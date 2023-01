GOD KVELD NORGE (TV 2): Kjendisene raser mot politikerne etter at det ble kjent at ABC-klinikken legges ned. – Norge har en god fødselsomsorg, svarer helsedepartementet.

I november i fjor ble ABC-klinikken helgestengt på grunn av mangel på jordmødre ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Allerede da haglet kritikken på sosiale medier. 24. januar annonserte OUS at hele klinikken skulle legges ned for godt, på grunn av kutt i årsbudsjettet.

Forrige fredag samlet influensermiljøet seg til en storslått fest under Vixen Awards. Her ble nedleggelsen av ABC-klinikken et tema både på den røde løperen og i takketalene på scenen.

Camilla Lorentzen sa på den røde løperen at hun mener det er forkastelig at det igjen velges å kutte ned på kvinnehelse og barselomsorg.

– Jeg skjønner ikke hvordan politikerne kan sitte der med god samvittighet, sa hun til God kveld Norge.

Kritiserte nedleggelsen fra scenen

Lorentzen mener at Norge er et av verdens beste land å bo i, men at nedprioriteringen av kvinnehelse skaper enorm usikkerhet hos kvinner og gravide.

– Julie og jeg snakka om det for noen dager siden, at man skal ikke gå inn i en graviditet og grue seg til å føde fordi man kanskje ikke møter nok personell eller om man kommer dit man skal være, om det er helgestengt eller plutselig nedlagt.

VINNER: Camilla Lorentzen på scenen etter at kona, Julie Lorentzen, vant pris. Foto: © Ola Thingstad

Hun håper at det blir lagt mer penger inn i kvinnehelse og barselomsorg i årene som kommer.

– Hvis de ikke gjør det snart, faen, da gidder vi ikke føde flere barn.

Under utdelingen tok Lorentzen imot to priser for kona, Julie Lorentzen, som ikke hadde anledning til å møte opp.

Fra scenen kom hun med et stikk til valget om å legge ned klinikken på OUS.

– Forhåpentligvis får vi snart en baby - som kommer til å berike livene våre, og ikke bankkontoen vår. Hvis vi får et sted å føde, så klart.

Tegnet statement på gravidmagen

På den røde løperen var også influenser og psykolog Maria Abrahamsen, bedre kjent som @psyktdeg på Instagram, til stede.

Hun kom med et tydelig statement og viste frem sin gravide mage hvor det sto skrevet «BRØL!».

– Som dere sikkert har fått med dere så har det skjedd ganske mye med barselomsorgen i Norge den siste uka. Det har jo pågått over tid, men nå kjenner jeg at jeg virkelig må bruke den plattformen jeg har og heve stemmen og brøle på vegne av alle som er gravide og har tenkt å bli det. Det er en viktig sak.

– Hvorfor bruker du løperen i kveld til å få frem et statement?

– Jeg skal føde selv om en måned, og vi ser at det ser store kutt i barselomsorgen. Og når man da får muligheten til å vise seg frem på rød løper, så synes jeg det er en ypperlig mulighet til å vise hva man synes om en sånn sak. Jeg håper det får oppmerksomhet.

BRØL!: Maria Abrahamsen med et tydelig statement på løperen. Foto: Andrine Nerland

– Helseminister, watch out!

Influenser Frida Marie Grande, bedre kjent som @frida.tegner, viste misnøye til helseministeren da God kveld Norge møtte henne på den røde løperen.

– Jeg synes det blir gjort mye rart på helsefronten om dagen. Lurer egentlig litt på hva helseministeren har som plan.

– Jeg er veldig glad for at mange engasjerer seg på sosiale medier, så jeg håper hun logger seg inn på Instagram og TikTok og får med seg alt engasjementet. Det er mange som er frustrert nå, og det med god grunn.

Influenseren vant prisen for «Årets gullpenn» for sitt arbeid med å dele samfunnsaktuelle temaer på en svært engasjerende måte ved hjelp av tegning på Instagram.

BRUKTE TAKKETALEN: Frida Marie Grande er glad folk engasjerer seg i kvinnehelse, noe hun påpekte under sin takketale på Vixen Awards. Foto: © Ola Thingstad

Under takketalen takket hun alle som engasjerer seg, og kom med nok et stikk til helseministeren.

– Uten dere hadde jeg ikke fått til noe som helst. Håper dere med et stort publikum kan engasjere dere mer, da helsenorge går i dass om dagen.

