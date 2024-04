Får ikke solgt leiligheten – nå dumper hun prisen

I februar la Martine Halvorsen ut leiligheten til salgs for millionsum - nå er den lagt ut til en ny pris.

I februar ble det kjent at influenser Martine Halvorsen (26) og eksmannen Christian Kåsastul (26) selger leiligheten de har sammen i Asker.



Til God kveld Norge fortalte Halvorsen at det denne gangen var annerledes, tross at hun har flyttet flere ganger de siste årene.

– Nå skal jeg jo flytte fra et drømmehjem, men jeg håper og tror at jeg finner en ny drøm, sa hun den gang.



Den gang ble den 111 kvadratmeter store leiligheten lagt ut med en prisantydning på 15,8 millioner kroner.

Ifølge eiendomsmegler i Krogsveen, Rune Sirnes, hadde de flere på visning, men ingen bud.



Nå, to måneder senere, har eksparet fremdeles ikke solgt Asker-leiligheten.

Fortsatt ikke solgt

«Nyter hvert sekund her, og har sommerfugler i magen på vegne av den eller de som kjøper dette paradiset», skrev hun på Instagrams historiefunksjon i helgen.



VIL DU BO HER?: Influenseren la ut dette på Instagrams historiefunksjon søndag. Foto: Skjermdump / Instagram

I tillegg har Halvorsen dumpet prisen med nesten én million kroner. I annonsen står det nemlig at prisantydning på leiligheten nå er 14,9 millioner kroner.

God kveld Norge tar kontakt med 26-åringen som kan fortelle at hun, som alle andre, kun følger markedet:

– Vårt felles hjem skal selges til en heldig kjøper, og vi må som alle andre følge markedet. Den har den verdien den har, uavhengig av justeringen. Jeg håper det gjør at noen slår til, sier Halvorsen.

– Burde fått en høyere salgssum

Eiendomsmegler Rune Sirnes, skriver i en epost at leiligheten er av sjelden vare, og vanskelig å sette riktig pris på.

Sirnes mener Halvorsen burde fått en høyere salgssum enn det de ser ut til å ende opp med.

– Men det er begrenset med kjøpere i denne prisklassen og vi har så langt ikke funnet den rette kjøperen.

I tillegg opplyser han at selgerne ønsker å få fortgang på salget, og derfor er prisantydningen nedjustert.

– BEGRENSET: Eiendomsmegler Rune Sirnes forteller at det er begrenset med kjøpere i denne prisklassen. Foto: Krogsveen

Til tross for at det er begrenset med kjøpere, mener han at boligmarkedet i Asker er på bedringens vei.

– Det har i alle år vært slik at boligmarkedet «tar av» først i Oslo, også forplanter dette seg utover i områdene rundt Oslo.

– Om ikke boligmarkedet er helt friskmeldt, så merker vi godt at Ola Nordmann er mye mer positivt innstilt, legger han til.

Ifølge eiendomsmegleren blir langt flere boliger solgt nå, enn i 2023.

– Og uttalelser fra Norges Bank om at rentenivået høyst trolig har nådd toppen, har gitt oss alle god tro på en mer stabil økonomisk hverdag.