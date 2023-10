Etterlyser bedre oppfølging på barneskoler: – Synd at man kommer dit

Før høstferien tok influenser og trebarnsmor Sara Emilie Tandberg (30) til Instagram for å dele sin frustrasjon.



Skolen skulle arrangere en «høstdag» før høstferien, der elevene skulle gå topptur. Tandberg har tidligere vært åpen om at et av barna hennes lever med diabetes type 1, og har derfor behov for ekstra oppfølging i skolehverdagen.

På bakgrunn av det, fikk barnet med seg et skriv hjem fra skolen i forbindelse med høstturen.

– Vi fikk da beskjed om at det ble vanskelig å ta ham med på tur, fordi assistenten ikke følte seg trygg nok til å følge han opp alene. Der og da ble jeg jo bare lei meg av å skulle forklare det for ham, sier Tandberg.

– Synd at man kommer dit

Tandbergs kjæreste ble til slutt med på turen, og det ordnet seg for sønnen. Til tross for dette er trebarnsmoren oppgitt over situasjonen, og mener at dette er et generelt problem i Norge.

– Jeg har en fleksibel jobb og bonuspappaen er i permisjon, så vi klarer å få det til. Men det er jo veldig trist, for argumentet er som regel at det blir for mye å passe på for de som har ansvaret for blodsukkeret. Det krever en stor oppfølging, og det er ikke så lett å få til dersom man ikke har ressurser nok, sier Tandberg, og hevder:



– Det er så mange foreldre som opplever det, og som ikke har mulighet til å tilpasse seg. Det fører jo til at det blir mye fravær fordi foreldre holder barna hjemme.

Da sønnen deres fikk diagnosen, meldte 30-åringen seg inn i en felles Facebook-gruppe for foreldre med barn som har diabetes.

– Jeg fikk helt panikk, fordi det var så mange foreldre hvor en av dem hadde sluttet i jobben sin, fordi det var det eneste som funket. Det er synd at man kommer dit, sier hun.

Mener ansvaret ligger hos kommunen

Tandberg mener kommunen ikke gir nok ressurser til at skolen kan skaffe tilstrekkelig med assistenter.

– Hvis skolen likevel får det til, er det fordi pengene er tatt fra et sted som egentlig skulle gå til noe annet. Det går jo ut over andre elever som ikke har spesielle behov, da det blir tatt fra deres ressurskasse, hevder hun.

Hun understreker at skolen har tilrettelagt så godt det lar seg gjøre for deres familie, men hevder at hun vet om flere tilfeller hvor skoler ikke har nok assistenter som kan følge opp barn som har ekstra behov for hjelp.

Tandberg etterlyser derfor et mer individuelt tilpasset budsjett for hver enkelt skole.

– Kommunene gir ikke budsjett ut fra det individuelle behovet de forskjellige skolene har, mener hun.

– Ikke ubegrensede ressurser

God kveld Norge har vært i kontakt med Hilde Gran, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Nittedal kommune.

Tandbergs sønn går på skole i denne kommunen.

Gran sier dette om Tandbergs påstand:



– Loven slår tydelig fast at alle barn har rett til å få dekket individuelle behov, helt uavhengig av økonomi. Kommunene og skolene i Norge har ansvaret for at alle elever får oppfylt rettighetene sine, og at de får et forsvarlig utbytte av opplæringen, sier hun.



Hun påpeker samtidig at det ikke er ubegrensede ressurser hos noen skoler i Norge, og dermed opplever mange at det ikke er nok penger til alle ønskede formål i skolen.

§ 2-1.Rett og plikt til grunnskoleopplæring Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne loven og tilhørende forskrifter. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring. Kilde: Lovdata.no

– Det kan oppleves krevende å få ressursene til å strekke til. Vi i kommunen drøfter kontinuerlig hvordan vi skal få mest mulig ut av pengene. Men enkeltelevers behov for særlig tilrettelegging skal alltid bli dekket, uavhengig av økonomi, forteller kommunalsjefen.

Hun forteller videre at kommunen har god oversikt og kunnskap om elevene, og påpeker at det er viktig for dem å ha et godt samarbeid med elevene og familiene.

Ifølge Gran er det skolen selv som har ansvar for at det er nok voksne med på turer og aktiviteter.

– For å få til det, er det viktig med god planlegging, og et godt samarbeid mellom hjem og skole.

God kveld Norge har kontaktet skolen det gjelder gjentatte ganger, for å høre deres versjon av saken. De ønsker ikke å kommentere.



Diabetesforbundet: – Et diffust lovverk



Fungerende kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet, Ingvild Eilertsen, skriver i en e-post at barn med diabetes type 1 ikke har automatisk krav på en assistent.

Mange skoler velger likevel å sette inn ressurser, da de ser at det er en sykdom som krever ekstra oppmerksomhet, påpeker hun.

Eilertsen forteller at Diabetesforbundet jevnlig hører historier hvor barn blir ekskludert fra både klasseturer og, i noen tilfeller, deler av skolehverdagen.



– At det er et diffust lovverk rundt oppfølgingen, fører dessverre til at flere foreldre støter på utfordringer i samarbeid med skole og barnehage. Vi hører ofte foreldre beskrive samarbeidet med skolen som «en kamp» for å få satt inn ekstra ressurser på oppfølging av barnet deres.

§ 21.Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på a.tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse b.kostnadene ved tilretteleggingen c.virksomhetens ressurser. Kilde: Lovdata.no

– Hva kan det gjøre med et barn når man blir utelatt fra sosiale aktiviteter?

– Det er svært uheldig. Det kan skape en følelse av annerledeshet hos barnet som ikke er heldig, spesielt hvis slike hendelser gjentar seg. De sosiale dagene på skolen er også viktig for trivselen.



En tilbakevendende problemstilling



Diabetesforbundet gjennomførte nylig en undersøkelse blant foresatte til barn med diabetes.

Her kom det også fram at dette er en tilbakevendende problemstilling.

– Mange foreldre forteller at de ikke møter nødvendig forståelse fra skolen, og ikke får gehør for rutinene som må på plass for at barnet skal ha en trygg skolehverdag.

Hun understreker at dette varierer, og at en del skoler og foresatte samarbeider godt med å lage trygge rammer for både barn, foresatte og ansatte.

Tonje Brenna: – Det går inn på meg

Kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), Tonje Brenna, forteller at hun berøres av temaet.



– Det går inn på meg å høre at skolehverdagen kan være vanskelig for barn med diabetes og foreldrene deres, sier hun og fortsetter:

– Jeg har selv samme sykdom og vet at særlig den første tiden, når den med diabetes skal lære seg å leve med sykdommen, kan være vanskelig. Da er det viktig med god støtte rundt seg.

Hun påpeker at det i Norge er en selvfølge at alle barn skal få gå på skole, uansett om de har behov for tilrettelegging.

– Skolen skal tilpasse tilbudet til elevers behov og forutsetninger, både når de har behov for ekstra støtte i kortere perioder, og når behovet for tilrettelegging er varig. Elevene som trenger ekstra støtte, skal få den tilretteleggingen de trenger. Jeg har en klar forventning om at skolene følger opp sitt ansvar, sier hun og legger til:

– Så har kommunen som skoleeier ansvar for at skolenes rammevilkår er gode nok til at det er mulig å oppfylle disse lovpålagte pliktene.