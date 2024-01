Fans var i harnisk – NRK viderefører likevel kontroversielt valg

TV 2 får bekreftet at det vil være lov med autotune under årets «Melodi Grand Prix». Dette til tross for store protester blant fansen i fjor.

– Jeg er fortsatt ikke fan av det, men det er nok dessverre kommet for å bli.



Det sier Morten Thomassen, som er president i MGP-klubben, til TV 2. Å bruke autotune i en slik sangkonkurranse sammenligner han med å «sminke bruden for mye». På vegne av fansen ba han NRK om å snu i valget om autotune i fjor, men nå er det klart at dette var til ingen nytte.

Thomassen kommer samtidig med en spådom som kan skremme flere fans:

– Jeg blir ikke forundret om det blir lov i «Eurovision Song Contest» også.

TV 2 har kontaktet EBU, som arrangerer Eurovision Song Contest (ESC). De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser om autotune.

Hemmelighold

Flere fans ble rett og slett forbannet da NRK avslørte at deltakere kunne velge å benytte seg av autotune under MGP-sendingene i 2023.

EKSPERT: Leder i MGP-klubben, Morten Thomassen, kan det meste om MGP. Han er alltid på plass under ESC, her er han i Torino i 2022. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Enkelte MGP-artister, som Ulrikke Brandstorp, gikk offentlig ut og sa at de ikke ville bruke autotune, mens de fleste andre deltakerne nektet å svare, eller svarte unnvikende, på spørsmål om de ville bruke autotune. NRK ga heller ikke ut en liste over hvem som benyttet seg av autotune.

Publikum hadde derfor lite oversikt over hvem som sang uten tekniske hjelpemidler, og hvem som sang med hjelp av autotune.

Selv om mange fans var illsinte over NRKs beslutning, er det også de som syns mediehysteriet rundt autotune-valget var litt i overkant. Én av dem er Martin Phillip Fjellanger. Han jobber for fansiden Eurovision Norway.

NÅR UT TIL MANGE: Martin Phillip Fjellanger jobber for Eurovision Norway. Denne fansiden når ut til tusenvis av ESC-fans. Foto: Privat

– Jeg tenker, i motsetning til mange andre i MGP-miljøet, at autotune i MGP går helt fint, og at debatten i fjor kanskje ble litt større enn nødvendig. Autotune er bare en bitte liten korreksjon, som så vidt jeg vet også blir brukt i alle andre større musikkproduksjoner, for eksempel «Hver gang vi møtes». Jeg tenker det er helt fair at MGP har de samme rammene for lydproduksjon som andre musikkprogram på norsk TV, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Artistene som bruker å stille i MGP er uansett så sterke vokalt, så jeg er ikke bekymret for hvordan det ville gått ved en eventuell «Eurovision»-deltakelse, sier Fjellanger, som tror det ikke blir autotune i ESC i år.

Ny endring

Autotune er ikke det er ikke det eneste som skaper kontrovers i MGP i år. For første gang vil det bli mulig å konkurrere med låter som allerede er sluppet.

FJORÅRETS VINNER: Norsk-italienske Alessandra vant den norske finalen i «Melodi Grand Prix» i Trondheim Spektrum med låta «Queen of Kings». Hun endte opp med en svært akseptabel femteplass i ESC. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Det vil si at låter som ble sluppet etter 1. september i 2023, kan være med i konkurransen om å få representere Norge i «Eurovision Song Contest».

Thomassen har ytret seg svært kritisk til den nye endringen, fordi han mener det kan bli urettferdig. Han argumenterer med at deltakerne ikke konkurrerer på like premisser, siden noen låter kan ha rukket å bli landeplager allerede før MGP-sirkuset har startet.

Hvem som deltar i MGP i år, avsløres fredag 15. januar klokken 13.00. TV 2 sender direkte fra lanseringen, både på nett og TV.