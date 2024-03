Fansen raser etter dette: – Smakløst

Denne helgen var det nok et vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya på Island.

Lørdagens utbrudd er det fjerde og kraftigste på halvøya siden desember, og byen har de siste månedene måttet evakuere flere ganger på grunn av truende lavastrømmer.

Til TV 2 fortalte geolog Børge Johannes Wigum at blant andre 700 personer var evakuert fra Den blå lagune, som hadde både badegjester og hotellgjester da utbruddet startet.

– Det er veldig mye biltrafikk på veiene ut mot Keflavik, som er noen kilometer unna. Mange er skuelystne, sa han.



Blant de skuelystne finner vi den svenske artisten Zara Larsson (26) som tilsynelatende også befant seg Reykjavik.

– Rapporterer direkte

Søndag kveld publiserte Larsson en bildekarusell på sin Instagram-profil, hvor hun poserer med vulkanutbruddet i bakgrunnen.



Artisten har også lagt ved en video, der hun utfører en liten dans.

– Rapporterer direkte, skriver 26-åringen til bildekarusellen.



«Ain’t my fault»-sangerens påfunn har imidlertid ikke falt i smak hos alle.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Larsson, uten hell.

– Alt for å få likerklikk

Det siste døgnet har ikke reaksjonene latt vente på seg i kommentarfeltet, hvor artistens innlegg blir kalt blant annet smakløst og kvalmende.

– Smakløst å ikke uttrykke medfølelse for islendingene. Respektløst!

– Et lands katastrofe, blir en annen persons glam-bilde. Kvalmende, skriver en annen følger.

En tredje følger spør hvor artistens rådgivere er, og påpeker at dette ikke er greit.

– Menneskene i byen har forlatt sine hjem, sine arbeidsplasser og sine penger. De har blitt tvunget til å forlate alt. Å da posere dansende framfor flammene til det som har forårsaket en tragedie for innbyggerne i Grinavik, er ufølsomt. Alt for å få likerklikk, skriver en følger.

Dette er bare noen av kommentarene fra innlegget.

Omdømmeekspert: – Hun bør ikke si noe



Omdømmeekspert Karl-Fredrik Tangen svarer i en epost til God kveld Norge at han ikke tror dette vil true Larssons artistkarriere.

– Jeg synes ikke innlegget fortjener å fordømmes, for det er litt morsomt med en kritisk snert. Som et lek med at mediene rapporterer så mye «live». Vulkaner, uvær og konger på sykehus, skvises for mer enn det er verdt mener Tangen og legger til:

– At en som ikke er journalist tar dette språket og leker med det, er på sin plass og en liten mediekritikk i hverdagen.

– PÅ SIN PLASS: Karl-Fredrik Tangen mener artistens påfunn var på sin plass. Foto: Theodor Haugen / Høyskolen Kristiania

Videre mener eksperten at Larsson ikke trenger å forsvare innlegget.

– Å forsvare dette, er som å forsvare å bruke lekne virkemidler for å kommunisere noe som har et alvorlig bakteppe. Ikke engang i Island vil hun selge mindre på grunn av dette.

– Hvem vil tro at hun er uten medfølelse med ofre for vulkanen? Få. Ikke minst fordi det hun gjør er en lek med mediene som klikkhorer i vei konstant.

På spørsmål om 26-åringen bør uttale seg om reaksjonene, er han tydelig i sitt svar:

– Hun bør ikke si noe. Om noe, at det var et spill på medienes skvising av kriser. Hvis hun skal bekjenne medfølelse, bør hun si at hun som alle har det, og at å være der gjør det mer virkelig. Men at hun ikke skal påstå at hun skjønner tyngden i å miste hjem og minner til lavaen.

– Men jeg synes ikke hun bør begi seg inn på en slikt område av emosjonell utpressing. Det er journalistisk dramaturgi mer enn et krav fra folk.