– Helseminister watch out!

Har troen på en positiv endring

Også influenservennene Sara Emilie Tandberg og Monica Nyhus hadde sitt å si om nedleggelsen og kvinnehelse generelt.

– Jeg synes det er veldig vondt å se at kvinnehelse blir nedprioritert i Norge. Det er jo ikke bare ABC-klinikken, men også andre fødeklinikker generelt i Norge som blir nedprioritert, sa Tandberg om situasjonen.

GRAVID: Sara Emilie Tandberg er selv gravid, og synes det er vondt at kvinnehelse blir nedprioritert i Norge. Foto: Lise Åserud

Nyhus kritiserer valget, men har troen på en positiv endring.

– Det er helt hårreisende, men vi får jo mer og mer fokus på det nå. Så jeg tror det kan komme en endring. Det er så utrolig bra å se den kraften sosiale medier har, når man ser hvor mange kvinner som deler sine historier, sa Nyhus til God kveld Norge.

Hun mener engasjementet det har skapt i sosiale medier, bidrar til at politikerne nå må begynne å lytte og se viktigheten av kvinnehelse.

– Vi kvinner må jo kjempe hardere for å bli lyttet til og for å få lov til å ta plass. Jeg tror det kommer noe godt ut av denne debatten nå.

HÅPER PÅ ENDRING: Monica Nyhus håper engasjementet i sosiale medier fører til en positiv endring. Foto: Lise Åserud

– Kvinnehelse er samfunnshelse

Influenserparet Tonje Garvik og Lene Sleperud har to barn, og kjenner seg igjen i hvordan gravide kvinner nå kan føle på panikk etter nedleggelsen.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det tar fra kvinner muligheten til å velge hvordan et barn skal komme til verden. Det å være i en fødsel er en veldig sårbar posisjon, så å føle at man har påvirkningskraft over egen fødsel - det gir litt mer styrke i situasjonen. At kvinner bare blir fratatt den synes jeg er kjempetrist, sa Garvik.

Også Hanne-Lene Dahlgren valgte å kommentere situasjonen. Matinfluenseren ble kåret til årets influenser innen bærekraft for sin Instagram-konto @hannelenesvegetar, hvor hun deler oppskrifter på vegetarmat.

KLAR TALE: Dahlgren var klar med sitt budskap under vinnertalen. Foto: © Ola Thingstad

Hun valgte å avslutte sin takketale med en kort kommentar til nedleggelsen:

– Kvinnehelse er samfunnshelse, A B C.

– Det angår oss alle, vi har alle blitt født

Jordmor ved ABC-klinikken, Maria Joynt, sier til God kveld Norge at hun mener at nedleggelsen av et slikt tilbud er tragisk.

– At et tilbud som er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon og som er ekstremt populært blant fødekvinner og deres familier legges ned, er tragisk. Fødetilbud som ABC, er vist å gi samfunnsøkonomisk gevinst, derfor er det veldig kortsiktig tenkning å legge det eneste fødestuetilbudet på østlandsområdet.

– Alle de andre store byene i Norge har klart å opprettholde fødestuetilbud til sine innbyggere, men ikke Oslo. Tragisk.

LEGGES NED: Maria Joynt på arbeidsplassen sin, ABC Klinikken, like før den legges ned. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Til tross for misnøye viser hun stor takknemlighet til alle som engasjerer seg i debatten.

– Tusen, tusen takk til alle dere som hever stemmen og forsvarer ABC. Gode fødetilbud som ABC må bestå, slik at folk ønsker å planlegge å få barn også i framtida. Det angår oss alle, vi har alle blitt født.

Forklarer hvorfor klinikken legges ned

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, svarer på kritikken ved å rose den norske fødselsomsorgen, men sier seg enig i at det alltid kan bli bedre.

– Det er viktig at gravide, fødende og nye foreldre har en god og trygg opplevelse. Norge har en god fødselsomsorg, men vi må hele tiden jobbe for å forbedre tilbudet, tryggheten og omsorgen som gis, sier hun til God kveld Norge.

Rønning-Arnesen forklarer at bakgrunnen for at sykehuset legger om sitt fødetilbud, er at de er rammet av den samme personellmangelen som resten av landet, samtidig som antall fødsler har gått ned.

– Da har de valgt å gjøre tilpasninger slik at tilbudet blir best mulig for flest mulig. Tilbudet skal være differensiert, og tilpasset den enkelte fødendes ønsker, avslutter hun.