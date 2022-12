Farmen-Bente i sorg: – Det siste jeg fikk sagt til pappa

Like før Farmen-opptakene startet, døde faren til Bente Rabba (54) brått. Det siste hun fikk sagt til faren før han døde ble svært viktig for henne.

Bente Rabba (54) var en av favorittdeltakerne i årets Farmen-sesong. Hun endte opp på tredjeplass, selv om store deler av Farmens seere ønsket henne både seieren, hytte og bil.

54-åringens tredjeplass skapte også mye kontrovers, og flere seere raste i sosiale medier.

Det mange ikke visste, av både seere og Farmen-deltakere, var at Bente dro i inn på gården med en dyp sorg.

Den 17. juni i år døde faren hennes, 86 år gammel. Kun et par uker etter begravelsen, dro hun inn på Farmen-gården.

Bente hadde alltid hatt et nært og kjært forhold til faren, og beskriver dem som to dråper vann.

– Jeg har alltid vært en pappajente. Jeg husker mamma fortalte at da jeg skulle døpes, så ville mamma at jeg skulle hete Dina. Det var ikke pappa med på. Han mente det kun var gamle kjerringer som het Dina, forteller Bente og ler.

– Så da ble det Bente – og pappa het Bjarne.

SMILENDE: Slik var både seere og de andre deltakerne vant med å se Bente – smilende og glad. På innsiden følte hun på en dyp sorg. Foto: Anton Soggiu/TV 2

«Pappa har kun dager igjen å leve»

Når Bente forteller om faren til TV 2, beskriver hun er turglad mann med stort hjerte. De to hadde mange likhetstrekk.

– Etter at jeg flyttet hjemmefra, pleide jeg alltid å ringe til pappa. Og om noen lurer på hvorfor jeg er så lettrørt, så har jeg det fra ham!

Bente har nemlig i løpet av Farmen-sesongen vært kjent for å være lettrørt, og tok til tårene ved flere anledninger.

Rundt fem måneder før Bentes far døde, ble han plassert i et bofellesskap i hjembygda, Røldal. Her hadde faren en egen, liten hybel, hvor han delte fellesområde med de andre beboerne, og fikk servert mat hver dag.

For familien som fortsatt var boende i Røldal, var det godt å ha faren i hjembygda, hvor det var enkelt å besøke ham. I tillegg fikk han mulighet til å sosialisere seg med de andre beboerne der, noe som ga ham stor glede.

– Han blomstret virkelig der, og trivdes veldig godt. Til og med barnebarna la merke til det. At han ble den gode, humørfylte bestefaren de husket fra da de var yngre. Han var i strålende form til tross høy alder, og lett til sinns, forteller 54-åringen.

Det kom derfor som et stort sjokk for Bente da hun fikk en uventet telefon hjemmefra.

– Jeg husker ikke om det var mamma eller min søster som ringte, men en av dem sa: «Du må komme hjem. Pappa har kun dager igjen å leve».

FAREN: Bentes far, Bjarne Rabba, døde i juni i år. Foto: Privat

– Han hadde mye smerte

Grytidlig neste morgen kjørte Bente og hennes to sønner den lange veien fra Gjøvik, og hele veien til hjembygda på Vestlandet. Bente, sønnene, og andre deler av familien var ved farens side både dag og natt.

Etter fem dager døde han.

– Det var så tungt og krevende, men det å få være der var veldig godt. Vi var der døgnet rundt fordi han kunne sovne inn når som helst. Han var aldri alene.

54-åringen forteller at først hadde familien blitt informert om at faren var syk med lungebetennelse. Etter at han havnet på sykehus, ble de derimot informert om at han hadde koldbrann.

Koldbrann Koldbrann er vevsdød og forråtnelse på grunn av manglende blodtilførsel.



Manglende blodforsyning gjør at vevet ikke får en tilstrekkelig mengde oksygen



Tilstanden er uvanlig hos yngre mennesker, men forekommer fra tid til annen hos middelaldrende og eldre, og kan ha flere årsaker.



Kilde: Store norske leksikon (https://sml.snl.no/koldbrann)

Selv om faren var oppegående og mentalt til stede, trengte han hjelp til visse ting – som å ta på seg sokker. Koldbrannen hadde kommet på et sår på hælen, som deretter hadde utviklet seg til koldbrann.

At faren kjente på mye smerte før han døde, var vanskelig for familien å være vitne til. Derfor klarte heller ikke alle i familien å være til stede på sykehuset. For Bente var dette det verste.

– Jeg forstår at det kan være vanskelig å være sykepleier i slike situasjoner, men det var så mye frem og tilbake. Han hadde mye smerte, sier hun med gråtkvalt stemme.

KUNNE VÆRT UNNGÅTT: Bente mener farens dødsfall er kritikkverdig – og kunne vært unngått. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Siste jeg fikk sagt til ham

Det var fem tunge dager på sykehus for familien. Et av de få lyspunktene for Bente, var at hun akkurat hadde fått vite at hun skulle være med på Farmen – et program faren hennes elsket.

Derfor var det viktig for Bente å fortelle ham at hun nå skulle være med i programmet.

– Da jeg fortalte ham at jeg skulle være med på Farmen, så kom det en tåre. Det var slik vi visste at han fikk med seg det vi sa. Rett etter det, så døde han. Det var fint for meg å få sagt – og det siste jeg fikk sagt til pappa.

Det å få sitte på dødsleiet til faren, og det å få bidra i det hun beskriver som en «fin og verdig» begravelse, gjorde at hun fikk sørget farens dødsfall før hun dro inn på Farmen-gården.

– Hadde jeg ikke fått gjort det, eller hadde begravelsen vært etter jeg skulle reise inn på Farmen – så hadde jeg ikke dratt.

STOLT: Bente er stolt over egen deltakelse på Farmen – og vet faren ville vært det og. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Den dag i dag er hun både stolt og glad over deltakelsen i reality-programmet.

– Da jeg kom hjem, fortalte min bror at pappa hadde vært stolt av meg. Og det ga meg styrke. Han hadde elsket å se meg inne på Farmen, forteller Bente tydelig berørt.

– Det som er utrolig vondt, er at han ikke fikk oppleve det. Han elsket virkelig Farmen. Han så alltid på det. Jeg fikk på en måte bearbeidet sorgen over pappa både før, underveis, og etter jeg dro inn på gården. Han var med meg i hjertet mitt, så det føltes ikke som et åpent sår, avslutter hun.