Familiens rørende ord til The Voice-Thomas

– Det viktigste er at at han har det gøy på scenen, sier pappa Tom Tvedt til TV 2.

The Voice:

Det er duket for finale av årets «The Voice» på TV 2, og forventningene er store til kveldens musikk-konkurranse.

Finalistene er den talentfulle kvartetten Thomas Tvedt (31), Isak Øvrevold m (18), Fredrik Amadeus Sannerud (17) og Kira Elisabeth Dalan-Eriken (19).

I forkant av finalen har ekspertene spekulert i årsaken til hvorfor det tradisjonelt sett er flere menn enn kvinner som har stukket av med «The Voice» seieren.

TALENTFULLE: Thomas Tvedt og Kira Elisabeth Dalan-Eriken er begge finalister i The Voice. Her fotografert under generalprøven av livesending fire. Foto: Thomas Andersen / TV 2

For siden starten av det populære programmet, som ble sendt på norsk TV for første gang i 2012, er det bare to av fem kvinner som har vunnet.

I årets finale er det altså bare én kvinne som nådde helt opp til finalen.

– Skapt liv og latter rundt seg

En av de mannlige finalistene hun skal konkurrere mot er rogalendingen Thomas Tvedt – som har trollbundet mange TV-seere med sin karakteristiske stemme.

I forkant av finalen har TV 2 tatt en prat med Thomas' nærmeste familie, som består av moren Torill Seljeskog, faren Tom Tvedt og søsteren Lotte Tvedt.

Mamma Torill beskriver sønnen som en glad gutt, som alltid har skapt mye liv og latter rundt seg.

– Kan du beskrive hvordan Thomas var da han vokste opp?

– Han grublet samtidig mye over livets store og små mysterier, og ville alltid forstå hvordan verden fungerte. Han hadde stor fantasi, og levde seg alltid inn i bøker og filmer med stor iver, sier hun til TV 2.

STOLT AV BARNA: Mamma Torill Seljord har ønsket å gi barna Lotte og Thomas en så normal oppvekst som mulig. Her med sønnen Thomas under oppveksten. Foto: Privat

Hun minnes at Thomas har hatt musikken i seg fra første dag.

– Han sang og spilte på alskens instrumenter fra morgen til kveld. Faktisk var det trommer som var hans første musikalske kjærlighet, og favorittaktiviteten var å spille med til Torbjørn Egners «Musikantene kommer til byen»!

Gleder seg til å høre broren synge

Også pappa Tom Tvedt minnes sønnen, som er født blind, som en glad og snill gutt.

– Han gjorde det som alle de andre barna gjorde: syklet, stupte fra fem-meteren, spilte fotball med bjelle i. Vi som foreldre la ingen begrensninger hverken for han eller søsteren hans. Og så må det jo sies at han var veldig glad i musikk. Han sang overalt, og han elsket det!



Også søsteren Lotte, som i dag jobber for Regjeringsadvokaten, er født blind, men det har aldri vært et hinder verken for bror eller søster i oppveksten.

Nå gleder hun seg veldig til å høre broren synge i finalen.

– Jeg gleder meg stort til finalen! De fire finalistene er alle svært dyktige artister innenfor hvert sitt spekter, og samtlige fortjener all den heder og ære de kan få.

Lotte påpeker at det krever stort mot å stå på scenen slik finalistene har gjort gjennom vinteren og våren.

– Én ting er at de synger flott, men det krever også enormt mange andre ferdigheter for å komme seg ut på den scenen og levere på topp uke etter uke, vel vitende om at de blir fortløpende vurdert og bedømt både av mentorer og ikke minst publikum.



LEKEN OPPVEKST: Blindheten til Lotte og Thomas var ingen hindring under oppveksten. Her er pappa Tom med barna Lotte og Thomas. Foto: Privat

– Hvordan har det vært for dere å være foreldre til to barn som er blinde?

– Det å få to friske barn er en fantastisk gave! Jeg er verdens heldigste mann, sier Tom Tvedt henrykt.

Mamma Torill presiserer at hun først og fremst er moren til Thomas og Lotte, ikke to som er blinde.

– Jeg har aldri hatt noen andre barn enn dem, og for meg er det helt naturlig at de ikke kan se. Jeg var naturlig nok usikker på hvordan det skulle bli med en gang etter at vi fikk vite at Thomas er blind, men den frykten jeg eventuelt følte da, har aldri materialisert seg.

MOR OG SØNN: Mamma Torill med sønnen Thomas en gang på 90-tallet. Foto: Privat

Ønsker alle finalistene lykke til

Hun er ingenting annet enn stolt av sine talentfulle barn.

– De er blitt to personer jeg er fryktelig stolt av, men først og fremst fordi de er de menneskene de er, og ikke fordi de er blinde, sier Torill til TV 2.

De er nå begge veldig spente på hvordan det kommer til å gå med sønnen i finalen, men benytter også anledningen til å sende lykkeønskninger til de tre andre finalistene.

– Jeg ønsker alle deltakerne lykke til, men heier selvfølgelig litt ekstra på Thomas. Så lenge han koser seg på scenen, kommer jeg til å være storfornøyd, uavhengig av plassering, sier Torill.

Eksmannen Tom legger til:

– Alle deltagerne er så flinke, så alle er vinnere! Det viktigste er at Thomas leverer det beste han kan, og at han har det gøy på scenen. Så her gjelder det å gi full gass!

Finalen av «The Voice» sendes på TV 2 Direkte fredag 26. mai klokken 20.00!