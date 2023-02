Få sekunder etter at dette bildet ble tatt, ble karrieren sabotert

Se for deg at du opptrer på én av verdens største scener. 150 millioner øyne følger med på hver eneste bevegelse du gjør.

Boikotting, kontroverser og skam.

Det er bare stikkord som beskrev poplegenden Janet Jacksons (56) karriere, etter den skjebnesvangre kvelden 1. februar 2004.

Det var duket for årets Super Bowl, og det er neppe en hemmelighet at tittelkampen i amerikansk fotball også er en plattform for de aller største artistene. Men i ettertid, var det nok ikke NFL som var verdens store snakkis.

Medieverden full av hat

Natt til mandag er det duket for den årlige mesterskapsfinalen i amerikansk fotball. Hvert år får de største stjernene muligheten til å opptre under kampen. Denne gang er det Rihanna som har fått det prestisjefylte oppdraget.

Men det som er drømmen for mange artister, endte som et mareritt for Janet Jackson i 2004.

Det kommer nye og skjulte detaljer frem i dokumentarserien «Janet Jackson», som er tilgjengelig på TV 2 Play. Siden da har hendelsen vært kjent som «Nipplegate», og utløste elleville debatter, lovendringer – og boikotting av både Jackson og MTV, som produserte årets «Half-time Show».

Mens Timberlake sang: «Bet I'll have you naked by the end of this song», stoppet musikken mens han dro av Jackson hele brystpartiet på lærkorsettet. Det gjorde at puppen hennes var på tv-skjermer verden rundt.

I dokumentarserien snakker poplegenden Janet Jackson ut om skandalen som påvirket hele karrieren.

Lite skulle man visst at én pupp med et sølvfarget brystvorteskjold skulle skape hysteriet det gjorde.

For det Jackson møtte da hun gikk av scenen – var en medieverden full av hat.

Ungt talent

Fra ung alder har hele Jackson-familien vært i rampelyset, hvor Janet tidlig viste frem sitt sangtalent. Artisten har nemlig etablert seg som en bauta i amerikansk musikkhistorie, og slapp endelig ut av kokongen sin da hun droppet sin far som manager.

Da den yngste av Jackson-flokken slapp albumet «Rhythm Nation 1814» i 1989, tok hun verden med storm. Da ventet nemlig åtte Billboard-priser på henne, i tillegg til en rykende fersk stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Da hun tok turen for å presentere milepæl-stjernen i karrieren, kunne man ikke få plass til en finger i den stappfulle gata. Alle nyhetsmedier var der, og fansen samlet seg for å brøle etter den hotteste artisten.

Storsuksessen slo nemlig rekorden til en plate du kanskje har hørt om tidligere – nemlig «Thriller» av hennes bror, Michael.

– Jeg hadde et sted der jeg kunne stå for meg selv i industrien, forteller hun i dokumentaren.

I en alder av 25 ble Janet Jackson verdens høyeste betalte artist – og slo andre bautaer som broren Michael, og Madonna.

Alle de store selskapene ville plutselig ha Janet, for kontrakten hennes med det tidligere plateselskapet hadde gått ut.

Hun ble sammenlignet med en Rembrandt – som plutselig hadde blitt tilgjengelig.

Ny vei

Hun fortsatte å vokse som artist, og hennes navn var på alles lepper.

Hva var det neste steget i karrieren? Med alle forventningene og presset, prøvde hun ut en ny karrieregren. Hun gjorde sin debut i filmen «Poetic Justice» og ble en rollemodell.

– Hun representerte alle tenåringsjentene som begynte å finne seg selv, og bli voksne kvinner, forteller skuespiller Regina King.

Og Janet fant seg selv. Etter hvert ville hun satse på et nytt image – som førte til at hun adopterte en mer sensuell rolle i musikken.

Lite visste hun selv at dette var noe som skulle karakterisere musikken hennes i senere tid.

– Vi ville vise en ny side av meg. – Noe sensuelt og sexy.

Og straks skjedde det noe Janet selv aldri hadde trodd.

Hun ble et nytt sex-ikon.

Skandaleforside

Men det gikk ikke helt knirkefritt. Til tross for at én av hennes sanger fra filmen «Poetic Justice» ble Oscar-nominert rundt denne tiden, var det ett bilde som gjorde sin rundgang.

Du har kanskje sett det før. Nemlig hennes ikoniske og banebrytende Rolling Stones-cover.

– Hun sparket ned døren slik at alle kvinner kunne være fryktløse, forteller artisten Teyana Taylor om forsidebildet.

– Jeg var sjalu, for jeg fikk ikke gjøre det, fastslår Mariah Carey også i dokumentaren.

Alle ønsket å være den heldige personen bak hendene, men ikke alle var like stor fan av det skandaløse bildet. Det vekket nemlig reaksjoner fra Janets søster, Rebbie, og ikke minst fra hennes egen mor.

– Jeg likte det ikke. Mamma likte det ikke, fortalte søsteren og fortsatte:

– Jeg er en bibelstudent og har prøvd å følge prinsippene, og jeg er ikke snerpete – men slike ting er private.

