«Farmen»-deltaker innlagt på sykehus – igjen

«Farmen»-deltaker Sebastian Eide (33) er innlagt på sykehus med smerter i blindtarmen.

Under «Farmen»-innspillingen i fjor, måtte den 33 år gamle eiendomsmegleren fra Sotra trekke seg, etter å ha fått enorme smerter av hva som viste seg å være en sprukket blindtarm. Da lå han innlagt på sykehus i én uke.

Eide forteller til TV 2 fredag morgen at det har vært en smertefull uke, men at det går bedre nå.

– Nå har den ikke sprukket, og jeg behandles med antibiotika. Jeg venter på blodprøvesvarene som jeg tror kommer i dag – da får jeg se hva som skjer videre.



Besvimte nesten

Smertene meldte forsiktig sin ankomst på mandag. Innen tirsdag var det blitt mye verre, og han mistenkte da – basert på smertefulle minner fra i fjor – at det var problemer med blindtarmen igjen.

– Da jeg reiste meg opp holdt jeg på å besvime. Jeg måtte bare legge meg ned igjen. Da ringte jeg til legevakten. En lege trykket på magen min, og da var det mange av de samme symptomene som før blindtarmen sprakk på «Farmen».

MÅTTE TREKKE SEG: Sebastian Eide måtte trekke seg fra «Farmen» i fjor, etter at blindtarmen sprakk. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Håper på operasjon

Eide forteller at han ikke har opplevd noen smerter mellom forrige sykehusinnleggelse i august til nå.

Nå håper han på en blindtarmoperasjon.

– Det blir mest sannsynlig ingen operasjon nå, men forhåpentligvis i fremtiden. Jeg tror at planen er å gjøre meg frisk med antibiotika, og så ta en koloskopi for å undersøke, og så eventuelt en operasjon.

Han har vært innlagt siden tirsdag, men satser på å bli utskrevet i dag.

– Jeg ser for meg at jeg kommer til å reise hjem i dag. Jeg føler meg såpass bra, sier Sebastian Eide, som ser for seg å ta en tur på jobb på mandag, «med mindre jeg føler meg helt ødelagt».