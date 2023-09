Får kommentarer på underlivet på treningssenteret

– Dersom man har et problem med at jeg har et underliv, så bør man nesten grave litt dypere i seg selv, sier Amalie Olsen.

Influenser og «Bloggerne»-aktuelle Amalie Olsen (24) deler stadig vekk innblikk fra privatlivet sitt på sosiale medier.

Denne måneden fortalte Olsen om en hendelse på treningssenteret, hvor flere menn skal ha reagert på én spesiell ting.

Reaksjonene gikk ut på at Olsen hadde en såkalt «cameltoe», direkte oversatt til kameltå på norsk.

Uttrykket viser til konturen av kvinners ytre kjønnslepper og «kløften» mellom når de blir tydelig synlige utenpå klærne, som for eksempel i tettsittende bukser eller shorts.

Denne uken var det duket for gallapremiere på Wallmans, hvor flere kjente fjes dukket opp. Blant dem Amalie Olsen.



Til God kveld Norge fortalte Olsen hva hun tenker om kommentarene.

– Jeg tenker at dersom man har et problem med at jeg har et underliv og man er gutt, så bør man nesten grave litt dypere i seg selv.

Ifølge Olsen er det stort sett gutter som har reagert, men også et fåtalls jenter.

ÅPEN OM TEMAET: Amalie Olsen har valgt å snakke åpent om temaet fordi hun opplever at flere er usikre på det selv. Foto: Henrik Ingebrethsen

– Jeg synes egentlig det bare er morsomt at det er noe å kommentere på en måte, sa hun til God kveld Norge og la til:

– Men så er det mange som setter pris på at jeg snakker åpent om det for de selv er usikre på det, og da er det verdt å få dritt. Jeg bryr meg ikke om det.

Ble utsatt for seksuell trakassering

Det er imidlertid ikke første gangen Olsen får ufine kommentarer rettet mot seg.

I et intervju med God morgen Norge i 2021 så influenseren seg lei av kommentarene som dukket opp i kommentarfeltet og innboksen.

– Mange kommenterer kroppen min, at jeg har lang nese og at jeg er flat. Og så er det mange som liker kommentarene, da er det ikke så hyggelig, det blir en alle-mot-en følelse, sa hun til God morgen Norge den gang.

Juni i år frontet også influenseren en kampanje for en sexleketøybutikk, hvor hun i ettertid fikk kritikk og ble utsatt for seksuell trakassering.

MED I «BLOGGERNE»: Amalie Olsen er for tiden aktuell i TV 2 programmet «Bloggerne». Her avbildet sammen med Marna Haugen, Linnea Løtvedt, Aurora Gude og Alexandra Joner. Foto: Cornelius Poppe

– Jeg reklamerte for en «voksenlekebutikk», noe jeg ikke hadde noe problem med. For de fleste onanerer jo eller bruker tid alene eller med partner, så for meg var det helt normalt, sa 24-åringen til God kveld Norge.



Olsen fikk mange positive kommentarer, men innboksen rant også inn med kritikk og seksuell trakassering rettet mot kvinner.

Også den gang valgte hun å snakke åpent om seksualitet, og begrunnet det med at hun synes det er tåpelig at noe så naturlig ikke skal snakkes om.