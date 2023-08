Fansens ønske har blitt hørt – utelukker ikke endring i fremtiden

Lørdag 26. august starter den 19. sesongen av «Skal vi danse», og tolv kjendiser trener i disse dager til den direktesendte premieren.

Bjørn Wettre Holthe (41) – bedre kjent som «Danse-Bjørn» – har siden i fjor vært showkoordinator for programmet, etter å danset i flere sesonger med blant andre Katrine Moholt, Eli Hagen og Sandra Borch.

Nå forteller han til TV 2 at drømmejobben er å sitte i dommerpanelet. Dette er et spørsmål flere har stilt de siste årene, men tidligere har han sagt at han ikke tror han ville vært så TV-vennlig som dommer. Nå har pipa fått en annen lyd.

– Det hadde vært veldig gøy! Jeg har i alle år sagt at det ville ha vært kjempegøy å være dommer. Så det er derfor jeg smisker med han, sier Holthe lattermildt mens han peker på Benjamin Jayakoddy (29).

DREAMTEAM: Benjamin Jayakoddy og «Danse»-Bjørn Wettre Holthe jobber bak kulissene på den kommende «Skal vi danse»-sesongen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Fra proffdanser til kreativ produsent

Den svenske proffdanseren Benjamin Jayakoddy svingte seg på parketten fra sesong 11 til 17 – med blant andre Adelén, Sophie Elise Isachsen og Marte Bratberg – men har nå fått jobben som kreativ produsent for «Skal vi danse».

Han har derfor en finger med i spillet om «Danse-Bjørn» får bli dommer eller ei. Jayakoddy anerkjenner at Holthe har en stor fanskare som har ønsket å se ham i dommerstolen.

– Jeg tror også at det ..., sier svensken, før han tar en pause, og fortsetter:

– Vi får se hva som skjer i fremtiden, svarer han småkryptisk til kollegaens ønskedrøm.

– Benjamin er sjefen, jeg er slaven

29-åringen Jayakoddy ser frem til å gyve løs på sine nye arbeidsoppgaver denne høsten, og han stiller godt forberedt med tanke på all erfaringen han har opparbeidet seg gjennom årene som proffdanser.

– Det fine med at jeg har vært danser før, er at jeg vet hva kjendisene går gjennom, og jeg vet hvilke utfordringer danserne har. Det er en fordel, sier Jayakoddy.

Showkoordinatoren «Danse-Bjørn» og den kreative produsenten Jayakoddy skal samarbeide tett de kommende månedene, og førstnevnte forklarer rollefordeling dem imellom på følgende vis:

– Benjamin er sjefen, jeg er slaven. Det er Benjamin som bestemmer, og jeg som utfører. Benjamin er den kunstneriske mesterhjernen som klekker ut ideene, og jeg jobber med parene i studio og under trening, frem til de skal ut på parketten.

Jayakoddys karrierebytte gjør at han ikke kommer til å danse på TV fremover.

– Jeg er ferdig med det nå etter sju år. Jeg har alltid hatt lyst på rollen som kreativ produsent, og da jeg fikk spørsmålet var det bare å takke ja, sier han, og avviser samtidig at han kommer til å gjøre comeback som TV-danser i fremtiden.

TIDLIGERE VINNER: Benjamin Jajakoddy vant «Skal vi danse» i 2015 med Adelén Rusillo Steen. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

Gleder seg

Jayakoddy har tidligere hatt stor glede av å utvikle krevende koreografier for seg selv og sine kjendisdansepartnere. Nå gleder han seg til å få utfolde seg over samtlige dansepar.

– Jeg har alltid utfordret partnerne mine gjennom årene, og jeg liker å visualisere det og lage det kunstneriske i bakgrunnen. At jeg nå får gjøre det for tolv par i stedet for bare meg selv, er helt fantastisk, sier Jayakoddy.

På spørsmål om «Danse-Bjørn» og Jayakoddy kommer til å savne å danse på TV, er svaret klinkende klart fra førstnevnte:

– Nei!

Jayakoddy er dog ikke like sikker.

– Jeg vil savne det litt, tror jeg. Det rykker litt dansefoten når man ser alle danse. Sånn er det jo.

TRIVES I RAMPELYSET: «Danse»-Bjørn Wettre Holthe ser frem til å gyve løs på sitt andre år som showkoordinator for «Skal vi danse», men savner samtidig å være i rampelyset. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Men «Danse-Bjørn» innrømmer imidlertid at han kommer til å savne rampelyset.

– Jeg trives ikke utenfor rampelyset! Jeg gjør alt jeg kan for å holde meg der, men jeg har funnet ut at det er veldig få strenger å spille på. Så nå klorer jeg meg forsiktig fast, sier han og ler.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august 2023.