Farmen-Bente går hardt ut mot produksjonen

Etter årets finalesending tok sinte Farmen-seere til tastaturet, og viste sterk misnøye over melkespann-øvelsen hvor Bente Rabba (53) tapte.

Bente har hele sesongen vært en seerfavoritt, og flere unnet henne seieren i årets sesong.

I konkurransen sto nemlig Henrik Eijsink (26) med bøyde armer under store deler av øvelsen uten å få korreks, mens Bente fikk beskjed om å rette ut armene av programleder Niklas Silseth Baarli (33).

Det mente flere var urettferdig, og at Henrik burde ha blitt diskvalifisert for fusk.

Under årets finalefest spurte TV 2 hva Bente tenkte rundt seernes uttalelser om fusk:

– Jeg tenker at det er rettferdig at jeg ryker. Det var litt overraskende for meg, for jeg har ikke hørt noe om det. Når dommerne sier at jeg er ute, så er jeg ute.

Etter å ha sett finalen i ro og mak, har deltakeren nå endret mening.

– Det ble ikke kommunisert godt nok at det var lov å stå slik. Da hadde jeg gjort det selv, sier hun til TV 2.

TAPTE: Bente tapte semifinalen mot Henrik i årets sesong. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Ønsker beklagelse fra produksjonen

Bente sier hun i utgangspunktet var fornøyd med tredjeplassen i realityprogrammet, men at hun satt igjen noe frustrert etter å ha sett semifinalen på TV.

– Jeg var kjempefornøyd, inntil jeg så kampen. Jeg visste jo at hvis man var borti den firkanten, så røk man. Men likevel er det jo slik at man skal stå med rette armer. Jeg har aldri hørt at man kan stå med krokete armer. Men det er ikke Henriks feil. Jeg synes bare ikke at det er en ålreit måte å løse en semifinale på.

Bente presiserer at hun på ingen måte mener hun burde vunnet Farmen, og heller ikke ønsker å ta verken produksjonen eller årets vinner.

– Jeg vil bare at de skal innrømme at det har skjedd en feil, eller en form for utydelighet. Jeg syns ikke det er riktig at de legger det på meg, og at jeg ikke fulgte godt nok med da reglene ble sagt.

REAGERER: Både Bente og seerne har i etterkant reagert på at Henrik ikke fikk tilsnakk for posisjonen av armene, noe Bente gjorde. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– De svarer meg ikke

Bente forteller at hun i ettertid har kontaktet produksjonsselskapet Strix, som produserer Farmen for TV 2.

– Jeg vil gjerne ha dokumentasjon på at vi ble informerte om regelendringene – at man kan stå som man vil. Den beskjeden har jeg aldri fått. Det burde ha blitt kommunisert ut til folket at reglene hadde blitt endret. Da er det ingen som hadde reagert.

54-åringen understreker videre at hun ikke er bitter, men er opptatt av at man konkurrerer på like vilkår.

– Men om TV 2 har video av at vi fikk beskjed om at vi kunne stå som vi ville, så er det jeg som har glemt at det ble informert om, sier hun.

Dette har hun derimot ikke fått. Bente forteller at selv etter

e-postkorrespondansen med produksjonsselskapet, føler hun fortsatt ikke at hun har fått svar på det hun faktisk lurer på.

– Først sa de (Strix, red.anm.) at reglene ble endret for to år siden, og at det ikke lenger var et kriterium å stå med rette armer. Men det stemmer jo ikke. I fjorårets semifinale sa Mads Hansen (38) at semifinalistene måtte stå med rette armer, og det samme sa programleder Niklas til Lasse og Hashar da de konkurrerte i melkespann i år.

RIKTIG?: Produksjonen mener reglene ble endret for to år siden, og at kriteriet med rette armer under konkurransen ikke lenger gjelder. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Ble tipset av seerne

TV 2 har lest e-postkorrespondansen mellom Bente og Strix. Her forklarer produksjonen at reglene ble endret for to år siden.

Bente forteller at det var Farmen-seerne som gjorde henne oppmerksom på at reglene ikke ble fortalt på lik måte til de andre semifinalistene, i tillegg til i sesongens tidligere melkespannkonkurranse.

– Jeg fikk masse meldinger i innboksen fra folk som ikke skjønte at jeg godtok tapet, så da sjekket jeg det selv. Og det er jo korrekt som de sier – det var ikke likt i fjorårets semifinale og tidligere i år. Og det reagerer jeg sterkt på.

3. PLASS: Bente, som var den store seerfavoritten i finaleuken, fikk tredjeplassen i årets sesong. Foto: Anton Soggiu/TV 2

I tvekampen fra uke to sier årets programleder, Niklas Baarli, følgende:

«Dere skal holde to spann innenfor de avgrensede områdene. Dere må stå med strak kropp og armene rett ut til siden. Den første som berører bordplatene eller stolpene med sitt spann, har tapt.»

Delen om «strake armer og rett rygg» blir ikke sagt i semifinalen til Bente og Henrik. Bente mener dette underbygger argumentet hennes om at kommunikasjonen ikke var god nok før semifinalen hennes mot Henrik.

– For meg er det utrolig merkelig. De burde si høyt til både meg og seerne at det er en endring, også i semifinalen. I uke to var kravet rette armer og strak kropp.

TV 2 svarer: – Leit

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, svarer følgende på Bentes kritikk av programmet:

– Semifinalistene i Farmen ble briefet i fellesskap før opptak av melkespannkonkurransen, slik at de har hatt samme utgangspunkt. Da fikk de en innføring i reglene, som sier at den første som er borti platen eller «stativet» rundt bøtta – eller ryker tråden under bøtta – er ute av konkurransen.

Videre forklares det at regelen med strake armer gjennom hele øvelsen ble opphevet da sensorene ble tatt i bruk. Det er kun om melkespannet er borti platen eller stolpene på siden som resulterer i tap.

IKKE BITTER: Bente forklarer at hun unner Henrik seieren, men etterlyser bedre kommunikasjon. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Sensorene ble tatt i bruk for to år siden. Disse sensorene er i platen, stolpene rundt og tråden som henger i melkespannet.

Stolpene blir også regulert etter høyde og armlengde til deltakerne. I tillegg blir reglene nøye gjennomgått med deltakerne, både av og på kamera, før konkurransestart.

Pressesjefen legger til at programlederens utsagn til Bente underveis i konkurransen refererer til gjeldende regelverk. Det er ment som hjelp og veiledning om det oppfattes at deltakerens bøtte er i ferd med å havne i en posisjon som kan gjøre at man taper konkurransen.

Dahl legger til at han syns det er leit at Bente opplever at konkurransen ikke ble rettferdig dømt.

– Vi synes det er leit at Bente føler det på denne måten nå i etterkant, og tar selvsagt hennes tilbakemeldinger med oss i evalueringen av sesongen.

