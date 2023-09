Fall i seertall for «Kongen befaler» etter Antonsen-comebacket

Torsdag kveld var det duket for premiere av sesong åtte av humorprogrammet «Kongen Befaler», hvor komiker Atle Antonsen (54) har returnert til tronen som «konge».

De nye deltakerne består av Marte Stokstad, Christian Skolmen, Tete Lidbom, Stian Blipp og Tuva Billing.

KLAR FOR NY SESONG: Med Atle Antonsen tilbake som konge i programmet, er profilene klare for sesong åtte. Foto: Discovery

I en pressemelding fra Warner Bros og Discovery kommer det fram at 160 000 seere så langt har sett første episode.

Redaktør i TVNorge og programdirektør i Warner Bros og Discovery, Magnus Vatn, er fornøyd med seertallene.



– Når målet er å levere fantastisk på underholdning og fortsatt være best på humor, og resultatet er andeler som det vi ser nå, er det lov å gå inn i helgen med planer om en liten feiring. Kongen befaler starter med høyere tall enn forrige høst. Jeg er utrolig stolt av alle, både foran og bak kamera, som bidrar til denne veksten.

Ylvisåker slo Antonsen

Bård Ylvisåker (41) tok over tronen til Antonsen etter at han trakk seg fra humorprogrammet etter at han ble anmeldt for hatefulle ytringer, etter en hendelse på et utested i Oslo oktober 2022.

Mars i år kom nyheten om at komikeren vender tilbake som programleder i humorsatsingen.



Tross gode seertall på første episode i den nyeste sesongen er det en betydelig nedgang fra forrige sesong med Bård Ylvisåker (41), som hadde 229 000 seertall en dag etter premieren.

Dermed er det en nedgang på 69 000 seere fra forrige sesong.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Dsicovery om fall i seertall, foreløpig uten hell.

– Gjenforeningen har vært fin



Torsdag kveld returnerte Antonsen tilbake på skjermen, og da God kveld Norge møtte komikeren i forkant av premieren fortalte han at det var som om ingenting hadde hent.

– Jeg tror ikke du kommer til å tenke at jeg er en annen fyr. Jeg tror du (Olli Wermskog, jour. anm.) prøvde å røre litt på det med en annen konge, men nå er vi tilbake på plass, sa han.

Hans makker i programmet, Olli Wermskog (38), var glad for å ha komikeren tilbake i kongestolen.

– Gjenforeningen har vært fin den. Det er ikke noe forskjell, uttalte Wermskog.