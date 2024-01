«Familiekoden»-Joakim måtte amputere etter arbeidsulykke

Joakim Lund-Teigås (42) er fyrtårn-pappa i TV 2-serien «Familiekoden», men til daglig er han røkter på fiskeoppdrett.



Da han møtte pressen i forbindelse med «Familiekoden», var deler av høyre hånd bandasjert etter en nylig arbeidsulykke.

– Jeg skjønte at jeg hadde klemt fingrene, men ikke hvor mye. Det så ikke bra ut, forteller Lund-Teigås til TV 2.

På vei til sykehuset innså Joakim den elleville tabben - se hva som skjedde i videoen øverst i saken.

– Som å klemme hånden i bildøren

Det hele skjedde under en arbeidsøkt hvor han skulle sortere ut døde fisker fra anlegget, såkalt «daufiskdragning». Joakim fikk fingrene i klem mellom et redskap de bruker og et tau.

FYRTÅRN-FAMILIEN: Joakim, Janniche og barna Tiril og Teo er i disse dager å se i «Familiekoden», hvor familien gjennomfører ulike utfordringer på bakgrunn av foreldrestilen «fyrtårn». Bildene er tatt før arbeidsulykken. Foto: TV 2

– Det var en sånn smerte som å klemme hånden i bildøren, så det var ikke overilt eller kjempevondt, forteller han.



Hvor alvorlig det var, skjønte han først da han fikk tatt av seg hansken.

Se bilde av hånden i bunnen av saken - vi advarer mot sterke bilder.

– Langfingeren så skrapet ren ut, pekefingeren var knust på øverste leddet, så den hang, forteller Lund-Teigås.



Intens pumping

Den sindige trønderen tok det hele med fatning og dro hjemom, før han satte seg i en taxi til sykehuset.



Det var først da adrenalinet begynte å slippe taket, at Joakim begynte å kjenne på en intens pumping i hånden.



– Den verste smerten kom når kroppen begynte å roe seg ned og adrenalinet slapp. Da begynte pumpingen og du kjente at det hadde skjedd noe.

På sykehuset ble det klart at 10 prosent av langfingeren og cirka 90 prosent av pekefingeren måtte amputeres.

Til tross for at han er høyrehendt, har hendelsen ikke brakt med seg de største problemene for 42-åringen.

Han forteller at i dag går det greit med hånden og sårene har grodd fint.

– Det har vært lite smerte, men er veldig følsomt, så jeg kjenner hvis jeg kommer borti noe. Det kunne vært verre, om det hadde vært inne i håndflaten for eksempel.

HEFTIG: Slik så hånden ut etter ulykken og etter amputasjonen. Foto: Privat

«Familiekoden» ser du mandager på TV 2 Play og på TV 2 Direkte klokken 20.