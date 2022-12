Fant lykken på «Love IRL» - nå har de tatt forholdet et steg videre

Tidligere i år fikk norske seere følge romansen mellom forfatter Malin Falch (29) og stemmeskuespiller Stinius Maurstad (28) i Discovery-programmet «Love IRL».

Da paret gjestet God morgen Norge tidligere i høst, bekreftet de at de fortsatt holdt sammen etter hjemkomsten fra Sør-Afrika.

I et nytt intervju med God kveld Norge avslører Falch at hun og Maurstad har tatt forholdet enda et steg videre.

– Jeg har fått en helt annen livssituasjon enn det jeg hadde før jeg var med på «Love IRL» for nå bor jeg jo ikke alene mer, sier Falch til God kveld Norge.

Er blitt samboere

Den unge forfatteren og «Love IRL»-profilen forteller at hun holder på å selge sin egen leilighet. Hun har nemlig flyttet sammen med kjæresten og hans familie i Oslo.

– Det er kjempefint. Jeg har bodd mye alene og mye i kollektiv, så jeg har virkelig savnet å bo med folk jeg er glad i. Det var en endring jeg virkelig trengte, sier Falch om det nye samboerskapet.

Sikret USA-kontrakt

Før hennes deltakelse i «Love IRL» hadde Falch allerede gjort seg kjent som forfatter. I 2018 ga hun ut barnebokserien «Nordlys» som raskt skøt til toppen av de norske bestselgerlistene.

Nå har den unge forfatteren sikret seg enda en internasjonal kontrakt med tegneserieforlaget Vault Comics. Høsten 2023 skal Nordlys nemlig gis ut i USA.

– Det er utrolig kult fordi det er en drøm jeg har hatt veldig lenge. Jeg er en sånn «Jeg tror det ikke før jeg får se det»-person, så jeg gleder meg mest til å se boka ute i butikkene og se hvordan salget går, sier Falch om USA-kontrakten.

STARTET I USA: Malin Falch begynte først å skrive Nordlys som et skoleprosjekt når hun tok sin kunst-utdanning i San Francisco. Nå er bøkene blitt en internasjonal suksess. Foto: Egmont

Love IRL-stjernen forteller at USA-utgivelsen står henne ekstra nært nettopp fordi hun først startet arbeidet med bokserien da hun gikk på kunstskole i San Francisco.

– Nordlys startet jo som et skoleprosjekt når jeg bodde i USA, så jeg skrev jo hele greia på engelsk først. Det var først det jeg «ga den ut», og så måtte den oversettes til norsk, så det er veldig kult at den kommer ut på engelsk igjen, sier Falch lattermildt.

Vil caste kjæresten

Det er ikke bare USA-kontrakten som står i vente for den TV-kjente forfatteren. For to år siden ble rettighetene til «Nordlys» kjøpt opp av Nordisk Film.

Til tross for at pandemien har bremset farten på produksjonen, sier Falch at det fortsatt er håp for prosjektet, og at hun selv vil ta del i produksjonen når den først er i gang.

Den unge forfatteren har også et lite håp om å få med kjæresten i produksjonen. Ikke bare er Maurstad selv en stemmeskuespiller, men han er også sønn av stemmeskuespiller og teaterlegende Mari Maurstad.

I tillegg avslører Falch at kjæresten deler et likhetstrekk med en av «Nordlys»-karakterene.

– Han er også stemmeskuespiller og fiolinist, og det er en karakter i Nordlys som er fiolinist, så der er det kanskje en mulighet, sier Falch med glimt i øyet.

– Aldri skrevet romanse

Tidligere har «Nordlys»-serien blitt utgitt i elleve europeiske land. Det siste året har Falch vært ute og reist på signeringsturné både i Norge og utenlands.

Forfatteren sier det å endelig kunne møte fans av bokserien personlig er en utrolig fin opplevelse, men anerkjenner at det har vært en hektisk periode.

For Falch bragte deltakelsen på «Love IRL» med seg mer enn bare kjærlighet. TV-profilen forteller at turen til Sør-Afrika også har styrket henne som forfatter.

– Det er veldig vanskelig å skrive om romanse hvis man ikke har følt de følelsene på en veldig sterk måte. Jeg har aldri skrevet om romanse før, fordi jeg følte jeg ikke hadde nok erfaring med det. Nå som jeg vet mer om hvordan det føles, kan jeg kanskje begynne å skrive mer romanse, sier Falch.

MØTTES PÅ TV: Stinius Maurstad og Malin Falch fant kjærligheten som deltakere i programmet Love IRL på Discovery. Foto: Privat

Avslutningsvis forteller Falch at hun har planer om å fortsette med «Nordlys» etter en liten pause, og hinter til at hennes nye erfaring med kjærligheten vil spille inn videre i bokserien.

– Jeg vet ikke helt hvilken vei det skal gå, men jeg føler jeg har litt mer kompetanse på romanse-området, kan jeg si, avslutter Falch.