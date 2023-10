«Farmen»-hunden Nila ble alvorlig syk etter ondartet svulst

Hvert år er «Farmen»-dyrene en stor del av gårdsoppholdet til deltakerne. Flere av dem blir svært glad i dyrene, og synes derfor det er vanskelig å ta farvel når den tid kommer.

For fire år siden var det lundehunden Nila eller «Salma» som var gårdshunden på «Farmen». Hun var da bare en liten valp på fire måneder.

Ondartet svulst

Nå har den søte lundehunden som bor på Melhus utenfor Trondheim, vært gjennom en svært tøff periode etter at det ble oppdaget en ondartet svulst i sommer. Dette skulle vise seg å bli en komplisert operasjon, forteller Magnar Kjøsen, som er foringsvert for Nila og har hatt hunden hele tiden.

ALVORLIG SYK: Nila ligger bedøvet på operasjonsbordet etter operasjon på Melhus Dyreklinikk. Foto: Privat

– Det var helt tilfeldig at vi oppdaget at Nila var blitt syk. Hun var på en tannkontroll da veterinæren oppdaget en kul, og vi ble anbefalt å fjerne den. Ved nærmere undersøkelser ble det oppdaget at det var en ondartet svulst. Det var nå i september første operasjonen ble gjennomført, forteller Kjøsen til TV 2.

Hudtransplantasjon

Etter denne operasjonen begynte huden til Nila å sprekke opp rundt operasjonssåret, og det ble problematisk.

Da måtte veterinærene foreta en hudtransplantasjon i tillegg.

I GODE HENDER: Nila ble operert og tatt godt vare på av Øystein Hynne ved Melhus Dyreklinikk. Foto: Magnar Kjøsen/Privat

– Så sprakk det på nytt igjen, og hun måtte gjennom sin andre hudtransplantasjon, men i går ble hun friskmeldt og det er ingen tegn til spredning. Vi vil berømme Melhus dyreklinikk for all den hjelpen vi fikk, sier en lettet Kjøsen til TV 2.

FRISKMELDT: Nila og foringsvert Magnar Kjøsen er glad for å være sammen igjen etter den vanskelige tiden. Foto: Privat

Elsket av Farmen-deltaker

En av deltakerne som var på Farmen i 2019 er, Stine Alice Claussen-Væringstad (26). Hun husker godt Nila eller «Salma» som ble oppkalt etter «Løvenes konge» av deltakerne.

– Jeg var ikke så lenge på «Farmen», men syntes det var stas da hun kom til gården. Hun gjorde hverdagen mye hyggeligere og hun var veldig kosete og alltid blid, forteller Stine til TV 2.

Når TV 2 ringer Stine og forteller om Nila, blir hun glad over å høre at «Farmen»-hunden er frisk.

DYREVENN: Stine Alice Claussen-Væringstad var deltager på «Farmen» i 2019, og ble svært glad i Lundehunden, Nila. Foto: Espen Sollie/TV 2

Den hadde tydelig satt sine spor hos Farmen-deltakeren fra 2019.

– Det er godt å høre at det har gått bra med henne, det var fint å høre. Man blir veldig glad i dyr og spesielt hunder, avslutter Claussen-Væringstad.