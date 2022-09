Farmen-Einar tapte tvekamp – mener flere har en skjult agenda

Einar Lund (21) hadde lagt en hemmelig plan for å slå ut Erlend Indergaard (53), men tapte selv tvekampen. Nå anklager han medforpakterne for å ha skjulte agendaer med deltakelsen på Farmen.

Den tredje uken på Farmen viste seg raskt å være uken hvor spillet virkelig var i gang. Tidlig i uken inngikk bonden Einar Lund (21) og ordføreren Dan-Håvard Johnsen (54) en pakt. De skulle ha ut pastoren Erlend Indergaard (53) – koste hva det koste ville.

Prisen de måtte betale viste seg å være høy. Lund endte opp med å melde seg frivillig som førstekjempe, selv om han ikke var i fare for å bli valgt av storbonden Andrea Marie Rosli (24).

HEMMELIG PLAN: Einar (t.v) og Dan-Håvard (t.h) hadde en hemmelig plan om å få ut pastoren Erlend (midten). Foto: Anton Soggiu/TV 2

21-åringen sa han hadde hjemlengsel, og var usikker på om han ville fortsette gårdseventyret i 1922. Det hele var derimot en utspekulert plan for å slå ut pastoren Indergaard, som Lund senere valgte til andrekjempe.

LURT: Andrea følte seg lurt etter at Erlend ble valgt til andrekjempe av Einar. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Det kom som et stort sjokk på flere av deltakerne – spesielt storbonden Rosli som regnet pastoren som en av hennes nærmeste.

Hun syns det var spesielt tungt etter å ha mistet Lasse Fredheim (24) bare uken før.

Angrer ikke

Lund og Johnsens plan viste seg dessverre ikke være like vanntett som først antatt, ettersom Lund påsto han ville slå Indergaard i de fleste grener.

Indergaard endte opp med å velge øksekast – og vant suverent over 21-åringen. Da TV 2 tok en prat med han etter tapet, var Lund likevel klar i talen.

– Jeg angrer overhodet ikke. Dette var en plan. Jeg skulle bli førstekjempe og forsøke å danke ut den sterkeste konkurrenten. Planen var å ta ham i uke tre, i stedet for uke ni. For jeg hadde også tapt mot ham i øks i uke ni, og derfor forsøkte jeg nå, sier 21-åringen og smiler lurt.

ANGRER IKKE: Einar sier han ikke angrer på valget han tok, selv om han nå er ute av Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

TV 2 spør hvorfor det var akkurat Lund som måtte i tvekamp og kjempe mot Indergaard.

– Det var jeg som la frem planen til Dan først, og derfor var det jeg som gikk i kamp. Som sagt så hadde det vært mye mer sårt å ryke i uke ni, enn i uke tre. En gang måtte jeg ha slått han, og derfor prøvde jeg nå, konkluderer han.

Mener flere har en skjult agenda

Da Lund får spørsmål om hvorfor han hadde et såpass sterkt ønske om å få ut Indergaard at han meldte seg som førstekjempe, nevner han flere grunner.

– Pastoren er den største konkurrenten, da det nærmer seg finalen. Her og nå er han ikke så farlig, men nærmer det seg finalen – da blir han det, sier 21-åringen.

SKJULT AGENDA: Einar mener flere av deltakerne, også Erlend, har en skjult agenda med deltakelsen på Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Den største grunnen derimot er at 21-åringen mener pastoren har en skjult agenda med deltakelsen på Farmen.

– Pastoren går her på fastlønn for å fremme pinsevennene-organisasjon som han skyter inn her og der, sier han og refererer til Pinsebevegelsen som Indergaard er en del av.

– Det er helt greit å være en del av en kirke eller en religion, men det spillet han driver inne på gården med sin pinsevenn-greie, det støtter jeg ikke.

FREMMER BEDRIFTEN: Einar mener Benjamin er med for å fremme bedriften hans. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Det er heller ikke bare Indergaard bonden mener har en skjult agenda med deltakelsen på Farmen.

– Benjamin er veldig glad i oppmerksomhet og er inne på gården for å fremme sitt firma, som er et firma innen håndverk. Så han også er en luring. Det er mange som tenker litt karriere etter dette her. Det gjør ikke jeg. Jeg skal drive gård, konstaterer Lund og smiler.

Usikker på Torpet

Lund ble, som andre utslåtte deltakere, informert om at ferden hans så bar videre til Torpet. Dette var han mer usikker på.

– Jeg hadde ikke regnet med å få en ny sjanse på Torpet, men jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det, sier 21-åringen.

– Jeg vil se hva jeg møter, og møter jeg noen jeg trives med – da blir jeg lenge. Møter jeg noen jeg ikke trives med, da er det ikke sikkert jeg blir der lange stunden, fortsetter han.

Lund har ikke noen spesielle forhåpninger, annet enn at han håper på å trives, og at han ser et kjent fjes eller to.

– Jeg håper på å se tryslinger på Torpet, og jeg vet ikke om Lasse er på der. Men hvis ikke er det ingen jeg håper på å se der – jeg tar det som det kommer.

