deltakelsen i 2021, har redaktør og journalist Vebjørn Selbekk (54) lengtet tilbake til enklere kår.

Da han fikk tilbud om å delta i årets sesong av «Torpet kjendis», var han ikke i tvil.

– Jeg har jo lengtet tilbake til det universet.

KLAR FOR REVANSJ: Vebjørn Selbekk har et håp om å komme inn på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Anton Soggiu

For to år siden røk Selbekk ut i kunnskapskonkurransen i finaleuken. Siden den gang har han ventet på at telefonen skulle ringe.

– Nå kom den til slutt, og det er jeg så glad for. Det er så godt å være her.

TV 2 møtte Selbekk og hans to «Torpet kjendis»-forpaktere, Dora Thorhallsdottir (51) og Aleksander Sæterstøl (28), på den lille husmannsplassen en sommerdag i fjor.

TRIO: Vebjørn Selbekk, Dora Thorhallsdottir og Aleksander Sæterstøl er årets «Torpet kjendis»-deltakere. Foto: Anton Soggiu

– Bare elleve igjen

Selv om redaktøren er entusiastisk over å få muligheten til å dra 100 år tilbake i tid på ny, kjenner han også på blandende følelser.

Da han entret «Farmen kjendis»-tilværelsen tilbake i 2021, var det med en god venn og kollega, Shabana Rehman.

Romjulen 2022 døde samfunnsdebattant, komiker og skribent Shabana Rehman av kreft, 46 år gammel.

Trønderen har tenkt mye på at denne gangen er ikke Rehman med ham – verken på gården eller i hverdagen.

– Det tenker jeg på ganske ofte. Av de tolv av oss som dro inn på «Farmen kjendis» – den supercasten som var da, synes jeg, så er vi bare elleve igjen. Det er ei som mangler.

GODE VENNER: Det var stor stas, da Vebjørn Selbekk og Shabana Rehman skulle delta i «Farmen kjendis» tilbake i 2021 sammen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Ei veldig særpreget og fantastisk flott dame, som har gått bort, forteller Selbekk.

Sykehusbesøk

Rehman fikk kreftdiagnosen i januar 2022, på samme tidspunkt som sesongen ble sendt på TV-skjermen.

– Det var jo veldig spesielt og helt surrealistisk. Det er jo en glede når det endelig kommer på skjermen. Premiereuka dro Kjersti Grini og jeg opp til Aker sykehus og besøkte Shabana, som lå der inne og hadde fått beskjed om at hun hadde uhelbredelig og dødelig kreft.

GODE VENNER: Vebjørn Selbekk, Kjersti Grini og Shabana Rehman ble gode venner inne på «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen / TV 2

– Det var en veldig rar opplevelse – at det var glede og dyp sorg. Men Shabana var gjennom hele sykeleiet opptatt av at folk ikke skulle være lei seg.

Trønderen snakker varmt om Rehman. De to hadde et mangeårig vennskap. Tilbake i 2006 publiserte Selbekk, som da var redaktør for «Magazinet», tolv karikaturtegninger av profeten Muhammad. Det førte med seg en mediestorm uten like.

Midt i mørket ble Rehman en viktig støttespiller for 54-åringen. Hun valgte å skrive en artikkel om den omstridte debatten, og viste støtte overfor Selbekk.

Støtten verdsatte han høyt. Særlig fordi Rehman selv hadde stått i mediestormer i løpet av livet.

– Det er noen ting vi to hadde til felles, som vi kan identifisere oss med, og det er jo å stå i stormer. Å oppleve seg noen ganger misforstått, og at man står alene. Det snakket vi en del om.



– En trøst

I løpet av årene vekte Rehman oppsikt med sine utradisjonelle opptredener – blant annet kysset hun tidligere kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, blottet seg på scenen under Filmfestivalen og løftet mulla Krekar under et arrangement i Oslo.



I 2022 ble hun tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN for sin utøvelse av ytringsheten på «kreativt og oppsiktsvekkende vis» over flere tiår.

– På slutten av livet sitt fikk hun oppleve at folk på en måte forstod henne. Det sa hun også. Hun ble spurt i en podcast: «Hva er den beste tiden, beste punktet, i livet ditt? Det er nå», sa hun.

PÅGANGSMOT: – Shabana opplevde og klarte å få til mer på sine 46 år enn veldig mange klarer på dobbelt så lang tid, sier Vebjørn Selbekk. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Selv om hun var syk, så opplevde hun at mennesker forstod henne, og forstod prosjektet hennes – hva hun ønsket å si, og hvilken rolle hun ønsket å spille. Det er ikke alle som får oppleve det. Det synes jeg er en trøst, selv om det er et liv som avsluttet så altfor tidlig.

– Kom anerkjennelsen for sent?

– Det er et godt spørsmål. Den kom sent, men den kom godt. Og for Shabana var det veldig godt at hun fikk oppleve det.

BEGRAVELSE: Vebjørn Selbekk deltok i begravelsen til Shabana Rehman, 10. januar i fjor. Foto: Ingvild Gjerdsjø

– Men for Shabana kom det jo en veldig anerkjennelse og forståelse av henne og prosjektet hennes, og det unner jeg henne veldig at hun fikk oppleve før hun gikk bort.

Da hun ble begravet fra et fullsatt Oslo rådhus 10. januar i fjor ble hun roset for sin modighet, hennes arbeid for frihet, og fikk en siste stående applaus.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play. «Torpet kjendis» er tilgjengelig på TV 2 Play.