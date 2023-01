Farmen kjendis-seerne reagerer på spesiell detalj

Hvert år reise Farmen kjendis-deltakerne 100 år tilbake i tid. De må forholde seg til utedo, ingen dusj, og alt av mat og næring er kun det de får tak i på gården.

Å bli kastet tilbake et århundre er ikke enkelt for deltakerne, og flere har innrømmet at kampen for tilværelsen var mye hardere enn først forventet.

Selv om opplevelsen der og da føles ekte for deltakerne, la årvåkne seere merke til en spesiell detalj i tirsdagens episode, som ikke passet tidsepoken.

«Hadde de det i 1923?»

Til tross for at årets Farmen kjendis-deltakere skal leve i 1923, skjedde innspillingen teknisk sett sommeren 2022. Hvert år jobber produksjonen hardt for at opplevelsen skal bli så autentisk som mulig for både deltakerne og seerne.

Deltakere får blant annet ikke tilgang til noen form for teknologi, de må lage alt av mat fra det de enten har tilgang til på gården eller får kjøpt på markedet, og de får ikke dusje med shampoo og balsam.

Flere av deltakerne har fortalt TV 2 at helomvendingen fra en hverdag i 2022 til 1923 var vanskeligere enn først antatt. Allerede i andre uken knakk influenser Malin Nesvoll (33) fullstendig sammen.

Selv om det meste av innholdet gir inntrykk av et autentisk opplevelse i 1923, la seerne av tirsdagens episode merke til én spesielle detalj.

«Brukte de hansker på gården i gamledager?», spør en av seerne i en Facebook-gruppe.

«Tror ikke hansker var funnet opp på den tiden, og i hvert fall ikke engangshansker», svarer en i kommentarfeltet.

«Ville dere tatt i kubæsj uten hansker?», spør en annen.

BRUKTE ENGANGSHANSKER: Flere av Farmen kjendis-seerne var rask til å påpeke av plasthansker ikke fantes i 1923. Foto: TV 2

TV 2 svarer

Til tross for at deltakerne skal leve så likt som mulig til hva de gjorde i 1923, er det ikke alt som lar seg gjøre forklarer TV 2.

– Vi tilstreber alltid å gå for utstyr og løsninger som er mest mulig tidsriktig. En sjelden gang er det imidlertid slik at vi må gå for alternative og mer moderne varianter, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

Pressesjefen forteller at deltakerne fikk utdelt hanskene av sikkerhetsgrunner, da i forbindelse med håndtering av etsende materialer.

– Deretter valgte deltakerne selv å bruke dem da de skulle gjødsle, noe som var en annen del av ukesoppdraget.

DEL AV UKESOPPDRAGET: En del av ukesoppdraget til deltakerne var å gjødsle er jordet på gården. Her brukte de hansker. Foto: TV 2

I 2022 vant Farmen, som er produsert av Strix for TV 2, Gullruten for «Årets grønne produksjon». Dette er noe produksjonsselskapet og TV 2 jobber for også i 2023.

– Produksjonsselskapet Strix og TV 2 har store og ambisiøse mål for grønn produksjon av «Farmen kjendis», sier Dahl.

Pressesjefen nevner at produksjonen blant annet gjør regnskap over alle CO2-utslipp, det blir primært kjørt el-biler, alt avfall kildesorteres, og scenografien bygges i moduler som kan flyttes fra sesong til sesong.

Produksjonen bruker så lite som mulig av plast og engangsprodukter, men i noen få tilfeller er det dessverre ikke til å unngå, avslutter Dahl.

Farmen kjendis ser du tirsdager kl. 21:40, onsdager og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.