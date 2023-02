Farmen kjendis-hunden er død: – Utrolig trist

Hvert år er Farmen kjendis-dyrene er stor del av gårdsoppholdet til deltakerne. Flere av dem blir svært glad i dyrene, og syns derfor det er vanskelig å ta farvel når den tid kommer.

Det nærmer seg slutten på oppholdet for deltakerne, hvilket betyr at dyrene også skal forlate gården.

Da Farmen kjendis-hunden, Marco, måtte forlate gården, ble avskjeden svært tung for gründer Christopher Mørch Huseby (33).

– Det var utrolig trist. Det var nesten verre enn å si ha det til de andre deltakerne, sier Husby til TV 2.

Men mindre enn ett halvt år etter innspillingen, fikk Husby en svært trist melding.

HØYT ELSKET: Marco var høyt elsket av både deltakerne og eierne. Foto: Anton Soggiu

Klarte ikke svare på meldingen

Hunden Marco var en Sankt Bernhardshund som seere og deltakere fikk hilse på, allerede i den første episoden.

– Jeg var med å hente Marco på markedet, så jeg fikk et spesielt og nært forhold til ham. Han var en typisk kosete og klønete valp, forteller Husby.

Husby har selv hatt hund, sammen med hans tidligere ektemann Jan Thomas (53). Derfor var det å få bo og leve med en hund igjen, noe som minnet han om livet med en firbeint bestevenn.

– Jeg husker det var utrolig koselig å ha med Marco over alt. Han pleide å sove i sengen min. Men så ble jeg også påminnet utfordringer med blant annet søvn, sier Husby og ler.

– Marco pleide å gå inn på soverommet mitt om natten med store vedkubber, som han bare slapp i gulvet. Det våknet jeg alltid av. Han var så stor, søt og klønete.

KOSEBAMSE: Marco var en kosete valp. Foto: Anton Soggiu

I høst fikk Husby en melding av eieren til Marco. Marco hadde vært syk, og måtte derfor avlives.

– Da jeg så den meldingen, så skjønte jeg det med en gang. Jeg klarte ikke svare før noen dager senere. Det var utrolig trist. Jeg følte Marco var som min egen hund på gården, minnes Husby.

– Når man er sammen med en hund i seks uker, så knytter man seg veldig til dem. Bare tenk over hvor lei oss vi ble da vi måtte slakte en av grisene, fortsetter han.

Hadde vært syk lenge

I meldingen som Husby mottok fra eieren, fikk han vite at Marco hadde vært syk over en lengre periode.

– De hadde tatt han til to veterinærer som begge sa han hadde vonde og dårlige frambein, så de mente Marco måtte få slippe smertene. Han ble dessverre knappe syv måneder, forteller 33-åringen tydelig berørt.

Meldingen fra Marcos eier vekket også vonde minner for Husby. Han hadde selv vært gjennom samme prosess da hunden hans, Kennedy, ble syk og måtte avlives. Derfor ønsker han ikke å skaffe seg hund igjen med det første.

– Det var veldig koselig med Marco på gården. Men så endte det jo opp med at han gikk bort også. Jeg vil ikke utsette meg for det igjen. Det var det samme jeg kjente på, da vi måtte avlive Kennedy – at dette kan jeg ikke utsette meg selv for igjen.

Gründeren setter stor pris på minnene han nå har med Marco i løpet av tiden på Farmen kjendis.

– Vi forsto det med en gang da det kom folk til gården og ekstra kameracrew, at nå skulle dyrene bli hentet. Da tok jeg Marco inn i huset, og koste litt ekstra med han. Det er jeg glad for i dag, avslutter han.