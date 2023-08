Fansen fryktet brudd: – Har vært en stor belastning

Jan Thomas (56) og Harlem Alexander (35) møttes under programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2020.

Siden da har de blitt et av Norges store kjendispar.

Begge to har nå flere baller i luften, på hver sin kant. Til høsten får vi se Jan Thomas som programleder i «Jakten på kjærligheten» og Harlem skal svinge seg på parketten i «Skal vi danse».

TV 2 tar en prat med kjendisstylisten under kanalens høstlansering, hvor han ikke legger skjul på at den siste tiden har vært hektisk og at det har blitt mindre tid til å pleie kjærligheten.



– Det har vært et forhold som har gått på autopilot, og jeg synes ikke det er noe hyggelig, sier han.

– Stor belastning

TV-profilen forteller at det er mye som skjer om dagen, og at hans neste fridag ikke er før 17. desember.

Han er, i tillegg til å være aktuell med «Jakten på kjærligheten», i gang med et nytt program sammen med programleder og komiker Einar Tørnqvist (41).

– Så det er klart at vi må ta tak øyeblikkene. Det er vanskelig å ha en romantisk kveld når Harlem kommer hjem og er helt ferdig etter dansetreningen, sier Jan Thomas til TV 2.

For paret handler det nå om å være mer spontane enn tidligere.

Ikke nok med at begge profilene er nok så travle denne høsten har de tilbrakt store deler av sommeren hver for seg.

TV 2 HØSTLANSERING: Jan Thomas møter TV 2 under årets høstlansering i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Kjendisparet hadde ikke ferie samtidig. Mens Harlem har vært hjemme i Norge og forberedt seg på «Skal vi danse», reiste Jan Thomas alene til Mexico i en hel måned.

I sosiale medier har parets følgere uttrykt bekymring fordi de har mistenkt at avstanden har vært et tegn på at det er trøbbel i forholdet mellom de to.

– Folk har skrevet: «Herregud, det er vel ikke noe galt mellom dere? Vær så snill! Dere er favorittparet vårt», forteller Jan Thomas.



Ettersom han ikke kunne fortelle noen at kjæresten skulle være med i «Skal vi danse», ble det pågangen fra følgerne krevende for kjendisstylisten.

– Det har vært en stor belastning med hundrevis av meldinger i innboksen hver dag, men det er ingenting gærent som har skjedd, opplyser han.

Den første uken i Mexico syntes Jan Thomas spekulasjonene var så ille at han vurderte å reise hjem til Norge.

– Jeg tenkte: «Vet du hva? Jeg har full flex-billett. Dette her blir for lenge. Jeg reiser hjem igjen», forteller han.

Noe av det modigste han har gjort

Til tross for at Jan Thomas har vært borte fra Harlem store deler av sommeren, har paret hatt daglig kontakt.

Men han legger ikke skjul på at det var lenge å være borte.

– Jeg anser dette som noe av det modigste jeg har gjort, for det er litt skummelt, røper kjendisstylisten.



Ikke bare å være borte så lenge fra kjæresten har vært utfordrende, men også det å være en hel måned alene og få tiden til å reflektere om alt.

– Men jeg tror refleksjonene rundt livet er viktig. Og det gjør man når man er alene. sier han til TV 2.



Jan Thomas legger ikke skjul på at han er svært stolt over kjæresten som skal delta i «Skal vi danse».

Likevel gruer han seg til når Harlem entrer parketten førstkommende lørdag.

– Altså jeg holder på å tisse i buksa. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg på lørdag, sier Jan Thomas lattermildt.