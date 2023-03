Får sterk kritikk for uttalelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): I en episode av podkasten «Kontoret» sier tidligere Ex on the Beach-profilen at jenter må dra til Tyrkia for å bli pene. Uttalelsene skaper sterke reaksjoner.

Reality-profilen Cristian Brennhovd (23) har flere ganger skapt overskrifter som følge av sine kontroversielle uttalelser om kropp og skjønnhet. Nå står han nok en gang i en storm av reaksjoner etter han gjestet en av de siste episodene av podkasten «Kontoret».

Podkasten drives av TikToker og TV-profil Oskar Westerlin (24), sammen med makker Snorre Klanderud (28).

Klipp fra podkasten er blitt postet på Kontorets egen TikTok-profil. Før seerne kan se klippet får de opp en varsel om at videoen består av «følsomt innhold», og at de da må trykke «se likevel».

– De må bare dra til Tyrkia

I klippet sier Brennhovd følgende:

– Jeg har skjønt at ingen gutter er stygge. Det eneste du må gjøre: begynn å trene. Da har du gjort alt. Altså, jeg kødder ikke. Vær trent, spis sunt, ta av deg kroppsfett. Jenter er stygge. Gutter er ikke stygge. Det er ikke kødd, liksom!

– Hva må jenter gjøre for å bli pene da? Hvis de er stygge?, spør Klanderud.

– Nei, de må bare dra til Tyrkia, da er det greit. Det vet jeg alt om.

Brennhovd har tidligere fått kritikk for det han og ekskjæresten Caroline Nitter legger ut på sine plattformer. På kritikken svarte han den gang:

– Kroppspositivister kommer til oss og skriver at vi er helt gærne, liksom. De er veldig gode på å gi oss kritikk, men veldig dårlige på å ta imot kritikk selv. Det er jo ikke jeg som er usunn, det er jo på en måte du som er usunn. En lege ville aldri anbefalt deg at du skulle dunke nedpå en pizza til frokost. Og så kaller du meg syk, sier Brennhovd.

– Jeg blir lei meg

En av de som reagerer på både Brennhovds uttalelser og at «Kontoret»-gutta har TV-profilen som gjest, er matinfluencer og tiktoker Halvor Thorsnes (29). På video-appen er han kjent under navnet «Kitchen Jam».

– Når man samler tre usikre gutter i et rom, som begynner å jazze, så ender man opp med sånn dritt som dette her. Kvinner er jo bedre enn oss i nesten alt, så det er ikke så rart at de gjør oss usikre.

Etter å ha sett klippet på TikTok, forteller Thorsnes at han forstår hvorfor innholdet er sensurert.

– Jeg er ikke noe fan av måten de opptrer på. Spesielt rus-innholdet og måten de snakker ned kvinner på. Jeg synes det er direkte synd og jeg blir nesten følsom av å snakke om det.

Halvor "Kitchenjam" Thorsnes Foto: Steinar Marthinsen

God kveld Norge har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Cristian Brennhovd, Oskar Westerlin og Snorre Klanderud. De har unnlatt å svare på våre henvendelser.

«I miss the old Kanye»

Tiktokeren mener Westerlins innhold på sosiale medier var bedre før, og siterer det kjente Kanye West-sitatet «I miss the old Kanye».

– Jeg savner gamle «gamer» Oskar. Jeg syns han var rå da, jeg. Og så syns jeg utfordringen nå er at de ikke prøver å gi gjestene noe motstemme.

Matinfluenceren skjønner at han sannsynligvis ikke er målgruppen til «Kontoret»-gutta, men at innholdet de publiserer påvirker et ungt publikum til det verre.

– Fra jeg var 12 år til i dag har jeg vært både tjukk og tynn, og rik og blakk, selvsikker og usikker. Alle disse opplevelsene har gjort meg til en ok fyr i dag. Men jeg er usikker på, at om jeg var 15 i dag, om rus-innhold med nedlatende snakk om kvinner ville gjort meg til en bedre fyr.

Sliter med å nå et ungt publikum

Mediebransjen sliter stadig vekk med å nå et ungt publikum. Hos NRK skulle influenserne Sophie Elise Isachsen (28) og Fetisha Williams (29) bidra til å nå unge jenter.

Unge gutter er også vanskelig å nå, men det er noe Westerlin og Klanderud klarer.

– De når jo mange unge gutter, og når de da endelig treffer denne målgruppen så er det jo selvfølgelig fordi de gjør mye sprell og moro, men hvor går grensa, spør Thorsnes.

Videre stiller han spørsmål om kvaliteten på innholdet.

– Jeg synes det er kjedelig at det er dette de pusher ut i ansiktene på unge gutter. At de ikke prøver å legge ut noe med mer kvalitet.

Oskar Westerlin og Snorre Klanderud i studio. Foto: God kveld Norge

– De har et ansvar

Thorsnes mener Westerlin og Klanderud gjør mye bra, men at mye av innholdet i podkasten er på kanten.

– De har jo et ansvar fordi de har en plattform, på samme måte som jeg har et ansvar på min plattform. De jobber knallhardt og jeg synes de er helt rå.

– Jeg synes også at det er ganske mye «krise» som blir postet. Det reagerer jeg ganske sterkt på, men det er jo også en del av at de skal få lov til å gjøre det de vil.

Noe av det Thorsnes reagerer mest på er alkoholbruken i podkasten.

– Det er sikkert lett å tenke at alkohol er morsomt, og så er det sikkert mye annet inni bildet i ungdomsmiljøene for tiden. Så da å legge opp til at dette er måten man har det morsomt på, det er ganske kjedelig, forklarer han.

Thorsnes sikter til at bilder av gjester som spyr, som blir hengt opp på veggen der podkasten produseres.

– Jeg kan si at de gutta antakelig sliter like mye som alle oss andre. Da synes jeg det er synd at de skal pumpe ut søppel som også får oss til å ville drikke mer.

Fremmer et sterkt utseendepress

Influenser og psykolog, Maria Abrahamsen (30), bedre kjent under navnet Psyktdeg, reagerer sterkt på uttalelsene til Brennhovd.

– Slike uttalelser er symptomer på samtidskulturens uhelselige forfengelighet. Mange unge, og voksne, har et vanskelig forhold til eget utseende, sier hun.

– Og forskning viser at det er verst blant jenter, og at dette kan forklares av det store gapet mellom samfunnets kvinnelig skjønnhetsideal, og kvinners selvopplevde utseende, legger hun til.

Abrahamsen fortsette å peke mot at det i dagens samfunn blir for stor avstand mellom det kvinner opplever som et ideal, og hvordan de selv opplever at de ser ut.

– Slike holdningene gjennomsyrer kulturen som de unge vokser opp i, men det er sjelden man får høre noen formidle det så eksplisitt. Jeg tror det er svært uheldig for lytterne, både gutter og jenter, at det her fremmes et så konkretisert og sterkt utseendepress.

Maria Abrahamsen er en av dem som reagerer. Foto: Ida Fiskaa

Psykologen sikter også til Westerlin og Klanderud, hvor hun mener de bør vite hvor mye de kan påvirke unge gutter og jenter.

– Det er trist at slike skadelige holdninger få tale fritt til et ungt publikum. Jeg skulle ønske vedkommende var sin påvirkningskraft og sitt ansvar bevisst.

– Jeg håper at lytterne forstår det usunne som ligger bak slike holdninger og ikke lar seg påvirke.