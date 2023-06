Fansen raser mot Shawn Mendes: «Folk dør»

Hundrevis av skogbranner har røyklagt store deler av Canada den siste uken.

Eksperter har varslet at landet kan stå overfor sin verste skogbrannsesong noensinne, og røyken har blant annet spredt seg til New York i USA, flere tusen kilometer unna.

Nå har den canadiske artisten, Shawn Mendes (24), brukt et bilde av et røyklagt New York, til å promotere ny musikk.

Det får fansen til å rase, ifølge Page Six.

Den populære artisten publiserte torsdag denne uken et bilde av et røyklagt New York, hvor man så vidt kan se bygningene på Manhattan bak tåkesløret.



Over bildet har han skrevet: «What the hell are we dying for?», som er navnet på den nye låten.

NY MUSIKK: Shawn Mendes får mye kritikk for å ha delt dette bildet på sin Instagram-konto. Foto: Skjermbilde, Instagram @shawnmendes

Til tross for at det kommer frem i kommentarfeltet at flere fans er i ekstase over at 24-åringen har sluppet ny musikk, kritiseres han kraftig for tidspunktet han gjør det på, og ikke minst måten han gjør det på.



«Folk dør i skogbranner og blir syke av den dårlige luftkvaliteten, og du velger virkelig å utnytte det estetiske i det?», uttrykker en i kommentarfeltet på Instagram.



«Hvorfor prøver du å tjene penger på en naturkatastrofe?» lyder det fra en annen.

En tredje følger skriver: «Dette er bisart».

Mendes har foreløpig ikke svart på kritikken.