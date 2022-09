Eyvind Hellstrøm med budskap om kjærlighet: – Jeg ble rørt

Det blir et følelsesladet øyeblikk for TV-kokken Eyvind Hellstrøm (73) når han åpner opp om kjærligheten.

Det er ikke uvanlig at Truls Svendsen (49) utfordrer Eyvind Hellstrøm (73) i Truls à la Hellstrøms bistro. Fra episode til episode byr radarparet på både morsomme og kaotiske øyeblikk.

I løpet av serien har vi sett dem begge utenfor deres egen komfortsone. Svendsen har fått prøvd seg som hovmester og Hellstrøm har skapt show – til tider mot sin vilje.

Denne gang er det romantisk aften på menyen og kjendiskokken blir bedt om å fremføre et kjærlighetsdikt foran alle gjestene.

KJÆRLIGHET: Eyvind Hellstrøm ble rørt da han skulle si noen ord om kjærlighet. Foto: TV 2

Nesten rørt til tårene

I forkant av dette øyeblikket fikk Hellstrøm hjelp av artist og låtskriver Regina «Myra» Tucker (27) til hvordan han skulle gå frem.

– Det jeg holder på med er kunsten å lage god mat. Det er kjærlighet. Det lille jeg skal fremføre er ekstremt vanskelig, men det må være ekte, sier Hellstrøm til Myra i episoden.

HJELP: Artist og låtskriver Myra hjalp både ordene Hellstrøm skulle si og som hovmester i bistroen. Foto: TV 2

På slutten av den romantiske aftenen, etter både stress og glede på kjøkkenet, sto han foran alle gjestene og skulle uttrykke sine følelser.

– Det som har skjedd meg i de siste 10 årene, jeg skal ikke legge ut om mitt eget kjærlighetsliv, men jeg kom på et sitat som jeg ikke kan la være å fortelle, innledet Hellstrøm med.

– Det handler om at det viktigste i livet er jo tiden.

Det ble et rørende øyeblikk da Hellstrøm gikk inn på forholdet hans med kjæresten Anita Rennan (42). Paret har vært sammen i flere år og deler blant annet en hund sammen.

FAMILIE: Truls Svendsen med partneren Charlotte Smith, og Eyvind Hellstrøm med Anita Rennan og hennes sønn Nils. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hun og jeg, vi gir hverandre det viktigste av alt. Leve i øyeblikket og gi av rett og slett tiden vår. De levende øyeblikkene, sa en rørt Hellstrøm i episoden.

– Ville si noe viktig

73-åringen forteller til TV 2 at fremførelsen ikke var et dikt, skrift om følelser eller poesi.

– Truls hadde i forkant funnet på at jeg skulle fremføre et dikt i en romantisk setting. For meg ble dette en litt klein oppgave.

EKTE: Hellstrøm forteller til Myra at ordene han skulle fremføre måtte være ekte. Foto: TV 2

Han hadde mye annet å tenke på og mange grep som måtte til før gjestene skulle ankomme bistroen. I tillegg til å være kjøkkensjef og sørge for god mat, ventet denne oppgaven ham.

Han forteller derfor at han var lett stresset.

– På grunn av tiden som løp og ikke minst at jeg ville si noe viktig. Tiden innhenter oss og gjelder oss alle, sier Hellstrøm.

Setningen traff ham

Hellstrøm fremførte nemlig et sitat om tid, noe som gjorde ham rørt.

– Klart jeg ble rørt. Dette er en vakker setning som traff meg fra noe jeg hadde lest tidligere. Når du er tjue tror du at du er udødelig. Senere forstår du at alt handler om en lånt tid.

– I vårt forhold er den levende tiden det viktigste vi kan gi hverandre. Vi kan godt spe på med litt god mat, litt vin, blomster og små gaver, men det er jo nettopp de levende øyeblikkene, sier Hellstrøm til TV 2.

Se Truls a la Hellstrøms bistro torsdager på TV 2 og TV 2 Play.