Det slo Janet hardt tilbake på, for nå hadde hun etablert et nytt image.

Hun var ikke lenger en søt skolejente som lagde trendy R&B-musikk – hun var en rockestjerne. Og hun skulle holde momentet oppe.

– Det var modig av meg å vise det for familien. Det var ikke noe problem for alle andre. Men jeg snakker om min familie, for det var ikke slik vi var oppdratt, presiserer Janet og understreker:

– Jeg gjør det jeg gjør fordi jeg har lyst i det øyeblikket. Jeg var lykkelig.

Og det hadde hun all grunn til, for hennes nyeste album toppet Billboard-listene. Med hennes selvtitulerte album «Janet», ville hun distansere seg fra familien, og droppet etternavnet.

Hun var ikke lenger Janet Jackson.

Hele verden skulle nå kjenne henne som Janet.

NYE JANET: Stjernen ønsket et nytt image. Foto: Ap / NTB

Verdensturnéen hennes ble utsolgt på et blunk, og de nye sangene hennes viste frem en mer sensuell side av artisten. Den tok et dypdykk i et kvinnelig perspektiv på sex og seksualitet, og Grammyene rant inn.

Det kom nemlig et punkt i hennes liv, hvor hun fant seksualiteten sin og ville prøve seg frem. Hun var forelsket. Ikke bare i ektemannen René, men også den nye Janet. Hun ble mer vågal.

Og det gikk bare oppover.

Elleville konserter

Konsertene hennes ble drømmedestinasjonen for alle menn. Du har kanskje hørt om Justin Biebers tidligere konsept «One Less Lonely Girl», hvor han drar opp en bergtatt fan, som blir sunget ned i senk?

Flere tiår før det, tok Janet med seg en stol på scenen, og gav en mildere privatdans til én heldig kar i salen. Mens hun satt seg ned i fanget ditt, så deg dypt inn i øynene og sang med sin dype, hese stemme – ble bena dine kort sagt om til gelé på scenen.

Fansen elsket det. Men hennes nære venner og familie turte ikke se på.

Hva har skjedd med Janet?

Hvem er denne kvinnen?

Karrieren var på topp. Men det skulle straks skje en endring.

Familien Jackson hadde lenge hatt Pepsi Cola som sponsor, og nå hadde Coca Cola henvendt seg privat til Janet. De ville ha henne med på laget, og på denne tiden var dette det største som kunne skje.

– Vi var klare for å signere avtalen med Coca Cola.

Så kom anklagene.

I søkelyset – for feil grunner

Detaljene til en politietterforskning om Michael Jackson hadde kommet ut. Pedofili-anklagene kom først fra en 13 år gammel gutt, som hevdet at han var venn med Michael.

Han avlyste konsert etter konsert. Han ble jagd ned av paparazzi og media, som var på jakt etter det saftigste sitatet.

Men det gikk ikke bare utover han. Søstrene Janet og La Toya ble også jaget. De ville ikke kommentere saken.

Da det ble kjent, trakk Coca Cola seg fra avtalen.

– Ble du også dratt ned? – Ja, på grunn av det. Men slik er verden.

Og hun føler fortsatt at anklagene mot broren har påvirket både henne og karrieren i etterkant.

– Broren min ville aldri gjort noe slikt. Men jeg er fortsatt skyldig på grunn av assosiasjonen.

– Har du noensinne tenkt at han kanskje hadde gjort det?

– Aldri. Jeg kjente broren min. Han hadde det ikke i seg.

Familien Jackson støttet han ved alle anledninger. De bodde på gården hans, for å vise Michael at familien hans alltid var ved hans siden.

Men showet må fortsette.

Det var frustrerende at anklagene mot broren også påvirket hennes liv og karriere, men man måtte fortsette å jobbe. Til tross for at det var vanskeligere å stelle seg bak mikrofonen, så hun utover menneskehavet som fylte konserthallen – dag etter dag.

Årene passerte, men hun holdt seg på toppen. Det var ikke før albumet «The Velvet Rope» kom ut, at hun begynte å tvile litt på seg selv.

– Jeg har oppdaget og undersøkt meg selv. – Det er mye smerte.

Hun forteller selv at det var det vanskeligste albumet å skrive, ettersom det var så personlig. For det hadde gått noen år siden hun hadde gitt ut et nytt album, og hun hadde opplevd så mye i den tidsperioden.

Hun åpnet Pandoras eske – og jobbet med seg selv.

Lite visste hun selv, at noen måneder senere, skulle hun stå på Super Bowl-scenen.

Hun kunne ikke tro det.

Da ville navnet Janet Jackson stå overalt, men ikke av de rette grunnene.

Drømmen

Hun hadde blitt kontaktet om en opptreden på Super Bowl med Justin Timberlake, som hadde vært en del av åpningsakten med NSYNC for henne tidligere.

Det var et stort øyeblikk for Janet. Da hun fikk den telefonen, lot hun kreativiteten strømme til. Hun hadde blitt spurt to ganger før, men begge gangene var hun utenlands.

