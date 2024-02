«Familiekoden»-paret venter sitt tredje barn

I TV 2 programmet «Familiekoden» får seerne følge flere familier hvor alle har ulike måter å oppdra barna sine på.

Én av dem som er med i serien er paret Marte Larsen og Andreas Larsen (31), og deres to barn.

Nå utvides familien, og fire blir til fem.

Nyheten deler paret selv i en video på Instagram.

«Barna sover gjennom natten, ingen ammer, ingen bleier, de leker selv … Vi tar en runde til. Baby nr. 3», skriver de i videoen.

Til God kveld Norge gir familien Larsen et lite hint om når de venter deres tredje barn.

– Det blir en sensommerbaby. Det føles veldig fint. Vi gleder oss veldig, skriver paret i en melding.



Videre forteller de hva deres to barn synes om at det kommer et nytt tilskudd i familien.

– De sier «yeei». Nei, men de gleder seg, spesielt til babyen blir litt større og kan være med å leke, forteller de videre.

Gratulasjonene strømmer inn

I kommentarfeltet har ikke gratulasjonene latt vente på seg fra nære og kjære.

– Så koselig! Gratulerer så mye, skriver en bruker.

En annen bruker skriver:

– Vi er glad i lille baby allerede.

– Gratulera SÅ mye med verdens beste velsignelse, skriver en tredje.

Sender ikke barna på skolen

I «Familiekoden» kommer det fram at familien Larsen er en av dem som har valgt en litt annen måte å oppdra barna sine på.

De sender nemlig ikke barna sine på skolen.

– Sånn som samfunnet er bygd opp i dag, så er det jo veldig unormalt å ikke benytte seg av skolen sånn som vi har valgt, fortalte Andreas i et intervju med TV 2.

Videre la ikke den kommende trebarnspappaen skjul på at de ofte blir møtt med fordommer og kritikk over valget de har tatt.

– Det med sosialisering er nok det vi stort sett får høre hver gang vi snakker med noen nye som ikke kjenner til måten vi lever på.



Til tross for at de ikke har barna på skolen, har paret gjort en innsats for å skape et nettverk utenfor skolen.

HJEMMESKOLE: Familien Larsen har hjemmeskole istedenfor at barna drar på skolen. Foto: TV 2

– Det trenger vi. Vi mennesker er jo flokkdyr, så hvis vi som familie kun hadde vært oss, tror jeg ikke vi hadde hatt det noe godt.

