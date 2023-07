«Farmen»-Bente tar «dickpic»-oppgjør: – Får minst fem i uka

KLAR FOR KJÆRLIGHETEN: Da Bente Rabba (55) kom hjem fra «Farmen»-innspillingen i fjor, ble det slutt mellom hun og kjæresten. Nå er hun klar for å møte drømmemannen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I fjorårets sesong av «Farmen» havnet deltakeren Bente Rabba på en omdiskutert tredjeplass.

Etter at Rabba kom hjem fra Li gård gikk hun gjennom et samlivsbrudd og en relativt tøff periode.

Men under oppholdet ble 55-åringen godt kjent med eieren av «Farmen»-gården, Anne Dillerud. De er begge single, og nå er de klare for å finne kjærligheten.

VIL FINNE DRØMMEMANNEN: Anne Dillerud (56) vil finne en handyman som kan hjelpe henne på gården. Bente Rabba (55) trenger en mann som er glad i friluftslivet. Foto: Lene Frydenlund / Privat

Dillerud og Rabba skal sammen forsøke å lage sin egen versjon av det populære TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten».

Mengden «dickpics» varierer

Før Rabba og Dillerud gikk ut med det nye prosjektet, hadde Rabba sjeldent mottatt seksuelle bilder.

Men etter at venninnene gikk ut på sosiale medier og sa at de søker etter kjærligheten, har hun mottatt mye forskjellig.

Både på appen Snapchat og på vanlige meldinger.

– Jeg får tilsendt «dickpics» i alle varianter. Stort sett erigerte. Det har også kommet onaneringsvideoer og lange, grove og pornografiske meldinger, sier Rabba til TV 2.

55-åringen forteller at hun også har mottatt videoer av menn som ejakulerer rett på kameraet sitt på mobil. Mengden bilder Rabba mottar varierer fra dag til dag. Noen dager får hun bare bilder av menn i bar overkropp, og andre dager får hun videoer og bilder av peniser i alle fasonger.

– I løpet av en uke får jeg i hvert fall fem peniser opp på skjermen, sier hun og fortsetter:



– Det var også en kar som spurte om jeg kunne sitte og se på når han og kjæresten hans hadde sex.



– Slengt i trynet ditt

Rabba er ærlig om at når hun mottar disse bildene, blokkerer hun brukeren med én gang. Hun tar det ikke spesielt innover seg.

Likevel synes hun det er en uting.

BEKYMRET: Som en 55 år gammel kvinne tåler hun å motta dette, men hun bekymrer seg over utviklingen i de yngre generasjonene. Foto: Privat

– Det kan gjøre noe med hele seksualiteten. Symbolet av en pikk skal være ditt, nært og koselig. Så blir det ødelagt av at det blir slengt i trynet ditt, gjennom en skjerm. Noen ganger i et veldig dårlig øyeblikk også.



– De som sender dette ødelegger for seg selv, for de unge og for kjærligheten.



Den tidligere «Farmen»-deltakeren mottar disse bildene fra menn i aldre mellom 20 og 70 år.

– Jeg opplever at veldig mange unge gutter synes det er spennende med voksne damer. De har ofte store saker, og håper sikkert at jeg skal bli kjempenysgjerrig. Men jeg møter ikke 20-åringer, så jeg blokkerer dem med én gang, sier 55-åringen.



Når Rabba nå åpner meldinger, må hun ta noen hensyn. Hun forteller at hun alltid er for seg selv, og er forberedt på at det kan dukke opp hva som helst på skjermen.

Seksuelt overgrep

Tone Haldorsen er sexolog og har selv opplevd å motta flere «dickpics». Mengden økte drastisk da hun fikk sexolog-tittelen.

FÅR «DICKPICS» PÅ JOBB: Som sexolog opplever Tone Haldorsen å få flere uoppfordrede penisbilder tilsendt. Foto: Privat

– Å sende «dickpics» uten samtykke er seksuelt overgrep, sier sexologen til TV 2.

