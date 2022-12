Farmen-deltaker trekkes frem som politisk joker i kommunevalg

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (Sp) var denne høsten en sentral skikkelse i Farmen-sesongen. Johnsen ble både hyllet og kritisert i sosiale medier.

Her fikk deltakeren støtte fra finansminister og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (44).

Tidligere i høst bekreftet Johnsen til TV 2 at han ikke skulle stille til gjenvalg som ordfører i Lyngen. Han skulle trappe ned politikken, og la kona skinne.

– Hun har ofret mye for meg de siste åtte årene, så nå er det hennes tur, sa Johnsen til TV 2.

Nå har ordføreren derimot blitt trukket frem som en mulig politisk joker av Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Denne uken skrev redaktøren en kommentar om hvorfor han mener Johnsen er en smart kandidat for Senterpartiet ved neste års kommunevalg i Tromsø.

Redaktøren mener nemlig at en nominasjon av Johnsen vil kunne «utgjøre forskjellen mellom ett og to mandater, eller i beste fall tre i stedet for to for Senterpartiet».

Ikke vanlig i politikken

Fjellheim beskriver Farmen-Johnsen som «frittalende, direkte og fargerik», i tillegg til «egenrådig og uforutsigbar, og ikke helt lett å holde kontroll på».

Hvem som blir Senterpartiets kandidat, som muligens vil kunne få rollen som et vippeparti mellom Høyre og Arbeiderpartiet, er viktig før neste år kommunevalg.

Johnsen sier til TV 2 at han er svært positiv til å bli nominert som Senterpartiets kandidat for nabokommunen neste år.

– Jeg må jo gjennom visse politiske prosesser. Men jeg vet det er noen i Senterpartiet i Tromsø som ønsker at undertegnende skal stille. Så da vil jeg vurdere det sterkt.

Det å gå fra å være ordfører i en kommune, til å bli politisk kandidat i nabokommunen i et og samme år, er ikke vanlig i politikken. Johnsen er også selv usikker på om det har blitt gjort før han.

– Det er veldig uvanlig at sånt som dette skjer. Jeg tror ikke noen har gjort det før meg. Og Fjellheim, som har skrevet denne kommentaren, er ikke hvem som helst heller. Så jeg tar det som et kompliment, sier Johnsen.

Fjellheim trekker også frem Johnsens deltakelse på Farmen i kommentaren skrevet i Nordlys.

«Dessuten har han (Johnsen, jour. anm.) fortsatt kjendisstatus fra Farmen. Det er en grunn til at Johnsen vil være en garantist for å sanke stemmer. Kanskje nok til å utgjøre forskjellen mellom ett og to mandater, eller i beste fall tre i stedet for to for Senterpartiet».

NY JOBB?: Farmen-deltakeren blir trukket frem som politisk joker før neste års kommunevalg i Tromsø. Foto: Anton Soggiu

Kona har siste ordet

Det at Farmen-deltakelsen til Johnsen blir trukket frem som en avgjørende faktor i en eventuell valgkamp, er Johnsen selv både enig i og positiv til.

– Jeg er jo en profilert mann for tiden, så det vil ha noe å si i en eventuell valgkamp, ja.

Johnsen påpeker derimot at han ikke har blitt nominert enda av sine kollegaer i Tromsø, men tror at det vil bli gjort. Om han vil ta det mulige vervet eller ikke, er ikke han selv som bestemmer.

– Det er kona som har siste ordet. Det er hun som bestemmer.

Ordføreren bekrefter at de har snakket det, men ikke vil ta en seriøs prat om det før han offisielt blir spurt om å være kandidat for Senterpartiet Tromsø.

– Kona syns det er enklere at jeg er en offentlig person i Tromsø enn i Lyngen. Det at jeg tar jobben vekk fra hjemmebanen, og det blir mer komfortabelt for familien. Men hun har siste ordet.