Ezra Miller erkjenner straffskyld etter innbrudd

I fjor sommer ble Ezra Miller (30) siktet for å ha brutt seg inn hos en nabo i delstaten Vermont og stjålet flere flasker med alkohol.

Hendelsen skjedde i mai, og i oktober ble det kjent at Miller nektet straffskyld. Da skrev Variety at skuespilleren risikerte opptil 26 år i fengsel.

Nå har skuespilleren erkjent straffskyld. Fredag godkjente dommeren tiltaleprutingen - hvor avtalen er at Miller må betale bot, gjennomgå prøvetid og fortsette med psykisk behandling, melder Deadline.

Miller svarte på dommerens spørsmål under høringen, men skal ha avslått fra å komme med en uttalelse.

Ezra Miller under moteuken i Paris 2019. Foto: Zabulon Laurent/ABACA

Etter høringen kom Millers advokat, Lisa Shelkrot, med denne uttalelsen:

«Ezra vil takke retten og samfunnet for deres tillitt og tålmodighet under denne prosessen, og vil nok en gang anerkjenne kjærligheten og støtten de har mottatt fra deres familie og venner», gjengir The Guardian.

Skuespillerens advokat skrev også at de takket familien for å være støttende rundt arbeidet med Millers mentale helse.

Miller, som er ikke-binær, er kjent fra «Justice League»-filmene, hvor de spiller superhelten «The Flash». Det er ventet at en egen spillefilm om karakteren kommer på kino i år.

Det siste året har vært turbulent for skuespilleren. 30-åringen har blitt anklaget for å angivelig ha tatt kvelertak på en kvinne i Island i 2020, og ble arrestert to ganger i Hawaii i fjor.