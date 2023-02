Fantastiske seertall for Kompani Lauritzen

Lørdag var det premiere på fjerde sesong av «Kompani Lauritzen» på TV 2, og det ble på ny en kjempesuksess. Så langt har snart en million seere sett programmet, enten lineært eller på TV 2 Play.

– Vi er utrolig fornøyde og lettet over at vi når millionen i 2023. Det er så bra levert, men også det at det fungerer så godt i den fjerde sesongen. Jeg er utrolig lettet og stolt over dette, forteller programredaktør Kathrine Haldorsen til TV 2.

EVENTYRLIGE SEERTALL: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård opplever stor suksess også i den fjerde sesongen av Kompani Lauritzen. Foto: matti@bernitz.no/www.bernitz.no

– Viktig innhold

TV 2 har hatt en svært god vinter og start på året med programmene «Hver gang vi møtes» og «The Voice». Dette gleder også programredaktøren i TV 2, som nå ser med glede at den nye sesongen av Kompani Lauritzen leverer på nytt.

PROGRAMREDAKTØR I TV: Kathrine Haldorsen. Foto: Erik Edland / TV 2

– TV-seeingen har blitt mer fragmentert i 2023, og det tar ofte ikke bare en dag eller to for å nå slike tall, men vi når millionen med en gang. Det er fantastisk at et så godt og viktig innhold som det å bli den beste personen av deg selv fenger så bredt i 2023, sier Haldorsen.

Hemmelige duetter

Et annet program som hadde premiere i helgen og som opplever gode seertall på TV 2, er det nye musikkprogrammet «Hemmelige duetter».

GODE SEERTALL: Programlederne Thomas Numme og Myra opplever også seersuksess i musikkprogrammet Hemmelige duetter. Foto: Christoffer Andersen / TV2

– Det er også gøy at dette nye programmet som er et helt nytt format, et asiatisk konsept, leverte nesten en halv million seere også. Det å få opp nye ting er vanskelig, så dette er bare så gøy, avslutter Kathrine Haldorsen.