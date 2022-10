Farmen-deltakerne raser – får kritikk etter «egoistisk» oppførsel

I onsdagens episode av Farmen var det duket for finalen til årets første del av Torpet.

Her var det deltakerne Dagny Vartdal (50), Lasse Fredheim (26) og Robert Michael Scott (55) som møtte hverandre i en brutal hinderløype.

Fredheim endte med å stikke av med seieren, med Vartdal hakk i hæl.

Kun etter noen få dager inne på hovedgården, måtte Vartdal og Scott forlate Li Gård for godt.

Ikke alle deltakerne viste glede overfor Fredheims seier, og at han igjen var en fullverdig Farmen-forpakter.

Flere av deltakerne reagerer nemlig sterkt på det de kaller «egoistisk» og «arrogant» oppførsel hos 26-åringen.

– Han har vist hvor egoistisk han er

Til tross for at det var mange som var glade for å få han inn på gården igjen, var det også mange som var misfornøyde. Han var en stor konkurrent, og flere ville heller ha inn en av de andre Torpet-deltakerne.

EGOISTISK: Storbonden Henrik Eijsink hevder at Torpet-vinneren er egoistisk. Foto: Anton Soggiu/TV 2

En av de som har reagert mest, er storbonden Henrik Eijsink (26). Storbonden og Fredheim hadde vært gode kompiser før sistnevnte tapte tvekampen i uke to, og havnet på Torpet.

Det tok derimot ikke lang tid før Torpet-vinneren ga flere av deltakerne «avsmak» med oppførselen hans på gården.

– Da Lasse kom inn her, har han vist hvor egoistisk han er, i bunn og grunn. Han har ikke tenkt på noen andre, og heller ikke vist noe fair-play følelse ovenfor Dagny. Han har vist at han har tenkt til å vinne Farmen, forteller en oppgitt Henrik Eijsink (26) senere etter konkurransen.

Dette diskuterte han sammen med medhjelperne Stine Engen (42) og Dan-Håvard Johnsen (54) – som er enige i uttalelsene. Planen er dermed å velge Fredheim, som akkurat har kommet inn på gården den samme dagen, til førstekjempe.

– Det er klart at Lasse er en stor konkurrent, og han fyker ganske høyt opp på lista over aktuelle kandidater. Jeg tror at han kommer til å velge meg som førstekjempe så fort han får sjansen, fastslår storbonden.

Flere av deltakerne har baksnakket Fredheim på grunn av hans oppførsel. I Videoen under ser du en diskusjon om Fredheim som ikke har blitt sendt på TV:

Anklages for å være «iskald»

Og det er nærmest forventet at det blir dramatikk og amper stemning rundt bordet når førstekjempevalget blir annonsert.

Storbonden Eisjink har fulgt instinktet sitt.

– Det har vært en tøff uke, og den stopper ikke her. Den personen jeg har valgt, har ved enkelte anledninger gjort at det har blitt dårlig stemning i gruppa.

Han har nemlig valgt nykommeren til å gå ut i tvekamp, noe Fredheim ikke legger skjul på at er surt:

– Litt iskaldt å sende meg ut på førstekjempe-hytta rett etter at jeg er ferdig med en kamp i dag, fastslår og rettet blikket mot storbonden.

FØRSTEKJEMPE: Torpet-vinnerne ble valgt som førstekjempe kort tid etter at han vant finalen, her med en frustrert makker, Andrea Marie Rosli, ved siden av seg. Foto: TV 2

– Den måten du har angrepet konkurransen som du har vært gjennom på, har gjort at det er mange i gruppa – inkludert meg selv, spesielt – som har følt på at det er lite trivelig å jobbe hardt mens man ser andre fokusere på helt egne ting.

– Jeg stod i grøfta med deg første kveld, og jeg hadde ingen problemer med det. I tillegg tilbød jeg meg å ta kjøkkentjenesten, som du gav klarsignal på. Også gjorde du ingenting med det, forteller han og legger til:

– Så det syns jeg er litt rart. Men ja, jeg skal ta den kampen – så kan dere ta stein, saks og papir om hvem som vil i kamp, fastslår Fredheim og ser på både ordføreren og Benjamin Lien (32).

