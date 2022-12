Eyvind Hellstrøm om forholdet: – Å være sammen med meg er ekstremsport

Det er nok neppe en hemmelighet at stjerneparet Eyvind Hellstrøm (73) og Anita Rennan (42) elsker mat – men de elsker nok hverandre hakket mer.

De er både kjærester og forretningsparnere, men det er ikke et problem for dette paret. Nå åpner de opp om hva som får både forholdet og samarbeidet til å fungere i de mest hektiske periodene.

Viktig tradisjon

Eyvind Hellstrøm er kanskje ikke kjent som den mest tradisjonsrike mannen, men hvis det er noe han er opptatt av – er det én spesiell juletradisjon.

For hvert år tar han med seg kjæresten til sitt andre hjem hvor de dyrker forholdet – nemlig kjærlighetens by, Paris.

– Jeg elsker jo Paris fordi jeg både har jobbet og bodd der i mange år. I tillegg elsker jeg parisere fordi de ser ut som oss, men har en helt annen tankegang, mentalitet og levesett, forteller mesterkokken og fortsetter:

– De står tidlig opp, og har seg en god lunsj. Også har de et hyggelig kveldsmåltid, og det trenger ikke å være veldig avansert og flott og fint. Men det er hele levemåten som jeg elsker over alt, og når jeg kan ta med meg Anita ned og vise henne min verden, så er det en inspirasjonskilde.

Det skal ikke legges skjul på at samarbeidet og tradisjonen fungerer, ettersom de har vunnet tittelen for årets kokebok tre år på rad. Men bak det hele, er det nemlig én viktig nøkkel som skal til for at det hele skal bli vellykket.

SØT MUSIKK: Paret drar til Paris hvert år for å pleie kjærligheten. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Vi utfyller hverandre veldig godt, og kreative på hver våre måter. Vi har forskjellige styrker, han med maten og jeg med foto. Jeg tror det er det som er nøkkelen her, fastslår Rennan.

Etter nesten 60 år i bransjen, forteller Hellstrøm at han har en kompleks mal i ryggen som han følger til enhver tid. Da setter nemlig kjæresten foten ned, og ber ham slappe av:

– Det er Anitas fortjeneste, hele greia.

– Vel, vel, skyter hun tilbake.

– Jeg har laget 25 kokebøker før, men har aldri fått noe pris!

– Jeg kjøper duer

Det er mange som har følt at de har vært med på reisen til Hellstrøm gjennom hans utallige matprogrammer, men det er nemlig en helt annen ting å være med ham på tur som kjæreste:

– Det er stor stas, jeg er veldig privilegert. Han har jo alltid en dagsplan, og har bestemt både hvor vi skal spise lunsj og middager i god tid i forveien. Da passer jeg på å finne ut hvilke adresser vi skal til, slik at jeg vet hvilke butikker som finnes rundt. Da får jeg lurt inn litt shopping mellom slagene, forteller hun.

Hellstrøm derimot, er ingen stor fan av å se på klær i kjærlighetens by. De gangene han ikke trøster seg med et glass chablis før han blir med kjæresten inn i klesbutikken, handler han nemlig på sin egen måte:

– Jeg elsker å gå på bondens marked, for å se på all den kulinariske praktfullheten. Jeg kan for eksempel gå inn til Paris sin beste slakte-butikk, hvor jeg kjøper duer, ender og alt det som er fantastisk.

– Putter du de bare i kofferten?

– Ja ja, selvfølgelig.

I hver sin verden

Man kan tenke seg at det kan bli litt for mye for kjæresten, som ikke er så langt inn i det kulinariske miljøet, men hun forteller dog at de begge er i hver deres verden når paret ikke er sammen:

– Han er veldig inn i det kulinariske og elsker å gå rundt for å shoppe både grønt og mer til, mens jeg blir så inspirert av arkitektur, folket, og «viben» i byen. Det er ofte at jeg er helt i min egen verden, så mister vi hverandre. Da ringes vi, og spør: «Hvor er du nå?».

For de prøver nemlig å ikke rette på hverandre, ettersom de har hver sine interesser.

– Du sier jo veldig ofte at det å være sammen med meg er ekstremsport, du skal ha god appetitt hele tiden, forteller TV-kokken lattermildt.

Må åpne døra på gløtt

Men kjæresten er nemlig ikke den eneste kvinnen han har tatt med seg til kjærlighetens by den siste tiden.

JULEMAT: Denne julen er influenser Linnea Myhre én av de han tar med på reise for å finne den beste julematen. Foto: Anita Rennan/TV 2

For til jul skal Hellstrøm ta med seg to kjente fjes til både Paris og København, på leting etter den aller beste julematen.

– Det handler jo akkurat om det med inspirasjon og julemat, og det vi ofte glemmer er at norske folk har spist ribbe, pinnekjøtt og lutefisk gjennom alle år. Det som er min erfaring, er at unge mennesker vokser opp og skal lide seg gjennom enda et julemåltid, forteller han og fortsetter:

– Jeg tenker at vi må åpne døra litt på gløtt her for å slippe inn nytenkning, og det må gå an å slappe av litt. Vi må ikke ha sprøstekt ribbe hver jul.

Fra før har Rennan den 13 år gamle sønnen Nils, og det kan nok diskuteres om hans matvaner har endret seg betraktelig etter at mesterkokken kom inn i bildet.

– Nils er jo heldigvis veldig glad i mat han også, så han er åpen for det meste. Eyvind har ingen fast julemat-tradisjon, det er liksom øyeblikkets inspirasjon. Så Nils er vant til å få servert mye forskjellig, forteller 42-åringen før Hellstrøm skyter inn:

– Men han har jo en tendens til å si: «Eyvind! Dette smakte veldig godt, men det er litt uvant». Det er ikke det at han ikke liker det, men han smaker på alt!

Du kan se Hellstrøms jul – Henrik Fladseth i København og Hellstrøms jul – Linnéa Myhre i Frankrike både 21. og 22. desember på TV 2 Direkte og TV 2 Play.