Nå kom endelig muligheten igjen, og hun ville gjøre det hun selv elsket.

Nemlig å fremføre foran millioner av mennesker.

Så kom den store dagen. Dette var det største showet, og den aller største plattformen – som var helt utenkelig.

Alle i publikum klappet, skrek, og gikk fra vettet. Millioner av mennesker så deres store idol stå på scenen, sammen med én av de mest populære mannlige artistene på den tiden.

Verden jublet for opptredenen, og hele verden fulgte med. Det var intimitet, sensualitet og nyskapning – og dette hadde vært den store snakkisen lenge.

Da stjerneopptredenen skulle komme til en slutt, avsluttet duoen sangen sammen på scenen. I et opphetet øyeblikk dro Timberlake hånden over brystet hennes, og utløste ramaskrik.

For da falt én av brystene hennes ut.

Og overskriftene rant inn.

Faksimile: NBC News

– Janet Jackson blottet brystet!

Faksimile: ABC News

– For en vulgær og latterlig opptreden. Det viser bare hva du gjør når du har null talent.

To av barna til hennes søster, Rebbie, var i salen – og det var sjokkerende.

De så sin tante Janet løpe av scenen gråtende.

Opptredenen førte til en klagestorm, som krevde at hoder måtte rulle.

– Å seksualisere Super Bowl på måten de gjorde, er helt utilgivelig!

Folk som var involverte, havnet i problemer, og det amerikanske folket raste. Hver CBS-stasjon som viste opptredenen fikk en potensiell bot på nesten 300 000 norske kroner, som til sammen kunne kostet CBS millioner av kroner.

– Etter den hendelsen, hørte du fra Justin? – Vi snakket sammen én gang. – Han sa: «Jeg vet ikke om jeg skal gå ut med en uttalelse», og da sa jeg: «Jeg ønsker ikke at du skal få noe drama».

Det ble diskutert om det hele var et PR-stunt, og videoen fra opptredenen ble de mest oppsøkte bildene på nettet.

– De siktet alt på meg.

Gjorde hun det med vilje? Trengte hun bare oppmerksomhet?

Tiden etter Super Bowl-skandalen var nedslående, og det viste seg. Plutselig var alt det harde arbeidet hun hadde lagt i karriereoppbyggingen borte – alt på noen få millisekunder.

Én uke etter skandalen, var det duket for årets Grammy Awards i 2004. Da hadde Justin Timberlake allerede dukket opp med fem nominasjoner, og var klar for å opptre.

Janet, derimot, ble bedt om å ikke komme.

– Hvordan føltes det? – Er jeg uønsket, vil jeg ikke dit.

Ville sabotere karrieren

Garderobeglippen skapte mediestormer, blant annet av konsernsjefen bak CBS, Les Moonves.

Til tross for at både Janet og Timberlake slo fast at hendelsen var en ulykke, gav han seg ikke.

Duoen fastslo at han kun skulle dra av det ytterste laget på lærkorsettet, som skulle vise en rød blonde-BH under – men at alt ikke gikk helt etter planen.

Konsernsjefen var dog ikke overbevist, og insisterte på at det hele var et spill for å lage kontroverser. Han var selv åpen om at han ble flau på vegne av seg selv og selskapet, og gjorde alt han kunne for å få Janet bannlyst fra eventer og kanaler.

Foto: TV 2

Janet fortsatte og fortsatte å beklage for hendelsen, men det var ikke nok.

Alt dette ble fortalt til Huffington Post-journalisten Yashar Ali, som fikk vite fra sikre kilder at konsernsjefen var besatt av å sabotere karrieren hennes.

Radiostasjoner fikk ikke lov til å spille Janets nye album «Damita Jo», som kom ut en måned etter skandalen, som påvirket salgene i stor grad. Det var første gang på flere år at hun ikke var nummer én på topplistene.

En talsperson fra CBS har siden da nektet å kommentere historien.

Endret lover

Kongressen holdt høringer om å øke bøtene for å vise uanstendighet på TV, og mange sa opptredenen var grov ovenfor barn og nedverdigende for kvinner.

Flere nettverk ble bannlyst fra å spille hennes nye album, og det ble varslet overalt.

Foto: TV 2

– Det kan tære på en emosjonelt, så jeg konsentrerte meg om jobb. Jeg holdt meg nær venner og familie, og det var nok for meg til å holde ut.

Janet understreker selv at det var et uhell som aldri skulle skje, og at hun og Justin er svært gode venner i dag. De har gått videre.

Men hadde hun vært foruten opplevelsen? Det var en del av reisen hennes, og hun ville ikke hatt det annerledes.

14 år etter skandalen, forsøkte Timberlake og teamet hans å kontakte Janet for en ny opptreden på Super Bowl. Det tok lang tid før folk turte å jobbe med henne igjen, og flere beskrev det som en «anti-Janet-bevegelse».

– Når du ser tilbake på det, ville du gjort dette Super Bowl-showet?