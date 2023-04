«Eurovision»-misnøye: – Veldig urettferdig

Arrangørene, altså EBU (Den europeiske kringkastingsunion), har en tilfeldig trekning som avgjør hvilke låter som havner i hvilken finale. Dette gjør at semifinalene kan bli ujevne, som i år.

Martin Phillip Fjellanger jobber for fansiden Eurovision Norway. Han er nådeløs når han kommenterer nivået i de ulike finalene.

– Jeg syns personlig at inndelingen av årets semifinaler er veldig ujevn. Egentlig er inndelingen veldig urettferdig, og jeg vet at mange «Eurovision»-fans, meg selv inkludert, har irritert seg over dette. Heldigvis for oss så har Norge en knallgod låt, og Alessandra har en veldig fin tilstedeværelse på scenen, så vi klarer oss. Jeg har et lite håp om at vi skal få 12-poengeren fra både Sverige og Finland, som konkurrerer i samme semifinale som oss.

FAVORITTER: Ekspertene tror at det enten blir svenske Lorren (t.v) eller finske Käärijä som vinner i Liverpool. Fasit får vi ikke før finalen som sendes 13. mai. Foto: NTB/YLE

Tar man bort de forhåndskvalifiserte låtene, er de fem største favorittene i samme delfinale. Der befinner Norge seg.

Den andre semifinalen har ingen favoritter, og kun én av låtene i andre delfinale ligger på ekspertenes topp 10-liste – og det er Østerrike på niendeplass. 12 av 16 låter i andre delfinale ligger utenfor ekspertenes topp 20-liste.

UJEVNT: Ekspertene har rangert låtene slik. Låtene som er markert med gult skal i første semifinale. Låtene markert i rødt er forhåndskvalifisert. Det betyr at man må helt ned på niende-, tolvte- og trettendeplass for å finne låter til den andre semifinalen. Låtene som ikke har noen markering, er altså i andre delfinale. Foto: Skjermdump/Eurovision Odds

Korrupsjonsanklaget artist kan nå finalen

Fjellanger poengterer at ingen av låtene i den andre delfinalen er dårlige, men at de har blitt beskrevet av anmelder og musikkeksperter som middelmådige.

– Den andre semifinalen er mye svakere, både med tanke på odds, popularitet hos fansen og med tanke på streams på Spotify. Den låten i andre semifinale med mest Spotify-streams, er Polen sin. Det sier litt, fordi polske «Eurovision»-fans har vært veldig skuffa og opprørte over bidraget deres, og hevder at bidraget skal ha vunnet på grunn av korrupsjon i juryen. Bortsett fra Østerrike, er det ingen klare favoritter i andre semifinale. Det er middelmådighet over hele linja, så her er det veldig åpent hvem som går videre.

NÅR UT TIL MANGE: Martin Fjellanger jobber for Eurovision Norway. Denne fansiden når ut til tusenvis av ESC-fans. Foto: Privat

Anklagene handler om artisten Blanka, som representerer Polen. Utenlandsk presse hevder at hun kjente et jurymedlem, og at dette jurymedlemmet hadde god grunn til å ønske at hun fikk en god plassering.

Nyheten har vekket stor internasjonal interesse, og magasinet HLN skriver at den polske kringkasteren har vært motvillige til å dele informasjon om stemmeavgivningen. Magasinet skriver at mange ønsker at Blanka skal trekke seg fra konkurransen, og gi plassen til personen som vant folkeavstemningen: artisten Jann.

Belgia og Danmark (henholdsvis 32. og 30. plass på ekspertenes lister over de beste låtene) er to av landene som ligger i faresonen i den andre semifinalen. Hadde de vært i den første semifinalen, hadde de trolig ikke kommet videre. Fjellanger unner våre danske naboer en finaleplass, og er sånn sett takknemlig for at de befinner seg i den «svake semifinalen».

– Reiley fra Danmark har dessverre fått mye hets i sosiale medier, så en finaleplass ville vært en fin revansje for han også.

Reiley var lenge i fare for å bli disket, fordi han hadde brutt reglene ved å fremføre låten i Sør-Korea lenge før den danske finalen. Han delte regelbruddet med sine snaut 11 millioner TikTok-følgere, som skapte furore i Danmark.

Blir det som med Rybak?

Lederen av den norske «Melodi Grand Prix»-klubben, Morten Thomassen, tror personen som stikker av med seieren i årets «Eurovision Song Contest», kommer fra den første semifinalen.

– Dette året kan bli litt som i 2017, da Alexander Rybak vant sin semifinale, men endte som nummer 15 i finalen, sier han, men kommer med en viktig presisering:

– Jeg tror jeg må vente til vi ser låtene på scenen før jeg kan bedømme finalesjansene.

TROR PÅ GOD PLASSERING: Morten Thomassen tror årets vinner vil komme fra den første semifinalen, hvor også norske Alessandra Mele er. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Beste måten

Skotske Ewan Spence er radiokommentator og skribent for ESCInsight. Han skal dekke sangkonkurransen som arrangeres i Storbritannia tett, og har gjort sine refleksjoner rundt semifinalene.

– Sangene må deles opp i to semifinaler, det er bare et faktum. Musikk er kunst. Det er nesten umulig å være subjektiv om kunst, så den tilfeldige trekningen av EBU er sannsynligvis den mest rettferdige og mest transparente måten som er mulig.

Spence er enig med Fjellanger angående at ingen av låtene er dårlige, og poengterer at musikk er svært subjektivt. Han mener at alle låter som har kvalifisert seg til finalen, er gode nok til å vinne. Dette fordi de har danket ut mange andre låter på sin vei til den internasjonale sangkonkurransen.

– Rundt 10.000 sanger sendes til kringkastere over hele Europa for å bli vist på «Eurovision Song Contest», noe som gjør hver av disse 37 sangene til en suksess. Hver eneste av de sangene fortjener å være her.

STOLT SKOTTE: TV 2 møtte Ewan Spence i Toriono i fjor. Han var den eneste som dekket fjorårets finale i kilt. Foto: Line Haus/TV 2

Tror på Norge

Alessandra Mele har altså hatt litt uflaks med å komme i den sterkeste finalen, men skal vi tro ekspertene kan nordmenn puste rolig likevel.

Spence får også spørsmål om hva han tenker om Norges sjanser til gå videre fra første semifinale.

– Jeg tror «Eurovision»-miljøet har korttidshukommelse, og det er latterlig lenge siden vi først hørte Alessandra, nærmere bestemt 9. januar - og det er jo nesten tre måneder siden. Da den vant gjennom MGP, erobret den Spotify Global Viral Charts og tok fart på TikTok. Den umiddelbare reaksjonen den gangen var en sang det var lett å elske og stemme på.

Enkelte har fryktet at låten ble for populær, for fort. Spence er derimot ikke bekymret.

– De aller fleste som stemmer på en sang i «Eurovision», hører den for første gang i semifinalen. Alessandra Meles låt, «Queen of Kings», har allerede vist hvilken kraft den har til å gripe fantasien – og stemmer. Alessandra trenger bare å gjøre det samme igjen, og da kommer hun videre til hovedfinalen.