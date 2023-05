Farmen-Bente vender tilbake til gården

Under fjorårets Farmen-eventyr, havnet vestlendingen Bente Rabba (54) på en nokså kontroversiell tredjeplass.

Farmen-fansen stile spørsmål i sosiale medier rundt hvordan semifinalen mot vinneren Henrik Eijsink (28) utspilte seg. Det gjorde også Rabba selv.

Men nå, hele ti måneder etter Farmen-innspillingen tok slutt, skal hun tilbake på gården.

Denne gangen er det derimot av en helt annen grunn. Nå er målet å finne den store kjærligheten.

JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN: Bente skal forsøke å lage sin helt egen versjon av TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten». Foto: Anton Soggiu/TV 2

Brudd etter Farmen

Da Rabba entret Farmen i fjor høst, hadde hun og kjæresten vært sammen i et halvt år. Alt lå til rette for at det fortsatt skulle være de to da hun kom hjem.

Men da Rabba kom tilbake til hverdagen 2022, var hun derfor svært sliten. Hun hadde under hele oppholdet holdt skjult at hun har sykdommen ME, og ble derfor mye sengeliggende etter Farmen.

– Det skjedde veldig mye. Først var det dødsfallet til pappa rett før jeg dro inn på gården, og så var jeg jo borte i hele elleve uker.

HOLDT SYKDOM SKJULT: Under Farmen-oppholdet valgte Bente å holde skjult for de andre deltakerne at hun hadde sykdommen ME. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Dette førte til at hun og partneren gikk hvert til sitt i desember i fjor. Bruddet var vanskelig for Rabba, men hun forstår også hvorfor det ble slik.

– Jeg var på minussiden i forhold til energi. Han hadde gledet seg til at jeg skulle komme hjem, men alt jeg gledet meg til var å legge meg i sengen og lukke døren, sier hun og fortsetter:

– Jeg hadde mest behov for å være for meg selv, og da blir det feil. Noe som var veldig leit, siden han er en veldig kjekk mann.

Arrangerer singeltreff på Farmen-gården

54-åringen forteller at hun etter bruddet opprettet en Tinder-profil, men fant raskt ut at det ikke var noe for henne. Hun hadde også forsøkt andre dating-nettsider, uten hell.

Men etter oppholdet på Farmen, fikk Rabba et nært vennskap til eieren av gården, Anne Dillerud.

Dillerud hadde invitert Rabba på besøk på gården, og damene fant ut at de hadde mye til felles, også det at de begge var single. De fant også raskt ut at de begge var lei singeltilværelsen.

Da kom de på den utradisjonelle, men spreke idéen, om å invitere menn de aldri hatt møtt før til et singeltreff på Farmen-gården:

KLAR FOR KJÆRLIGHET: Etter ett halvt år som singel, er Bente igjen klar for å finne kjærligheten – på litt utradisjonelt vis. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg ringte til Anne og sa at i stedet for at vi holdt et singeltreff for andre, slik vi hadde pratet om, så burde vi arrangere ett for oss selv, forteller hun lattermildt.

Rabba forteller at Dillerud tok seg en dags tenketid, før hun sa seg enig. Dillerud innrømmer at hun også er glad for å ha med seg Rabba på eventyret:

– Det er jo litt ut av komfortsonen, sier hun og ler, før hun fortsetter:

– Men den som intet våger, intet vinner! Det er så mange single som ikke finner folk på nett, så kanskje det er sånn man må gjøre det. Det er i alle fall en mulighet for å gjøre det litt annerledes.

Ønsker en mann med lekent blikk

Damene har allerede bestemt seg for at singel-treffet på Farmen-gården skal ta sted en helg i august, og har nå begynt å lete etter potensielle friere i sosiale medier.

Og det at de begge skal lete etter en potensiell kjæreste blant én liten gruppe med menn, ser de ikke på som noe problem:

– Anne og jeg er veldig ulike. Så om en blir interessert i oss begge, så betyr det nok at han ikke er interessert i noen av oss, men mer konseptet, sier Rabba.

LEKENT BLIKK: Bente ønsker enn mann med et lekent blikk og god humor. Her sammen med fjorårets Farmen-deltaker Hanne Mathea Friis. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Og hvordan drømmemannen ser ut, er ikke så viktig for verken Rabba eller Dillerud. Det viktigste er at de har glimt i øyet og er glad i gårdslivet:

– Drømmemannen er en ungdommelig, sprek mann med god humor. Og så et lekende, ertende blikk. Et godt blikk og humor er viktigst, sier Rabba.

For Dillerud, som bor på Farmen-gården til vanlig, må mannen være glad i gårdslivet:

– En stabil mann som liker å være på ting! Jeg har mange prosjekter på gården, så han må være glad i dyr og være litt impulsiv.

Rabba avslutter med å fortelle at hun har ett klart mål med opplegget hun nå planlegger:

– Jeg er ute etter et forhold som forhåpentligvis varer livet ut. Og om den rette mannen bor i Finnmark, så er det bare en flytur, det.