Farmen-Benjamin avslører den egentlige grunnen til at han ville trekke seg

Benjamin Lien (32) har vært en sentral skikkelse i årets Farmen-sesong. Under oppholdet har han vært innblandet i en del av det han kaller «diskusjoner og drama».

Etter Lasse Fredheim (26) vant Torpet-konkurransen på gården, valgte storbonden Henrik Eijsink (26) Fredheim som førstekjempe.

Storbonden mente haugesunderen hadde spredd dårlig stemning i gruppen, og vist dårlig arbeidsmoral gjennom hele ukesoppdraget.

Da Fredheim skulle velge andrekjempe, falt valget på Lien. Fredheim forklarte valget med at han fulgte magefølelsen, og mente det var 32-åringen han hadde størst sjans til å slå i en tvekamp. Noe han gjorde.

Ikke vist på TV

Etter tapet i tvekampen, da TV 2 prater med Lien, viser det seg at det kan ha vært mer bak andrekjempevalget enn først antatt.



Lien avslører nemlig at han har vært involvert i flere diskusjoner inne på gården denne uken – som ikke ble vist på TV.

Tidligere i uken fikk seerne se at Lien truet med å trekke seg fra Farmen. Utslagsfaktoren virket for de fleste som en diskusjon mellom han og storbonden Henrik Eijsink (26). I intervjuet med TV 2 avslørte 32-åringen at det var mer bak ønsket om å trekke seg.

En av faktorene, som var den største bidragsyteren til at Lien ønsket å trekke seg, var en diskusjon mellom han selv, Fredheim og Dagny Vartdal (50).

Foto: Anton Soggiu

– Bare en «sommerflørt»

Lien forklarer at da Torpet-deltakerne, Fredheim, Vartdal og Robert Michael Scott (55) kom tilbake på gården, var han mest glad for å se Vartdal igjen.

– Jeg ble glad for å se Dagny. Og ble stressa av å se Rob og Lasse. Tenkte at den kombinasjonen her inne det blir litt mye.

Etter flere uker fra hverandre, ble det mye prat mellom Lien og Vartdal, som var gode venner før hun måtte forlate gården allerede i uke en. Vartdal fortalte Lien om hvordan oppholdet på Torpet hadde vært. Hun fortalte også noe som hadde blitt sagt inne på Torpet, om Fredheims relasjon til Farmen-deltakeren Andrea Marie Rosli (24).

– Dagny fortalte noe til meg som hun mente ... eller kan det være at jeg har misforstått, men jeg opplevde det som at hun fortalte noe i forhold til relasjonen mellom Lasse og Andrea, begynner 32-åringen.

STOR GLEDE: Da Lasse kom tilbake på gården ble Andrea, som var hverandres nærmeste inne på gården, svært glad for å se ham igjen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– At relasjonen deres kun var en «sommerflørt», og at det ikke var så mye følelser involvert fra Lasses side. Men det viste seg jo å ikke være sant. Så jeg ble litt, ikke urolig, men litt sånn «hva gjør jeg med denne informasjonen?». Så forhørte jeg meg med to stykker, og så endte det opp med at hele gjengen fikk vite det – noe som ikke var min intensjon. Da ble det en stor greie ut av det, og én fjær ble til ti høns. Plutselig har jeg sagt masse stygt om Lasse og masse stygt om Andrea. Noe jeg ikke kjenner meg selv igjen i, forklarer Lien videre.

– Jeg er ikke en ryktespreder

Videre i intervjuet forklarer Lien at det aldri var hans intensjon at det skulle komme bli sagt videre og bli så stort som det ble. Han angret raskt på at han hadde sagt det videre, og følte misforståelsen gikk hardt utover hans karakter.

Derfor vurderte han å trekke seg.

– Det var på grunn av at det ble sagt ting om meg som jeg ikke kan stå inne for og hvis det var den utviklingen jeg får av å være inne på den gården her så ønsker jeg ikke å være her lenger. Jeg skal ikke være en ryktespreder og en som forteller løgner og fanteri. Så hvis det er sånn oppfattelse da gruppen begynner å si at, hvis det er den oppfattelsen de får av meg, så ønsker jeg ikke å være her lenger.

Da TV 2 prater med Lien i ettertid, står han fast ved hans tidligere uttalelser:

SJOKK: At Torpet-deltakerne kom tilbake på gården skapte sjokk, glede og krangling inne på Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Meg og Dagny har skværet opp, og Andrea og Lasse har sagt det samme. Vi har ikke snakket om det siden, men jeg håper alt er bra, sier Lien.

Han sier videre at han angrer på at han fortalte videre det Vartdal hadde fortalt til han i fortrolighet, men at de nå har lagt det bak seg.

– Jeg angrer på at jeg sa det videre, og at hun følte hun ikke kunne stole på meg. Det ble jo drama og ubehageligheter for både meg og Dagny, men også mellom Dagny og de andre.

Bekrefter at det er lagt bak dem

Både Fredheim og Vartdal bekrefter at hendelsen offisielt er lagt bak dem, og at relasjonen mellom dem nå er like god som før.

– Benjamin er en søt og snill fyr, som alltid handler med gode intensjoner. Men i likhet med meg, så bommer vi på planken av og til. Men jeg er veldig glad i han, og det var utrolig hyggelig å se han igjen på finalefesten, sier Fredheim da TV 2 kontakter ham.

Da TV 2 ringer Vartdal for å høre om hvordan hun opplevde situasjonen, bekreftet 50-åringen at hun brukt ordet «sommerflørt», men ikke tenkte over det da dette var noe alle på gården visste. Hun opplevde derfor kommentaren som udramatisk.

GODE VENNER: Benjamin og Dagny hadde et nært vennskap gjennom hele Farmen-oppholdet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Basert på det hun hadde blitt fortalt på Torpet, opplevde hun at Fredheims og Roslis relasjon, på daværende tidspunkt, var en koselig sommerflørt. Hun ble derfor overrasket da kommentaren skapte så pass mye drama som det gjorde, både for henne selv og Lien.

Til tross for dramaet som utspilte seg, har Vartdal ingenting vondt å si om Lien:

– Benjamin og jeg har snakket ut om det, og han er en av de fineste menneskene jeg har møtt. Jeg har ingenting vondt å si om Benjamin. Både under og etter Farmen er han en av dem jeg har hatt best og mest kontakt med – og kommer til å ha i lang tid fremover, sier Vartdal til TV 2.

