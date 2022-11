Farmen-Dan-Håvard og Einar avslører nytt TV-prosjekt

Farmen-deltakerne Dan-Håvard Johnsen (56) og Einar Lund (21) ble bestevenner gjennom Farmen. Nå har de lagt nye planer sammen for tiden fremover.

Søndag kveld ble det kjent at Henrik Eijsink (26) kunne smykke seg med tittelen som årets Farmen-vinner etter å ha vunnet mot Andrea Marie Rosli (24) i den avgjørende kunnskapskonkurransen.

Samme kveld ble det i tradisjonen tro arrangert en storslagen finalefest for Farmen-deltakerne på utestedet Mesh i hovedstaden.

NYE PLANER: Farmen-deltakerne Dan-Håvard Johnsen og Einar Lund avslører hva de skal gjøre sammen i tiden fremover. Her avbildet under Farmen-finalefesten søndag sammen med Erlend Indergaard (i midten). Foto: Espen Solli / TV 2

På den røde løperen var blant andre ordfører Dan-Håvard Johnsen (56) og geitebonden Einar Lund (21) å se sammen. Duoen fikk en nær relasjon gjennom oppholdet på gården i Stange.

Nye TV-planer

Da TV 2 tok en prat med kompanjongene, røpet de at populariteten rundt dem har økt, og at de skulle til Tromsø for å underholde med stand-up-show.

Samtidig skal bestevennene også i gang med et nytt TV-prosjekt, som Johnsen omtaler som «ordføreren og bonden møter utfordringer i nord».

Konseptet skal hovedsakelig dreie seg om at Lund skal ut av sin trygge hule i Trysil, og å komme seg ut av komfortsonen gjennom en rekke utfordringer.

– Det blir å få tryslingen ut av Trysil, der han skal møte en del utfordringer. Einar er rimelig sikker på at han takler alt, og jeg er ganske sikker på at han ikke gjør det. Og da blir det å gi ham en del utfordringer som jeg kjenner til i området Nord-Troms og Finnmark, og å teste hva han er laget av, forteller Johnsen til TV 2.

– Holder detaljene for meg selv

Utfordringene kan eksempelvis være å svømme med spekkhoggere og å hoppe i strikk.

– Det er uante muligheter og en del ekstreme ting. Vi skal teste hvor tøff han egentlig er.

Ordføreren vil fungere som en slags støttespiller for Lund, og vil befinne seg på sidelinjen. Noen utfordringer på 56-åringen blir det nok imidlertid ikke.

– Jeg skal bare være med å tilrettelegge, komme med råd og å hive ham utfor stupet. Jeg vil nok holde meg litt unna. Jeg tror det blir ganske ekstremt. Jeg tror ikke at jeg tør, sier han og ler.

Johnsen deler videre at duoen fremdeles er i startgropen, men at de har vært i kontakt med noen som både kan ta seg av filming og klipping.

– Vi begynner nok å spille inn en gang på nyåret.

– Glad i utfordringer

Når Farmen-kameratene dukker opp på skjermen, er imidlertid uvisst.

– Vi har en del folk som jobber med det, men vi må se hvor vi kan få det sendt, eller så blir det bare YouTube, sier Johnsen, og fortsetter:

– Produksjonskostnadene er jo rimelig store, men vi har mange som er interesserte i å være sponsorer.

Lund på sin side ser frem til å begi seg ut på et nytt eventyr med makkeren.

– Jeg er veldig åpen for alt. Jeg er veldig glad i utfordringer og å gå ut av komfortsonen, sier han overfor TV 2.

