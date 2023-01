Farmen kjendis-Ørnulf: – Noe av det verste jeg har vært med på i hele mitt liv

I HARDT VÆR: Ørnulf Høyer (66) har blitt beskyldt for at han ikke slipper kvinner til og for at han ikke samarbeider. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Søndag vant førstekjempe Ørnulf Høyer tvekampen, som han ble sendt ut i av storbonde Ingrid Vik Lysne (31), fordi hun mente gründeren ikke var god nok til å samarbeide.

Høyer vant øksekastkonkurransen mot Aslak Maurstad (30), som var blant de best likte inne på gården. På sidelinjen satt de andre deltakerne, deriblant Christopher Mørch Husby (33), og felte tårer.

TVEKAMP: Aslak Maurstad (30) tapte tvekampen mot Ørnulf Høyer (66). Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Var det triste tårer eller gledestårer?

– Tja, hva skal man si. Begge deler, forteller Mørch Husby til God morgen Norge, og utdyper:

– Jeg liker Ørnulf kjempegodt, men hvis det var han som dro hjem akkurat da, så hadde sikkert det også gått helt greit. Han var veldig sjefete.

Høyer ler og sier seg enig med forpakter-kollegaen:

– Hadde jeg sittet igjen og skulle heiet på noen, hadde jeg også heiet på Aslak. Han var så utrolig koselig og lett å bli glad i. Jeg ser jo den, innrømmer 66-åringen.

Høyer forstår at folk opplevde han som vanskelig

Det har vært mange tårer inne på gården, som Mørch Husby forklarer med at man blir revet med, selv om det «bare» er TV.

– Det var ikke første gangen jeg gråt der inne og heller ikke den siste, kan 33-åringen avsløre.

At tårene kommer etter kun noen uker sammen på gården, er noe Mørch Husby selv har reagert på da han tidligere har sett reality hjemme i sofaen.

– Jeg har tenkt det masse selv. Det blir veldig sterkt når man er i den bobla. Det er ekte, vi spiller det ikke opp, forsikrer han.

TAR TIL TÅRENE: Christopher Mørch Husby sier det ikke var de første eller siste tårene man så etter søndagens tvekamp, da Aslak Maurstad (30) røk ut. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Høyer referer også til «bobla», som han etter hvert ble en del av:

– Du må være der for å skjønne hva det er. Jeg er ikke vant til den bobla på samme måte som en del av de folka som var der, for de var reality-folk på en eller annen måte, sier 66-åringen.

Det er kanskje én av årsakene til at Høyer ble oppfattet som vanskelig å samarbeide med:

– Jeg er enig i det selv, innrømmer han etter å ha sett seg selv på TV.

Mørch Husby forklarer bobla med at mye blir forsterket på gården, og at man da reagerer kraftigere enn hva man gjør ellers:

– Alt blir litt større og man legger seg opp i veldig mye man kanskje ikke ville gjort til vanlig. Man tar kamper man kanskje ikke ville tatt hjemme.

Både Mørch Husby og Høyer understreker at de hadde gode stunder og god stemning også. Likevel lover de mer drama på gården:

OGSÅ GOD STEMNING: Christopher Mørch Husby og Ørnulf Høyer forsikrer om god stemning på Farmen-gården også. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Vi har mer å by på, ler Mørch Husby og spør Høyer om han er involvert i noe av det:

– Jeg er jo skyteskive, ler han.

– Jeg har ikke vært borti maken, og jeg trodde det skulle være plankekjøring. Men det er mye som skjer der inne, avslører Mørch Husby.

Kona orket ikke å se mer

På Farmen-gården har det vært mye dramatikk. Høyer har blitt beskyldt for å være vanskelig å samarbeide med, at han ikke slipper kvinnene nok til og i starten ble han beskyldt for å ha brukt ordet «pakkis», noe han benekter:

– Det var noe av det verste jeg har vært med på i hele mitt liv. Det var helt katastrofe. Jeg har nesten ikke lyst til å snakke for mye om det, sier Høyer før han fortsetter:

– Min oldefar er Fridtjof Nansen, vi har et moralsk pass inni oss –han startet Flyktninghjelpen. Vi har ikke det ordet i oss.

Ordet, eller setningen, Høyer ble beskyldt for å ha sagt, var «jobbe som en pakkis» til Lina Adampour (36), som trakk seg fra programmet.

– Dessuten er det ikke en setning som heter «jobbe som en pakkis». Jeg kan umulig ha sagt det!

Når det gjelder kjønn og fordeling av arbeid, begrunner han det med engasjement:

– Det handler litt om at man er i 1923 og jeg var veldig dedikert, sier han og legger til:

– Da jeg var 14 år gammel, meldte jeg meg ut av Statskirken, ene og alene for at jeg ikke kunne bekrefte at jeg trodde på religion den gangen, fordi den var urettferdig mot kvinnene og homofile, sier gründeren.

– Når jeg har det som moralsk kompass, også får jeg høre disse tingene, er ikke det noe gøy.

Noe av dramatikken har også blitt for sterk kost for Høyers kone:

– Min kone ønsket å ta pause en liten periode, for hun syntes det var mye. Men selv har jeg sagt til henne at jeg er kjempeglad for at jeg har vært med og kjempestolt av det på mange måter. Men jeg kan lære meg å ta noen signaler, ler han.