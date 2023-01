Anklager deltaker for rasistisk ordbruk – velger å trekke seg

IKKE BARE FRYD OG GAMMEN: Selv om alle Farmen kjendis-deltakerne smiler her, var det ikke bare god stemning på gården. Foto: Espen Solli/TV 2

NB! Denne artikkelen inneholder spoilere dersom du ikke har sett onsdagens episode av Farmen kjendis. Ikke les videre dersom du ikke ønsker å få noe røpet.

Derfor trekker deltakeren seg

Lina Adampour (37), kjent fra NRK-serien Familien Adampour, forlater Farmen-gården rett at etter eventyret har begynt.

– Jeg var veldig motivert! Og det har jeg vært hvert sekund, og hver dag, den korte tiden jeg var her. Men jeg valgte å trekke meg – av prinsipielle årsaker, sier hun til TV 2 kort tid etter at hun har tatt det store valget.

Adampour innrømmer at en stor krangel hun hadde med Ørnulf Høyer (65) var blant årsakene til at hun forlot Steinsjøen gård. Hun var på dette tidspunktet hjelperen til Høyer, som var storbonde den uken.

Under en samtale om førstekjempevalget kommer Adampour med en påstand om at Høyer brukte ordet «pakkis» da han skulle beskrive hvordan hun hadde jobbet tidligere i uken. Samtalen skal ha tatt sted på storbondeloftet.

«Pakkis» er regnet som en nedlatende måte å beskrive noen som kommer fra Pakistan og nærliggende områder.

TRAKK SEG: Adampours Farmen-eventyr ble kort. Foto: Espen Solli/TV 2

Ord mot ord

Hendelsen 37-åringen referer til skal ha skjedd mens kameraene ikke har vært til stede.

I den ferske Farmen kjendis-episoden, som ligger på TV 2 Play, kan man se at Adampour konfronterer Høyer om det hun beskriver som ufin språkbruk.

Beskyldningene utløser en stor krangel, hvorpå Høyer kaller henne for et dårlig menneske, fordi han mener hun dikter opp hele scenarioet for å sverte ham.

– Jeg valgte å si sannheten. Jeg valgte å fortelle om en opplevelse oppe på storbondeloftet. En ting er å nekte for det, og ikke eie sine egne ord, det får være opp til ham. Jeg sover godt om natten.

– Bare fordi jeg står opp for meg selv og sier ifra om hva som har skjedd og har blitt sagt, så betyr ikke det at jeg er et dårlig menneske.

AVVISER ANKLAGE: Ørnulf blir sjokkert over anklagen til Lina – og avviser det hun sier fra første sekund. Foto: Anton Soggiu

Høyer ble svært frustrert da Adampour beskyldte ham for å ha sagt «pakkis», og mener hardnakket at han ikke sa dette – og hevder for øvrig at dette ordet aldri har befunnet seg i hans ordforråd.

65-åringen får støtte av meddeltaker Christopher Mørch Husby (33), som også var på storbondeloftet ifølge Adampour da ordvekslingen skal ha skjedd. Husby kan ikke huske at Høyer brukte ordet «pakkis».

Siden kameraene ikke var der under krangelen, blir dette et klassisk ord mot ord-scenario.

Adampour er på sin side sikker i sin sak. For henne var det viktig å ta et standpunkt hun kunne være stolt av, og ikke godkjenne at ordet «pakkis» blir slengt rundt.

– Jeg tenker at vi mennesker må ta standpunkter gjennom livet, basert på våre verdier. Det er ikke alltid lett. Men å da vite at man gjorde det som er riktig, og for min del kunne se mine barn i øynene, det er viktigst.

Hør Lina forklarer hvorfor hun ikke kommer til å angre på valget i videoen under. Der kan du også se klipp av krangelen mellom Høyer og Adampour.

Høyer om anklagen: – Jeg ble lei meg

Når TV 2 spør Høyer om hva som skjedde den kvelden Adampour valgte å trekke seg, forklarer han at situasjonen var vond å stå i.

– Jeg tok en prat angående førstekjempevalget med så og si alle. Lina var vel en av de siste jeg tok den praten med, sier Høyer.

65-åringen forteller at Adampours navn hadde blitt nevnt flere ganger av de andre deltakerne, som en mulig kandidat for førstekjempe.

– Så da hun spurte om hennes navn hadde blitt nevnt, så svarte jeg på det. Det var i utgangspunktet en helt vanlig samtale. Der og da hadde ikke bestemt meg for hvem jeg skulle velge, men jeg tror Lina tenkte jeg hadde bestemt meg for henne – noe jeg ikke hadde, forteller han videre.

Deretter utviklet samtalen seg til en høylytt krangel. Høyer forteller at dette var noe han aldri ønsket.

TØFT: Høyer innrømmer at både krangelen med Lina og uken etterpå var vanskelig for ham. Foto: Anton Soggiu

– Lina kom med en påstand som jeg ble veldig lei meg for, men det er ikke en situasjon jeg ønsker å kommentere altfor mye. Christopher avkreftet at det hadde blitt sagt i hans nærvær. Det som skjer i episoden får snakke for seg selv.

Har ikke pratet i ettertid

Det at Adampour valgte å trekke seg, synes Høyer er leit. Han skulle ønske de kunne løst situasjonen samme kveld.

– Det ble en sterk situasjon som endte med at hun trakk seg. Og det syns jeg er skikkelig leit og vondt. Men jeg vet hva jeg står for, og har et moralsk kompass som jeg deler med resten av familien. Jeg vet hva jeg sier og ikke sier, så det er forferdelig vondt at det ble en sak.

Høyer forteller at krangelen preget han i uken etterpå, og at det gikk inn på ham. 65-åringen forteller at han og Adampour ikke har pratet ut om krangelen i ettertid.

– Jeg skulle ønske jeg fikk pratet med Lina før hun dro fra gården, men vi har ikke pratet om det i ettertid.

Selv om oppholdet fikk en kjip avslutning for Adampour, fortalte hun at hun forlot gården med mange gode minner. I løpet av den korte tiden fikk hun blant annet være storbondens hjelper, og lærte mye om gårdsdrift.

– Det jeg lærte og fikk være med på, det var helt fantastisk! Det unner jeg alle der ute. Om så det bare er noen få dager – det å komme seg ut i det fri og leve slik man levde for 100 år siden, det var helt fantastisk.

Farmen kjendis ser du tirsdager kl. 21:40, og onsdager og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.