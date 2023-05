Falt ned fra stillaset: – Kunne vært skummelt

«Sommerhytta»-paret Leona Halset Williams (27) og Håvard Skille Midtgård (23) var uheldige under det fjerde ukesoppdraget.

Deltakerparene i «Sommerhytta» er godt i gang med hyttebyggingen på naturskjønne Myllatunet på Hadeland.

Under ukesoppdraget i den fjerde uken har samboerne i den gule hytta, Håvard Skille Midtgård (23) og Leona Halset Williams (27), et uhell på byggeplassen – som fort kunne ha endt alvorlig galt.



Får plutselig et uventet problem

Falt ned

– Vi malte taket over plattingen, og da sto jeg på et rullestillas. Leona skulle flytte meg litt bortover og da veltet hele stillaset – med en tre-liters malingsbøtte oppå en ganske ny platting som vi hadde laget, forteller Midtgård til TV 2 under programmets pressetreff, og fortsetter:

– Jeg falt ned, og landet oppå en blomsterkasse – som knuste. Men heldigvis, så gikk det veldig greit.

UHELL: Det kunne fort ha endt galt for «Sommerhytta»-paret Leona Halset Williams og Håvard Skille Midtgård under det fjerde ukesoppdraget da sistnevnte falt ned fra stillaset. Bildet er ikke tatt under hendelsen. Foto: TV 2

Se «Sommerhytta»-paret dele om uhellet i videoen øverst i saken.



Williams skyter inn:

– Det var sykt flaks. Du var kjapt oppe igjen, men det kunne vært skummelt.

– Det var litt vår egen skyld at jeg skulle stå oppå stillaset, mens du trillet meg bortover, poengterer Midtgård til partneren.

Flere ulykker

Midtgård har vist seg å være en ekte ulykkesfugl så langt i «Sommerhytta». 23-åringen har nemlig tidligere kuttet seg i fingeren hele to ganger. Den første uken på en rundsag og den andre uken på en plastikkbolle.

Begge uhell endte på legevakten. Sistnevnte hendelse ga deltakeren tre sting i tommelen.

– Det var et kutt som var ganske dypt, og som var sydd, så det plagde meg litt. Det verket. Men jeg måtte bare teipe med sportsteip og ha litt plaster på, sånn at det ikke kom fukt og jord inn i såret, har han uttalt til TV 2.