«Ufyselig»

Dette er nemlig ikke første gang det er amper stemning mellom de to forpakterne. Tidligere denne uken ble det en opphetet diskusjon da de diskuterte Fredheims innsats til ukesoppdraget, hvor han blant annet ble kalt «ufyselig».

– Jeg syns at Lasse har hatt en dårlig «vibe» helt siden han kom inn, han har stått opp tidlig, lest i boka i to timer før frokost, og fortsatt med det gjennom dagen. Slappet av, lest, slappet av, og båret tre steiner i løpet av en dag, hevder en irritert Eijsink.

KRANGEL: Det bryter ut en krangel mellom de to deltakerne, om Fredheims oppførsel de siste dagene på gården. Foto: TV 2

Han mener nemlig at Fredheim holder gårdsboka for seg selv, og ikke deler den med andre som vil lese i den. Da Dagny Vartdal (50) ber om å få låne den, kommer de frem til at de skal lese en halvtime hver. Senere bryter en oppgitt Eijsink inn.

– Med alle de notatene du har, og at du absolutt ikke har gjort noe innsats de siste dagene for gården – mens Dagny har stått på hele tiden – så kan du gi meg boka, fastslår storbonden og strekker seg etter boken.

– Vi ble jo enige om en halvtime hver, kan du slutte å si ulike ting, Dagny, skyter Fredheim tilbake.

– Lasse? Lasse! Nå snakker du med meg! Storbondens ord er lov, og du har oppført deg så ufyselig de siste dagene, så jeg er lei av dritten din!

Svaret til Fredheim og hele krangelen kan du se i videoen øverst i artikkelen.

Ble satt ut

TV 2 har snakket med Fredheim, som avslører at oppførselen faktisk endret seg da han kom inn på gården igjen:

LYKKERUS: Fredheim var glad for å se Andrea Rosli (24) igjen, som han har knyttet et nært forhold til. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det var et overveldende lykkerus da jeg kom inn på gården igjen, og spesielt å få gjøre det sammen med Rob og Dagny. Det var stort – og det var liksom det man lå alle dagene på Torpet og tenkte på, forteller han og legger til:

– De to første ukene av Farmen så lå jeg helt i toppen når det kom til arbeidsinnsatsen. Og da jeg kom inn igjen i uke fem, og skulle lade opp til konkurransen, bestemte jeg meg tidlig for at jeg skulle jobbe nitti prosent fremfor hundre prosent.

Han legger ikke skjul på at dette er grunnen til at flere reagerte, hvor spesielt storbonden var mest kritisk. Dette hadde han likevel ikke fått med seg, og avslører at han ble tatt på senga etter diskusjonen om gårdsboka:

– Jeg og Henrik hadde et veldig fint forhold de to første ukene på gården, også snakket jeg lite med han da jeg kom inn. Da krangelen kom ble jeg veldig satt ut.

– Var nok litt egoistisk

Likevel legger ikke Fredheim skjul på at han kanskje var en smule egoistisk etter Torpet-seieren:

– Det var nok litt egoistisk av meg å forberede meg så mye til Torpet-finalen. Men det var også en risiko jeg var villig til å ta, fordi jeg hadde slitt ut meg selv etter forrige tvekamp i uke to. Jeg var ikke villig til å gjøre den samme feilen, igjen.

Til tross for uenigheten mellom de to, understreker 26-åringen at han og Eijsink er to av de som har blitt nærmest hverandre inne på gården.

– Jeg tror nok at jeg og Henrik er to av de som har fått det mest nære forholdet inne på gården, og vi kommer nok til å ha mye mer med hverandre å gjøre i 2022.

NÆRT FORHOLD: Fredheim og Eijsink er gode venner, til tross for uenigheter på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Se Farmen på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og når du vil på TV 2 Play.

Få også med deg fortsettelsen av Torpet på TV 2 Play når du vil.