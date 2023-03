«Exit»-regissør bekrefter inspirasjon fra TV 2-graveprosjekt

Grønt skifte og vindkraft er i vinden (pun intended) som aldri før, og striden rundt de to vindparkene på Fosen i Trøndelag er fortsatt en het debatt på den norske samfunnsagendaen.

Men også i fiksjonens verden er vindkraft og vindmøller et hett tema om dagen.

KLEKKES UT: Det er Jeppe (midten) som pitcher inn til kompisene Adam og Henrik om hvordan de kan utnytte det grønne skiftet til egen vinning. Bildet er hentet fra sesong tre av «Exit». Foto: Fremantle / NRK

NRK-serien «Exit» har nettopp sluppet de tre første episodene i sesong 3 – den aller siste sesongen – og der introduseres seerne for det som tilsynelatende er sesongens plot; nemlig hvordan de utspekulerte og kyniske forretningsmennene Henrik, Jeppe og Adam kan utnytte og tjene seg rike på nettopp det grønne skiftet.

– Fremlagt som tidenes business-case

Adam, som spilles av svenske Simon J. Berger (43), er mannen bak ideen – og med sin karakteristiske iver og kløkt, pitcher han inn sin nye visjon til kameratene Jeppe og Henrik, spilt av henholdsvis Jon Øigarden (51) og Tobias Santelmann (42), under en bedre lunsj på Ekebergrestauranten med utsikt over Oslo.

– Egersund vindpark, en av Norges største vindparker betaler ikke én krone i skatt. Det er utenlandske eiere som håver inn på norsk natur, sier Adam energisk i den første episoden.

Og det er ikke til å unngå å trekke referanser til TV 2s graveprosjekt «Vindparadiset» publisert i november 2019.

Prosjektet er researchet og ført i pennen av tidligere TV 2-journalist Steinar Figved, Karen Anna Kleppe, nåværende redaksjonsleder i TV 2 i Bergen, og TV 2-journalist Ingrid Fredriksen.

– Det er selvsagt artig når man setter seg ned for å se siste sesong av «Exit», og plutselig blir så å si hele vindkraft-avsløringen vår fra 2019, med selskapsstrukturer, selskapsnavn og skatteparadiset i Cayman Island, fremlagt som tidenes business-case, sier Karen Anna til TV 2.

GRAVEJOURNALISTEN: Karen Anna Kleppeer én av tre gravejournalister som har skrevet den omfattende saken «Vindparadiset», publisert i 2019. I dag er hun redaksjonsleder i TV 2 i Bergen. Foto: Isac Kvello / TV 2

I mars 2021 publiserte den uavhengige organisasjonen Tax Justice Norge, som jobber for global skatterettferd, rapporten «Vindkraftens skyggesider - tiltak mot overskuddsflytting og skjult eieskap».

Tidligere TV 2-journalist Steinar Figved forklarer at han og kollegene var i kontakt med Tax Justice Norge før publisering av graveprosjektet i 2019.

GRAVEJOURNALISTEN: Steinar Figved er én av tre gravejournalister som har skrevet den omfattende saken «Vindparadiset», publisert i 2019. Foto: Skylight

– Vi kontaktet Tax Justice Norge for å få kommentarer til våre saker. Organisasjonen fikk tilgang til store deler av vårt materiale og gav oss nyttige innspill i arbeidet med våre reportasjer. Tax Justice Norge fant våre funn så interessante at de senere selv satte i gang arbeidet med sin egen rapport om temaet.

Dette bekrefter også Peter Henriksen Ringstad, politisk leder i Tax Justice Norge, til TV 2.

– TV 2s dokumentar «Vindparadiset» var veldig viktig, da den belyste spørsmålet om skatteparadiseierskap i vindkraftsektoren. Den var på mange måter inspirasjonen til at vi ville lage en rapport som så nærmere på dette.

TAX JUSTICE NORGE: Peter Henriksen Ringstad er politisk leder i den uavhengige organisasjonen Tax Justice Norge, som jobber for global skatterettferd. Foto: Tax Justice Norge

– Eneste stedet i media der saken er omtalt

Det var Tax Justice Norge-rapporten «Exit»-regissør og manusforfatter Øystein Karlsen (52) i sin tid ble tipset om å gå nærmere etter i sømmene – og som til slutt ble en inspirasjon til innholdet og tematikken i den avsluttende sesongen av «Exit».

– Sesongen er basert på rapporten til Tax Justice Norge, og det stemmer at TV 2 er det eneste stedet i media der saken er omtalt. Jeg mener at det er fantastisk om dette ble satt søkelys på, sier han til TV 2.

Karlsen og «Exit»-produksjonen har brukt Tax Justice Norge som såkalt «proof reader» for å ettergå innholdet i manuset for sesong tre.

REGISSØREN: Øystein Karlsen er både regissør og manusforfatter bak NRK-suksessen «Exit». Foto: Fremantle / NRK

Tidligere gravejournalist Steinar Figved, som nå er kreativ leder i Skylight, forklarer at bakgrunnen for at graveprosjektet i sin tid kom i stand, var fordi at kanalen ønsket å kartlegge hvem som eide alle vindkraftverk og vindkraftkonsesjoner i Norge.

– Alle konsesjonene var gitt til norske aksjeselskaper, men det viste seg at de reelle eierne ofte var utenlandske investorer.

Tidligere gravejournalist Figved påpeker at vi i Norge har strenge lover og høye skatter, som skal sikre at inntekter fra oljeutvinning og vannkraft kommer fellesskapet til gode.

– Men dette gjaldt ikke for vindkraft. Teorien vår var at det var satt opp selskapsstrukturer for å unngå å betale skatt i Norge, forklarer han.

– Hvordan jobbet dere for å komme frem til resultatet?

– Selskapsdatabaser og stiftelsesregistre i en rekke ulike land ble saumfart. Eierskapet til de norske vindmøllene gikk ofte gjennom flere selskaper eller stiftelser, for så å ende opp i land uten selskapsskatt. Ved hjelp av årsrapporter og andre selskapsdokumenter fulgte vi pengestrømmene ut fra Norge.

Og resultatet ble altså graveprosjektet «Vindparadiset».

Steinar har foreløpig selv ikke selv sett de tre første episodene av NRK-serien «Exit», men forteller til TV 2 at han synes det er stas at prosjektet deres har vært en inspirasjon til innholdet.

– Det er veldig gøy at informasjonen vi gravde frem i 2019 har gitt inspirasjon til en ny «Exit»-sesong. Jeg har flere ganger tenkt at det vi jobbet med, hadde passet perfekt til akkurat dette.