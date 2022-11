Farmen-Bente om sesongen: – Beinhardt

Etter elleve uker inne på gården har den store dagen kommet – og søndag kveld er det duket for den store Farmen-finalen.

De tre finalistene som står igjen i finalen er Bente Rabba (54), Henrik Eijsink (26) og Andrea Marie Rosli (24). Om noen få timer skal det straks bli klart hvem som stikker av med både bil, hytte og tittelen som årets Farmen-vinner.

SEMIFINALE: Finalistene er klare til at det endelig skal bli kåret en vinner. Foto: Espen Solli

Nå strømmer deltakerne til finalefesten på Mesh i Oslo, og ullundertøyet, turbuksene og støvlene blir byttet ut med glitter, skarpe dresser og lange kjoler for den store kåringen.

Det er likevel ikke alle som kommer.

Saken oppdateres.

Kommenterer årets sesong

Da TV 2 møtte programleder Niklas Baarli (33) på finalefesten, la han ikke skjul på at dette har vært en ellevill sesong:

– Jeg vil oppsummere det som en annerledes sesong, med lite jobbing, mye intriger, men også en fin sesong med fine folk og opplevelser!

– Reaksjonen fra folket har vært bra, jeg tror folk i hovedsak er fornøyd, forteller han om folkets reaksjoner til programleder-rollen hans.

Under finaleuka ble deltakerne danket ut en etter en, og den siste som røk ut rett før semifinalen var deltakeren Lasse Fredheim (26). Han forteller at han er mer enn klar til å feire vinneren, spesielt om det er hun ene han har et godt øye til:

– Jeg krysser fingrene for Andrea, men jeg heier på alle tre. De er tre verdige vinnere, forteller han og fortsetter:

– Jeg røk ut en og en halv dag før finalen. Det er litt surt, men jeg var veldig fornøyd med at jeg kom til topp fire.

Tospann

Det er ingen hemmelighet at deltakerne Dan-Håvard Johnsen (55) og Einar Lund (21) ble ekstra gode venner inne på Li gård, spesielt når de kommer som et tospann på den røde løperen.

BESTEVENNER: Det er ingen hemmelighet at disse tre har blitt gode venner inne på Li gård. Foto: Espen Solli

I tillegg har ordføreren introdusert Einar til Sandra Borch, som er landsbruks- og matminister.

– Det var veldig hyggelig å møte henne, hun er en dame med mye ben i nesa. Hun er veldig flink, akkurat som Dan, forteller Einar før Dan-Håvard skyter tilbake:

– Jeg hadde jo en middag med Sandra, og ba Einar komme for å hilse. Og Sandra ble som alle andre, forelsket på sekundet.

Folkefavoritt

Det er heller ingen hemmelighet at Bente er en folkefavoritt i år. og har toppet meningsmålene om hvem som burde vinne hele Farmen.

FOLKEFAVORITT: Bente er en av de klare folkefavorittene i årets sesong. Her med semifinalisten Andrea. Foto: Espen Solli

– Det er ganske rørende, og at jeg må si tusen takk til folk som vil at jeg skal vinne, forteller hun og tar til tårene.

– Det å være med på Farmen har vært både opp- og nedturer, og det er mange forskjellige personligheter som tar sin plass. Det har vært krevende å finne sin plass, men jeg er god på relasjoner, og har derfor klart det bra. Det har vært beinhardt fysisk.