Haldorsen forteller at det er veldig sjeldent kvinner sender uoppfordrede nakenbilder som første melding. Dette mener hun er et problem i mannekulturen.

– Det har ingenting å gjøre med samfunnsklasse eller forskjellige diagnoser. Alle menn kan sende slike bilder. Jeg har selv fått «dickpics» av menn som har profilbilde av barna sine, sier Haldorsen.



Som sexolog har hun gjort flere spørreundersøkelser om «dickpics». Blant annet for å finne ut av hvorfor menn tar et bilde av penisen sin og sender det til kvinner som ikke har bedt om det.

– Det mennene svarer er at de tror det tenner kvinner, forteller hun og fortsetter:



– Nå snakker vi veldig generelt. Det er selvfølgelig ikke alle menn som sender slike bilder.



Haldorsen ser på dette som et stort problem, og mener at det har blitt for bagatellisert.

– Jeg anbefaler å anmelde alle uoppfordrede «dickpics» man får. Det må bli tatt alvorlig, avslutter hun.



Vil ikke bli oppfattet som «cocky»



Både Rabba og Dillerud synes det er litt pinlig å reklamere for at de er åpne for å finne kjærligheten.

– Jeg vil ikke bli oppfattet som «cocky». At folk skal tenke at jeg nå har vært på TV og begynner å poste på sosiale medier om at jeg skal finne en mann.



Ser man bort ifra alle pikante bildene, har responsen generelt vært positiv. Flere menn har også sendt hyggelige meldinger, spesielt gjennom Facebook.

– Karer i vår alder er mer på Facebook enn på Instagram. På Facebook får jeg mange hyggelige henvendelser. Der er det ikke noe tull. Ingen «dickpics» på Messenger.



Etter hvert skal venninnene sette seg ned og gå gjennom alle meldingene de har fått, og sende «frierne» tilbakemeldinger.

– Vi er to voksne damer som ønsker å gjøre dette på en respektfull måte for begge parter.



De håper på å finne mellom tre og fem menn hver som de kan invitere til «Farmen»-gården en helg i august. Kanskje en langhelg fra torsdag til søndag.

– De får selvfølgelig reise hjem hvis de vil, men vi skal ikke ha noen utstemminger som de vanligvis har på TV, sier hun.



Rabba håper å møte en mann som er glad i friluftsliv og som kan være med henne og klatre. Dillerud, som bor på Li gård, håper å møte en «handyman».

GIR IKKE OPP: – Det verste som kan skje er at vi ikke finner kjærligheten, men vi gir ikke opp for det, sier Rabba. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Ikke anmeldt noe enda

En av mennene som har tatt kontakt med henne begynte med det hun beskriver som en adekvat samtale. Det begynte med noen meldinger som var relativt hyggelige, før hun spurte han hvor gammel han var.

– Jeg er 69 år, og sprek som bare det, svarte han meg. Etter det fikk jeg flere bilder av penisen hans, forteller hun.

Enda en gang blokkerte Rabba en mann etter å ha mottatt penisbilder, men denne gangen fikk hun seg enda en overraskelse.

– Noen ganger kommer meldinger til meg som MMS og da må jeg logge inne for å se de. En dag logget jeg inn, og der lå flere bilder han hadde sendt meg etter at jeg blokkerte han. Forhåndsvisningen gjorde at jeg skjønte det var enda flere «dickpics» jeg hadde fått, forklarer hun.

OVER 20 PENISBILDER: Dette er bare et av eksemplene Rabba har av meldinger og bilder hun har mottatt fra en mann. Foto: Skjermdump / Anton Soggiu / TV 2 / Skjermdump

Hun har ikke anmeldt noe av dette tidligere, men dette ene eksempelet vurderer hun å gjøre noe med.

– Jeg har telefonnummeret hans. 20 bilder og videoer og motbydelige meldinger. Der har jeg vurdert å anmelde for han gjør det sikkert med mange andre også, avslutter hun.