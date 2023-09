Fant kjærligheten på «Idol»-audition: Takker Erlend Elias

MATCHMAKER: Ifølge Kim Wigaard er det Erlend Elias sin fortjeneste at han og Marius Hagen er kjærester i dag. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Programleder og musiker Kim Wigaard (35) er for tiden aktuell med TVNorge-programmet «Ungkaren», hvor et tjuetalls jenter håper å finne kjærligheten med en av årets ungkarer.

Wigaard debuterer som programleder i serien, men selv har han allerede funnet kjærligheten med Marius Hagen (31), som han møtte for fem år siden.

I desember i fjor kom nyheten om at paret skal gifte seg, etter at Wigaard gikk ned på kne.

– Samme dag som vi overtok vår nye leilighet. Vi satt på gulvet omringet av pappesker og spiste pizza og tok en øl! Det var helt perfekt, uttalte Hagen til God kveld Norge den gang.

Forrige uke var det førpremiere for «Ungkaren», hvor også Wigaard var til stede.

Til God kveld Norge avslørte 34-åringen hvordan han og Hagen endte opp sammen. Det var nemlig takket være én person.

– Erlend sin fortjeneste

Wigaard fortalte at han først la merke til Hagen da han skulle på «Idol»-audition i 2015.

Den gang skulle hans framtidige ektemann intervjue han.

– I køen stod det en fyr som heter Marius, som skulle intervjue meg. Og han var jo like energisk som meg. Jeg syntes at han var veldig kjekk.

Det var imidlertid ikke «love at first sight», ifølge 34-åringen, som lot det første møtet bli med det.

Programlederen fikk imidlertid muligheten igjen ved et senere tidspunkt.

Ifølge 34-åringen var det nemlig på grunn av makeup-artist og frisør, Erlend Elias Bragstad (41), at Wigaard skulle få mot til å ta kontakt med Hagen.

– Vi møttes igjen gjennom en kollega gjennom et TV-program, det var faktisk Erlend Elias.

– Så sier Erlend: «Kim, herregud liksom, den hotteste fyren ever er på «Farmen kjendis». Jeg prøvde meg på han, men han ville jo ikke ha ei kråke som meg. Send han en melding nå», sa han.

TAKKNEMLIG: Kim Wigaard er takknemlig for at Erlend fikk han til å ta kontakt med Marius Hagen. Foto: Elisabeth Andersen (God kveld Norge)

«Ungkaren»-programlederen tok deretter motet til seg og sendte Hagen en melding på Instagram.

Han innså fort at det var Marius fra «Idol» Bragstad snakket om.

– Kanskje Erlend Elias skal vie oss, sier han med et smil og fortsetter:

– Neida, men akkurat den kontakten med Marius var faktisk Erlend sin fortjeneste. Det er veldig morsomt å tenke på den dag i dag, vi har vært sammen i fem år nå. Så nei jeg er veldig takknemlig til Erlend for det.

«Har nok ikke prøvd meg på han»

Bragstad forteller overfor God kveld Norge at han synes det er kjempe hyggelig at Wigaard gir han fortjenesten for forholdet.

Han avkrefter imidlertid at han la an på forloveden hans.

«Jeg ble kjent med Marius da jeg gikk på videregående. Da var han modell i ett byrå der jeg var makeup-artist, så har nok ikke prøvd meg på han» skriver han i en melding.

«Men har sikkert sagt at han ikke vil ha en kråke og flamboyant homo som meg, så Kim hadde passet bedre sammen med han», skriver han videre.



Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Både Wigaard og Hagen har i flere år drevet med drag, en underholdningsform, hvor man kler seg som det motsatte kjønn og fremfører dans eller musikknumre.

Ifølge Bragstad var dette før både Hagen og Wigaard startet med drag, noe han tok til vurdering den gang.

«Da var dem jo ganske så konservativt kledd 24/7 begge to. Nå er dem jo mer kråke enn meg til tider, så det er en gøy vri».



På spørsmål om 41-åringen kunne tenke seg å vie paret, er det ingen tvil:

«Klart jeg hadde takket ja til å vie dem. De er jo to Barbie Ken’s som er sammen, og jeg elsker Barbie og pene menn».



Røper bryllupsplaner



Som nevnt var det i desember i fjor at Wigaard og Hagen delte nyheten om at de var forlovet.

På førpremieren kunne 34-åringen fortelle at det er «helt vidunderlig» å være forlovet med Hagen.

– Vi har ikke satt datoen, men jeg gleder meg veldig til på gifte meg med Marius. Jeg føler jeg har funnet min «perfect match», så han skal jeg holde på, sa han til God kveld Norge.



Han kunne også røpe at de planlegger bryllupet nå.

– Vi har tenkt på et slott i Sverige, men nå har vi gått litt bort fra det og tenker en låvefest, som skal være koselig og det skal være vakkert.

Bryllupsplanleggingen har imidlertid ikke gått plettfritt for seg, og paret har til nå møtt på én utfordring:

– Vi må kutte litt på gjestelisten for den var alt for lang, og det synes jeg er kjempe vanskelig. Hvordan prioriterer man? Det er så mange jeg har lyst å ha på den festen, fortalte han.